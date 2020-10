Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Nice vs Rouen 3 - 5 (1-1 1-1 1-3) Le 13/10/2020 Nice [ Nice ] [ Rouen ] Rouen s’impose à Nice au finish Les Aigles de Nice recevaient les Dragons de Rouen mardi soir à la patinoire Jean Bouin pour le compte de la quatrième journée de championnat de Synerglace Ligue Magnus. Alors que Nice devait affronter Cergy après une belle victoire acquise à domicile face à Angers (2-1) le match a été reporté à cause du Covid-19. C’est donc avec un peu plus de récupération que les Aigles affrontaient Rouen qui disputait à peine son troisième match de championnat (mais le premier à l’extérieur) après deux victoires face à Amiens (3-0) et Grenoble (4-3). Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 14/10/2020 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



841 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Ernecq assistés de MM. Gielly et Margry Buts :

Nice : ; 12.39 Tomas Knotek (ass Antonin Dusek) ; 26.19 Jakub Matai (ass Sacha Guillemain et Kristjan Cepon) ; 54.47 Tomas Knotek (ass Radomir Heizer et Peter Hrehorcak)

Rouen : 03.49 Rolands Vigners (ass Pierre Crinon et Loïc Lamperier) ; 38.21 Mark Flood (ass Brock Trotter et Nicolas Deschamps) ; 47.37 Nicolas Deschamps (ass Florian Chakiachvili et Brock Trotter) ; 58.21 Vincent Nesa (ass Joris Bedin et Anthony Guttig) ; 59.57 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier) Pénalités 4 minutes contre Nice 8 minutes contre Rouen



Photographe : Raphaël Realini

Nice tient tête à Rouen



Le début de rencontre est équilibré où les deux formations se cherchent mais c’est Rouen qui a le contrôle du palet. Le premier tir n’intervient qu’après quatre minutes de jeu. Juste après, Rouen va ouvrir le score et va surprendre les locaux d’un but signé Vigners d’un shoot qui était à la base un centre mais qui a surpris l’ensemble des niçois. Les arbitres ont pris de longues minutes avant d’accorder le goal après un doute sur un contact avec Stojanovic, le portier azuréen (0-1 3’49).

A partir de là, les Rouennais vont temporiser les attaques et repartir de derrière les cages de Pintaric pour construire et garder le contrôle du puck. Chakiachvili assure et mène le jeu. Les contres attaques de Nice sont trop timides pour inquiéter les buts adverses. A huit minutes du terme, Pintaric loupe sa relance et offre à Sutor un duel que le gardien emporte. Dans la foulée Nice est récompensé et va inscrire l’égalisation par Knotek sur une frappe bien placée petit filet gauche du but de Pintaric. A noter que la passe décisive d’Antonin Dusek est un régal (1-1 12’39).

Nice montre un autre visage et pousse Pintaric à faire des arrêts académiques sur sa ligne où il ne gèle pas les shoots niçois. La défense locale est plus compacte à l’image de Vigners pris par quatre défenseurs. Le nul à la fin du premier tiers est logique. A noter qu’aucune pénalité n’a été sifflée par les officiels, preuve que les défenses sont correctes.



Photographe : Raphaël Realini

Des powers plays décisifs



Moins d’une minute après le coup d’envoi Kopta a failli trouver la lucarne droite de Pintaric mais manque de précision. La première pénalité est contre Rouen par Trotter pour cinglage (25’10). Nice prend l’avantage en supériorité numérique d’un tir puissant de Matai juste après la ligne bleue qui transperce la défense. Pas attaqué, il s’offre un magnifique but. A noter que Cepon a bien gêné le portier rouennais qui n’a pas vu le départ du palet (2-1 26’19).

Le début de période part dans tous les sens, Nice est également réduit pour la première fois du match pour un cinglage de Matejicek (27’08). Rouen n’en profite pas et se met même à la faute par Lamperier qui a retenu la crosse d’un niçois largement évitable alors que Rouen avait le palet en sa possession. Pour le coup, Rouen défend bien son infériorité numérique. Après une période timide où les organismes commencent à tirer et les gardiens décisifs sur quelques tirs, Dusek aurait pu aggraver le score à 3-1 mais son tir touche le poteau de Pintaric, battu. Nice finira la période en infériorité sur une crosse haute de Cepon et va regretter cette infériorité. Après un engagement gagné par Deschamps, Trotter passe à Flood qui fusille en pleine lucarne Stojanovic (2-2 38’21).

A 40 secondes du terme, Pintaric est décisif sur un tir à bout portant de Kopta. Au terme de vingt minutes intenses, les deux équipes sont toujours aux coudes à coudes.



Photographe : Raphaël Realini

Au final, Rouen l’emporte



D’entrée Rouen attaque côté gauche, le capitaine rouennais pas attaqué, tente sa chance mais touche lui aussi le poteau des sudistes. Deschamps s’essaie à la bleue mais tombe une nouvelle fois sur le portier niçois en deux temps. Une nouvelle fois Rouen est pénalisé par Guttig qui charge avec la crosse Chabert, très précieux dans la conservation de la rondelle (42’20). Rouen est encore indiscipliné avec cinglage de Trotter mais le power play ne donnera rien (45’08). Les visiteurs vont surprendre Nice d’une magnifique action collective conclue par Deschamps assisté de Bedin et de Guttig (2-3 47’37).

Ce but soulage les hommes de Fabrice Lhenry crispé tout au long de la rencontre. Nice n’a pas dit son dernier mot, Dusek donne tout ce qu’il a pour égaliser et cela va porter ses fruits ! Rouen n’arrive pas à sortir le palet de sa défense et Knotek profite d’un cafouillage devant les buts de Pintaric pour égaliser à nouveau et s’offrir un doublé (3-3 54’57) !

Contre toute attente, un nouveau rebondissement va se passer dans ce match fou où Nesa ajuste Stojanovic dans un trou de souris (3-4 58’21). La défense niçoise n’a pas été assez attentive et s’écroule dans cette fin de rencontre.



Vigners conclura dans une cage vide (3-5 59’57).



Photographe : Raphaël Realini

Défaite assez lourde de Nice face à Rouen qui s’incline finalement dans un match riche en rebondissements jusqu’aux cinq dernières minutes. Malgré le report du match face à Cergy, il aura manqué de concentration durant les dernières minutes pour pouvoir emmener les Dragons en prolongation. Sans briller mais efficace, Rouen a pu compter sur un excellent Nicolas Deschamps (un but, une aide) pour mener son équipe à la victoire finale dans un match très intense

