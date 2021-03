Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Cergy-Pontoise vs Angers 2 - 7 (0-1 1-4 1-2) Le 02/03/2021 l’Aren ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Angers ] Les Ducs survolent les débats Les espoirs étaient grands pour les Jokers auteurs de 4 victoires lors des 5 derniers matchs, mais la logique a été respectée ce mardi à l’Aren Ice où Angers s’impose 7 buts à 2. l’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 04/03/2021 à 07:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bourreau et Bliek assistés de Mme Boniface et de M. Thiebault Buts :

Cergy-Pontoise : ; 21.17 Pierre-Charles Hordelalay (ass Timothée Franck) ; 52.02 Max Kalter

Angers : 04.35 Sebastien Sylvestre (ass Danick Bouchard et Connor Hardowa) ; 23.13 Téo Sarliève (ass Loïc Farnier) ; 23.42 Riley Guenther (ass Zach Hamill) ; 33.03 Marius Serer ; 35.04 Jerret Smith (ass Tommy Giroux et Philippe Halley) ; 47.13 Philippe Halley (ass Neil Manning et Patrick Coulombe) ; 57.24 Loïc Farnier (ass Marius Serer et Maurin Bouvet) Pénalités 2 minutes contre Cergy-Pontoise 16 minutes dont 10 à Bouvet contre Angers Le premier tiers est plutôt équilibré. Le match est plaisant, les deux équipes sont bien rentrées dans la rencontre en mettant beaucoup d’intensité. A ce jeu les angevins trouvent la faille les premiers par Sylvestre 0-1 à 4’35. Malgré trois supériorités et avoir fait résonner les deux montants de la cage d’Hardy sur un lancer de Diffley, les locaux sont menés d’une petite longueur à la première interruption.



Photographe : Olivier Bénard

En début de deuxième tiers, Hordelalay profite d’une fin de supériorité pour lancer un missile en pleine lucarne, permettant de remettre les deux équipes à égalité 1-1 à 21’17. Mais les cergypontains sont à nouveau rapidement devancés par deux buts coup sur coup, œuvres de Sarliève 1-2 à 23’13 et Guenther 1-3 à 23’42. Les deux formations maintiennent toutefois leur intensité et leur vitesse de patinage. Les Angevins affichent cependant une meilleure maitrise et font pencher la partie de leur côté en inscrivant deux autres buts par Serrer 1-4 à 33’03 et Smith 1-5 à 35’04.



Photographe : Olivier Bénard

Le troisième acte est également à l’avantage des Ducs dont la domination du soir ne peut être contestée. Halley vient à son tour trouver les filets du jeune Tricoche, titulaire en l’absence d’Ylonen et de Tirone, blessés, 1-6 à 47’13. A la moitié du tiers, Kalter parvient à réduire l’écart 2-6 à 52’02 avant que les angevins ne scellent définitivement la rencontre sur un dernier but de Farnier 2-7 à 57’24.



Les intentions cergypontaines étaient bonnes mais Angers était tout simplement supérieur ce soir dans tous les compartiments. Les Ducs grimpent ainsi sur la deuxième place du classement derrière les intouchables rouennais et devant la troisième grosse écurie, Grenoble. Ils recevront Mulhouse ce vendredi 5 mars.

Les Jokers, toujours 6e de ligue Magnus, espèrent enregistrer le retour de Bureau-Blais dans l’effectif (blessé) pour la réception de Gap ce vendredi 5 mars.

