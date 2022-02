Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Rouen vs Amiens 4 - 1 (0-0 2-0 2-1) Le 16/02/2022 Rouen - L'ile Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] LM : Les dragons reprennent la main dans le derby Deuxième match en 24 heures face à leurs voisins Picards. Diminués la veille, les Rouennais auront ils repris des forces pour cette seconde confrontation importante pour le classement final, alors qu'Angers joue également ce soir ! Rouen - L'ile Lacroix, Hockey Hebdo ludovic Manchon le 17/02/2022 à 20:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Dehaen assistés de MM. Fauvel et Goncalves Buts :

Rouen : 22.42 Kelsey Tessier (ass Mark Flood et David Gilbert) ; 28.42 Kelsey Tessier (ass Rolands Vigners et Enzo Cantagallo) ; 50.46 Quentin Tomasino (ass Dylan Yeo et David Gilbert) ; 58.40 Dylan Yeo (ass Mark Flood)

Amiens : ; 48.59 Alexandre Boivin (ass Skylar Pacheco) Pénalités 2 minutes contre Rouen 8 minutes contre Amiens



Un tiers sans concessions



Comme on peut se douter lors de chaque derby, les deux protagonistes ne sont pas là pour jouer au tricot et démarrent le tiers à 100 à l’heure. Et s’est les gothiques avec Romand qui ouvre les hostilités en après avoir récupéré un palet d’attaque profite d’une erreur de la défensive rouennaise qui stoppant le palet le laisse toutefois libre d’être récupéré par Romand qui ne s’en prive pas. Heureusement Pintaric bien dans ses patins assure les arrières en frustrant Romand d’un but d’entrée de jeu.

Photographe : Marine Romain Première alerte pour des dragons qui durant tout ce tiers devront se montrer particulièrement méfiants face à des gothiques toujours à l’affut d’une mauvaise relance ou d’un palet fuyant, pour le récupérer et aller promptement vers la cage adverse.

Une première pénalité sifflée par les zèbres offre aux rouennais la possibilité de faire jouer ses unités spéciales, mais Buysse se montre inflexible face à 87 sur un tir de la bleue, puis face à 37 qui tente de reprendre un rebond à son compte, sur un shoot de 38.

Le trublion Ohrvall d’Amiens va se montrer en verve ce soir tentant par deux fois de surprendre le cerbère de Rouen, dont la botte fera barrage. Peu après Lampérier loupe une occasion en or n’arrivant pas à dompter un palet sur le rebond, alors qu’une pénalité différée est sifflée contre les gothiques. Une fois encore, faisant barrage avec leur corps ou protégeant efficacement son gardien, les gothiques bien qu’assiégés arrivent malgré tout à bloquer les tirs à la cage.

Les unités spéciales Rouennaises font le forcing et pensent même avoir enfin trouvé la faille sur un tir reflexe, mais alors que la foule se lève les zèbres se concertent et invalident le but… la cage avait bougé avant. Rien y fait, les Amiénois arrivent à tenir leur infériorité et de retour à égalité profitent toujours de contres rapides avec Ohrvall a nouveau à la manœuvre mais à nouveau la mitaine de Pintaric empêche le palet d’atteindre sa lucarne. Ce sera le dernier fait d’arme de ce tiers…



Les dragons prennent le match en main



Le retour sur glace est toujours à l’initiative des dragons qui importent le palet de la mise en jeu et reprennent le match à leur compte pour porter rapidement le danger à la cage adverse. Le premier shoot excentré sur le cerbère est si puissant que Buysse prendra quelques minutes pour reprendre le fil du match, ayant pris le palet au niveau de son épaule droite.

Photographe : Marine Romain Pressés les Gothiques subissent la loi du plus fort et se mettent une deuxième fois à l’amende. Cette pénalité sera la bonne pour les unités spéciales normandes avec un caviar de Flood vers Tessier devant la cage, ce dernier prends de vitesse et à contrepied le cerbère Picard dépassé par la manoeuvre (22.42 / 1 -0 / Tessier ass Flood et Guilbert).

Le Derby s’enflamme avec un adversaire qui mets alors les bouchées doubles pour revenir a hauteur des Rouennais. Il faudra une belle mitaine de Pintaric face à Tiala pour empêcher justement se retour à parité. La foule apprécie, en scandant le surnom du gardien Slovène. Vigners manque de réussite devant le but sur le rebond du shoot de Yeo, tout comme Guilbert qui tente un tour de cage pour défier de près Buysse (26’).

