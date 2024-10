Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Nice vs Bordeaux 1 - 7 (0-3 1-3 0-1) Le 04/10/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Bordeaux ] Le récital bordelais Dans une rencontre à sens unique, les Boxers ont offert une leçon de hockey. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 05/10/2024 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Barcelo et Peyre assistés de Mme Cheyroux et de M. Constantineau Buts :

Nice : ; 32.21 Hugo Proux (ass Harijs Brants et Nicolas Ruel)

Bordeaux : 02.25 Tom Guidoux (ass Kaylian Leborgne et Kevin Spinozzi) ; 03.07 Samuel Salonen (ass Enzo Carry et Maxim Lamarche) ; 10.25 Kévin Dusseau (ass Loïk Poudrier) ; 22.02 Rudolfs Polcs (ass Julius Valtonen) ; 35.05 Rudolfs Polcs (ass Julius Valtonen et Bastien Lemaitre) ; 36.11 Kevin Spinozzi (ass Mathieu Pompéi et Axel Prissaint) ; 52.50 Kaylian Leborgne (ass Mathieu Pompéi et Tom Guidoux) Pénalités 2 minutes contre Nice 2 minutes contre Bordeaux



Les Aigles hors-sujet



Nice démarre bien la rencontre avec une opportunité dès le coup d’envoi. Sloboda peut décaler Loizeau. Seul face au gardien, il ne parvient pas à battre Papillon et reste bloqué à 0 but en sept matchs. Les visiteurs vont de suite réagir avec un tir de Prissaint, avec un rebond pris par Salonen pour la première occasion et vont ouvrir le score très rapidement juste après. La même action est répétée, cette fois-ci c’est Leborgne qui fait une frappe croisée, Molder de la botte repousse mais sur le rebond, Guidoux ouvre le score (02:25 ; 0-1).



C’est la douche froide pour les Aigles qui vont dans la foulée concéder un second but chirurgical. Larmarche intercepte le palet sur le côté droit. Un trois contre deux se présente, il mise sur Carry au centre qui dévie à peine la rondelle pour Salonen qui a le temps de contrôler et d’ajuster son tir en lucarne (03:07 ; 0-2).



Photographe : © Patrick Giaume

Suite à cela, Stolc va décider de réintégrer Molder sur la glace pour espérer, un électrochoc. Piqué au vif, Nice procède à un temps mort. Une attaque menée par Proux termine cadrée, Brants fait de même mais de loin. Nice varie les attaques mais la défense des Boxers est parfaitement en place. Il est nécessaire pour Nice pour de suite revenir dans la rencontre. Les intentions sont bonnes mais à l’image de Berzins, les tirs ne sont pas forcément cadrés. Avant la moitié du tiers, Nice montre un tout autre visage.

Proche de la cage, le Top Scorer azuréen met à contribution Papillon sur sa ligne. Et encore une fois, Bordeaux arrive à faire plier la défense azuréenne. Derrière la cage, Ruel tente de récupérer le puck. Il rate sa transmission qui va directement sur Dusseau qui tire en première intention sur le côté gauche avec un peu de réussite car Molder pouvait faire mieux (10:25 ; 0-3).



Le score est sévère mais juste. La réaction se fait par Karjalainen, de loin, qui trouve le cadre. Pour le moment, c’est le seul moyen à Nice de se procurer des occasions. Sloboda sur le flanc droit, arrive à contourner les bordelais mais tout seul, il est difficile d’inscrire la réduction de l’écart. Papillon fait son travail en gelant devant sa ligne. Molder arrivera enfin à faire une parade devant Carry à six minutes de la fin du tiers. Les Aigles ont eu l’occasion de réduire la marque par Loizeau mais Papillon a brillement gagné le face à face. Giroux aurait pu aggraver le score peu après mais manque de précision dans le dernier geste. Les deux équipes auront une occasion chacun en supériorité numérique mais plus rien ne sera marqué.



Bordeaux au-dessous du lot



Jevpalovs en déviation obtient la première occasion pour Bordeaux. Encore une fois, l’efficacité sera côté adverse avec un but relativement tôt. En solitaire, Valtonen prend le flanc droit. Il contourne la cage pour remettre le palet à Polcs qui marque dans le but vide, abandonné par Molder (35:05 , 0-4).



Photographe : © Patrick Giaume Nice n’y arrive pas. Les dix prochaines minutes vont être plutôt calme et enfin, les Aigles vont réduire la marque et relancer un petit peu la rencontre ! Depuis la zone défensive, Ruel à droite fait une longue passe à l’opposée dans la zone neutre pour Brants. Il déborde et mise devant la cage pour Proux qui conclue parfaitement (32:21 ; 1-4).



Molder va ensuite sauver les siens sur un tir à bout portant de Salonen après un très bon service de Carry. Giroux insiste sur le flanc droit peu de temps après mais enfin, le gardien azuréen va enchaîner les arrêts. Il suffit de dire ça pour Bordeaux continue son festival. En solitaire, Polcs revoit en revue toute l’équipe adverse pour inscrire un but d’une finesse incroyable (35:05 ; 1-5). Ensuite, profitant d’une pénalité différée, Bordeaux sort Papillon pour être à six sur la glace. Le jeu de puissance est parfaitement mise en place, Pompei décale parfaitement Spinozzi qui cadre facilement (36:11; 1-6)



Photographe : © Patrick Giaume

La gestion prime



Délicat d’écrire dans ce dernier tiers où Bordeaux a déjà le match en main et n’a plus à gérer les efforts et de faire reposer les meilleures lignes. Un dernier but sera inscrit pour les visiteurs. A la baguette, Pompei sur le côté gauche trouve Leborgne qui ajuste Molder (52:50 ; 1-7).



Victoire facile de Bordeaux qui plonge Nice davantage dans la crise. Les Aigles vont affronter Rouen dimanche.



Photographe : © Patrick Giaume







