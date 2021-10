Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Anglet vs Gap 5 - 1 (2-0 1-1 2-0) Le 08/10/2021 Anglet - La Barre [ Anglet ] [ Gap ] Quand le Sud-Ouest rencontre le Sud-Est. Pour cette 7ème journée de championnat Anglet reçoit Gap, avant cette rencontre, l’Hormadi comptabilise 4 défaites et 1 victoire à domicile contre Mulhouse totalisant 3 points et à la 11ème place. Quant aux Rapaces, à la deuxième place avec 12 points, ils affichent un total de 4 victoires dont une aux tirs au but et 1 défaite également aux tirs au but. Anglet - La Barre, Hockey Hebdo Ophélie Bourgine le 11/10/2021 à 10:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



808 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Fabre assistés de MM. Goncalves et Briolat Buts :

Anglet : 05.04 Victor Ranger (ass Lionel Tarantino et Kevin Massy) ; 18.12 Jules Gallet (ass Kevin Massy et Oskars Batna) ; 28.16 Oskars Batna (ass Peter Hrehorcak jr et Thomas Decock) ; 46.01 Emils Gegeris (ass Thomas Decock et Kevin Massy) ; 46.34 Peter Hrehorcak jr (ass Oskars Batna et Tadeas Jaros)

Gap : ; 28.49 Romain Chapuis (ass Julien Correia et Fabien Colotti) Pénalités 4 minutes contre Anglet 8 minutes contre Gap



Au cours du 1er tiers, les Angloys prennent rapidement la main en inscrivant, dès la 5ème minute, un premier but de Victor Ranger assisté par Lionel Tarantino et Kévin Massy. (1-0)

Malgré de nombreuses tentatives des Gapençais, sur lesquelles Florian Hardy reste de marbre ce sont les joueurs de l’Hormadi qui trouvent une nouvelle fois l’ouverture à la 18ème minute par Jules Gallet assisté par Kévin Massy et Oskars Batna. (2-0, 18’12)



C’est lors du second tiers à 28’48 que les Rapaces inscrivent leur premier but par Romain Chapuis assisté de Julien Correia et Fabien Colotti, (2-1) cela à seulement quelques secondes après le 3ème but de l’Hormadi à 28’16 par Oskars Batna avec pour assistant Peter Hrehorcak et Thomas Decock. (3-1)

Un second tiers avec beaucoup d’actions à mettre au compte de Gap, qui ne parviennent cependant pas à recoller au score.



Pendant le 3ème tiers, les Rapaces relâchent la pression et l’Hormadi en profite pour inscrire deux nouveaux buts en moins de 40 secondes, le premier par Gegeris assisté de Decock et Sweeney et le second par Hrehorcak assisté par Batna et Jaros. (5-1, 46’34)

Malgré le temps mort prit par les Gapençais et le changement de gardien, plus rien ne sera inscrit avant la sirène finale.



Les hommes de match :

Victor Ranger pour Anglet

Antoine Mickevics pour Gap.



Prochain rencontre pour l’Hormadi Mardi 12 Octobre à Cergy et Vendredi 15 Octobre à domicile contre Grenoble

Prochain match pour Gap Mardi 12 Octobre à domicile contre Nice et Vendredi 15 Octobre également à domicile contre Cergy.