Comme des abeilles autour d’un pot de miel, les Normands tournent autour du but des Picard à l’affut du moindre palet laissé libre, ce dont va profiter Tessier, alors que le cerbère viens de repousser un tir de Vigners… face au slot, il ne loupe pas l’occasion et d’un tir rapide du poignet crucifie Buysse qui ne peux tout stopper à lui seul (28.42 / 2 -0 / Tessier ass Vigners et Cantagallo)

Décidément intenable, Tessier repart quelques minutes plus tard sur un contre en solo, et si finalement il ne marque pas, il provoque une pénalité de l’adversaire. Cette supériorité ne permettra pas aux dragons de prendre le large, mais éteindra les velléités picardes sur cette fin de match.



Rouen fait plaisir à son public



Ce dernier tiers reprends sous les couleurs Amiénoises, ces derniers se montrant les plus percutants de retour sur la glace, le coaching dans les vestiaires de la part du duo Mortas Medeiros a dû booster leurs joueurs qui se jettent alors comme des morts de faim sur le porteur de palet afin de le récupérer.

Photographe : Marine Romain Ce pressing s’avère payant puisque peu après Rouen se met à la faute et les zèbres sifflent la première pénalité contre Rouen.

Mais le killerplay Normand se montre intraitable et ne permet à leur adversaire du jour qu’un seul shoot dangereux vers la cage. Mais Pintaric a bien vu la reprise express de Boivin et fait chauffer sa mitaine.

Revenus à parité, les attaquants Normands reprennent leur version rouleau compresseur du hockey, monopolisant le palet et assiégeant la zone Picarde.

Guilbert tente a nouveau de surprendre Buysse, puis Caron qui enrhume la défensive, butte sur le cerbère. Tessier voit ensuite son tir bloqué du plastron.

Las, les efforts et la hardiesse laisse également des failles dans le système des Rouennais, ce dont va profiter Boivin qui sur une passe excentré de Pacheco va profiter de l’inattention de la défensive Rouennaise pour un tir face au slot juste en dessous de la barre transversale au grand dam de Pintaric (48.59 / 2 – 1 / Boivin ass Pacheco).

Photographe : Marine Romain La joie des Gothiques va être de courte durée, car sur l’engagement suivant les rouennais récupèrent le palet et font tourner ce dernier dans la zone Picarde.

Yeo profite d’être démarqué pour tirer à la cage, le tir se trouve dévié par Tomasino qui laissé libre de ses mouvements laisse pantois un Buysse qui se tourne vers ses équipiers avec un haussement d’épaule désabusé (50.46 / 3 – 1 / Tomasino ass Yeo et Guilbert).

Les rouennais ont fait le break et ne vont pas laisser durant les minutes qui suivent la moindre possibilité à leur adversaire d’inverser la tendance d’un match clairement maitrisé par les Dragons.

Jouant leur va-tout, leur coach fait sortir le gardien sur une incursion Picarde dans le camp des Rouennais mais, Yeo qui a repéré la cage vide dégage le palet de sa zone défensive avec pour visée le dit but.

Le palet glisse doucement vers la cage et fini doucement dans les filets sans qu’aucun des joueurs d’Amiens ne fasse barrage (58.00 / 4 – 1 / Yeo ass Flood)



Tessier bien mis en lumière ce soir sera adoubé par les partisans Rouennais qui l’acclament pour un tour de glace supplémentaire… chaud bouillant l’attaquant se lance par deux fois vers la tribune G pour finir en balançant son corps contre le plexi glace de la balustrade.

Comme on peut se douter lors de chaque derby, les deux protagonistes ne sont pas là pour jouer au tricot et démarrent le tiers à 100 à l’heure. Et s’est les gothiques avec Romand qui ouvre les hostilités en après avoir récupéré un palet d’attaque profite d’une erreur de la défensive rouennaise qui stoppant le palet le laisse toutefois libre d’être récupéré par Romand qui ne s’en prive pas. Heureusement Pintaric bien dans ses patins assure les arrières en frustrant Romand d’un but d’entrée de jeu.Première alerte pour des dragons qui durant tout ce tiers devront se montrer particulièrement méfiants face à des gothiques toujours à l’affut d’une mauvaise relance ou d’un palet fuyant, pour le récupérer et aller promptement vers la cage adverse.Une première pénalité sifflée par les zèbres offre aux rouennais la possibilité de faire jouer ses unités spéciales, mais Buysse se montre inflexible face à 87 sur un tir de la bleue, puis face à 37 qui tente de reprendre un rebond à son compte, sur un shoot de 38.Le trublion Ohrvall d’Amiens va se montrer en verve ce soir tentant par deux fois de surprendre le cerbère de Rouen, dont la botte fera barrage. Peu après Lampérier loupe une occasion en or n’arrivant pas à dompter un palet sur le rebond, alors qu’une pénalité différée est sifflée contre les gothiques. Une fois encore, faisant barrage avec leur corps ou protégeant efficacement son gardien, les gothiques bien qu’assiégés arrivent malgré tout à bloquer les tirs à la cage.Les unités spéciales Rouennaises font le forcing et pensent même avoir enfin trouvé la faille sur un tir reflexe, mais alors que la foule se lève les zèbres se concertent et invalident le but… la cage avait bougé avant. Rien y fait, les Amiénois arrivent à tenir leur infériorité et de retour à égalité profitent toujours de contres rapides avec Ohrvall a nouveau à la manœuvre mais à nouveau la mitaine de Pintaric empêche le palet d’atteindre sa lucarne. Ce sera le dernier fait d’arme de ce tiers…Le retour sur glace est toujours à l’initiative des dragons qui importent le palet de la mise en jeu et reprennent le match à leur compte pour porter rapidement le danger à la cage adverse. Le premier shoot excentré sur le cerbère est si puissant que Buysse prendra quelques minutes pour reprendre le fil du match, ayant pris le palet au niveau de son épaule droite.Pressés les Gothiques subissent la loi du plus fort et se mettent une deuxième fois à l’amende.Le Derby s’enflamme avec un adversaire qui mets alors les bouchées doubles pour revenir a hauteur des Rouennais. Il faudra une belle mitaine de Pintaric face à Tiala pour empêcher justement se retour à parité. La foule apprécie, en scandant le surnom du gardien Slovène. Vigners manque de réussite devant le but sur le rebond du shoot de Yeo, tout comme Guilbert qui tente un tour de cage pour défier de près Buysse (26’).Comme des abeilles autour d’un pot de miel, les Normands tournent autour du but des Picard à l’affut du moindre palet laissé libre, ce dont va profiter Tessier, alors que le cerbère viens de repousser un tir de Vigners…Décidément intenable, Tessier repart quelques minutes plus tard sur un contre en solo, et si finalement il ne marque pas, il provoque une pénalité de l’adversaire. Cette supériorité ne permettra pas aux dragons de prendre le large, mais éteindra les velléités picardes sur cette fin de match.Ce dernier tiers reprends sous les couleurs Amiénoises, ces derniers se montrant les plus percutants de retour sur la glace, le coaching dans les vestiaires de la part du duo Mortas Medeiros a dû booster leurs joueurs qui se jettent alors comme des morts de faim sur le porteur de palet afin de le récupérer.Ce pressing s’avère payant puisque peu après Rouen se met à la faute et les zèbres sifflent la première pénalité contre Rouen.Mais le killerplay Normand se montre intraitable et ne permet à leur adversaire du jour qu’un seul shoot dangereux vers la cage. Mais Pintaric a bien vu la reprise express de Boivin et fait chauffer sa mitaine.Revenus à parité, les attaquants Normands reprennent leur version rouleau compresseur du hockey, monopolisant le palet et assiégeant la zone Picarde.Guilbert tente a nouveau de surprendre Buysse, puis Caron qui enrhume la défensive, butte sur le cerbère. Tessier voit ensuite son tir bloqué du plastron.Las, les efforts et la hardiesse laisse également des failles dans le système des Rouennais, ce dont va profiter Boivin qui sur une passe excentré deLa joie des Gothiques va être de courte durée, car sur l’engagement suivant les rouennais récupèrent le palet et font tourner ce dernier dans la zone Picarde.Les rouennais ont fait le break et ne vont pas laisser durant les minutes qui suivent la moindre possibilité à leur adversaire d’inverser la tendance d’un match clairement maitrisé par les Dragons.Jouant leur va-tout, leur coach fait sortir le gardien sur une incursion Picarde dans le camp des Rouennais mais, Yeo qui a repéré la cage vide dégage le palet de sa zone défensive avec pour visée le dit but.Tessier bien mis en lumière ce soir sera adoubé par les partisans Rouennais qui l’acclament pour un tour de glace supplémentaire… chaud bouillant l’attaquant se lance par deux fois vers la tribune G pour finir en balançant son corps contre le plexi glace de la balustrade. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo