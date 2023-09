Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Rouen vs Nice 7 - 1 (1-1 4-0 2-0) Le 28/09/2023 Rouen - île Lacroix [ Rouen ] [ Nice ] Les Dragons poursuivent leur invincibilité Après avoir remporté le derby face à Amiens en début de semaine, les Dragons reçoivent les Aigles de Nice en forme en ce début de saison qui occupent la troisième place du classement. L’équipe des Aigles se présente au complet au contraire des Dragons privés de Sacha Guimond qui est remplacé par le jeune Fiorenzo Villard et Enzo Cantagallo toujours absent. La bonne nouvelle côté Rouennais est le retour de Perron. Ce match se joue à Guichet fermé pour la première fois de la saison en Ligue Magnus. Les Rouennais ont à coeur de poursuivre leur invincibilité dans ce début de championnat et peuvent remporter ce soir une 7ème victoire en autant de match. Rouen - île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 30/09/2023 à 18:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3190 spectateurs Arbitres : MM. Levasseur et Rohwedder assistés de MM. Collin et Laboulais Buts :

Rouen : ; 19.49 Marcel Hascak (ass Florian Chakiachvili et Joris Bedin) ; 22.20 Rolands Vigners (ass Milan Kytnar et Emil Kristensen) ; 32.01 Anthony Rech (ass Francis Perron et Alexandre Mallet) ; 33.16 Fiorenzo Villard (ass Joris Bedin et Tommy Perret) ; 37.32 Marcel Hascak (ass Francis Perron et Loïc Lamperier) ; 45.52 Rolands Vigners (ass Antonin Honejsek et Florian Chakiachvili) ; 47.55 Loïc Lamperier (ass Marcel Hascak et Florian Chakiachvili)

Nice : 18.51 Daniel Babka Jr (ass Joonas Larinmaa et Louis-Mathieu Belisle) Pénalités 8 minutes contre Rouen 16 minutes contre Nice







Les Aigles de Nice résistent et frappent les premiers



Pas de Round d’observation dans cette première confrontation entre les deux équipes, la ligne des jeunes Rouennais prends le premier tir du match par Hervé et force la défense Niçoise a être vigilante des le début du match.

Photographe : Marine Romain A noter que la ligne composée de Tomasino - Hervé - Rech est très en vue en ce début de championnat et le prouve une nouvelle fois dès le début de ce match. Cette ligne se montre dangereuse à plusieurs reprise s dans les 4 premières minutes du match par Hervé, puis Rech et enfin Tomasino qui manque le cadre de peu suite à un palet relâché par le portier niçois sur le tir de Hervé.

Les niçois ont peu d’occasion de tir dans ce début de match et passent beaucoup de temps en défense. Le gardien des Aigles est précieux en ce début de match car il est mis à contribution à de nombreuses reprises par les attaques des Dragons mais ne cède pas.

Malgrè une nette domination des Dragons dans ce début de match dans la maitrise du palet, ce sont les premier s a être pénalisé à 12:19 pour un cinglage à l’encontre de Nesa. Les Aigles de Nice ont donc l’opportunité de jouer en supériorité les premiers.

Dans ce premier power play, Esipov et Belisle lancent à la cage successivement mais Pintaric veille et repousse les palets, les Rouennais sont bien présents en défense malgré l’infériorité et gène considérablement les lancements de jeu adverse il n’y aura pas d’autre occasion pour les Niçois.

A peine la pénalité Rouennaise terminée ce sont les Aigles qui se mettent à la faute par un surnombre à 14:39. Au tour des Rouennais de jouer en supériorité. Les Rouennais s’installent en zone offensive mais le portier Niçois est solide devant sa ligne il stop à plusieurs reprises des tirs de Tomasino, Hascak et Kristensen. Pas de but durant cette supériorité malgré les assauts rouennais.

Photographe : Marine Romain Les Dragons sont de nouveau pénalisés par Honejsek à 17:43 pour accrocher. Entrée difficile dans ce match pour Honejsek qui est sanctionné sur sa première présence de la soirée. Les Aigles ont une nouvelle opportunité de prendre l’avantage dans ce match et se montrent bien plus dangereux que sur la première supériorité avec deux tirs de la bleue de Jesper Larinmaa.

La volonté de marquer des Aigles est récompensée suite à un gros travail de Jonas Larinmaa qui trouve Daniel Babka dans la slot pour la déviation qui trompe Pintaric ( 18:51 / 0-1 / Babka ass. Larinmaa et Belisle).

Les Aigles frappent les premiers dans ce match malgré la domination Rouennaise des 10 premières minutes.

Les dragons sont piqués au vif suite à l’ouverture du score adversaire et vont dès l’engagement mettre la pression sur la cage niçoise et c’est au tour de Louis Vitou de se mettre à la faute à 16 secondes de la fin du tiers pour accrocher.

Les Dragons remportent le face off, Chakiachvili récupère le palet et décale bien pour Hascak qui envoi le palet au fond des filets d’un tir puissant (19:49 / 1-1 / Hascak ass. Chakiachvili et Bedin). Les Dragons réagissent immédiatement suite à l’ouverture du score de Nice et rentrent aux vestiaires sur un score de parité 1-1.



Les Niçois ouvrent le jeu dans ce premier tiers ce qui donne beaucoup d’occasions de contre et de tir aux Rouennais. Les Aigles ont fait le plus dur en ouvrant le score mais n’ont pas su garder le palet dans les dernières minutes de jeu pour rentrer aux vestiaires avec l’avantage au score.



Les Dragons dominent sans partage



Le premier acte de ce match n’a pas du plaire au staff des Dragons car les Rouennais rentrent dans ce tiers avec des intentions différentes et mettent beaucoup plus de rythme dans leur jeu. Dès l’entame Hascak, Vigners et Kristensen lancent à la cage mais Bespalov est vigilant.

Les assauts Rouennais se poursuivent Kristensen travail sur la droite et remet dans l’axe pour Kytnar qui tir, le portier repousse le palet sur la gauche dans la crosse de Vigners qui glisse le palet au fond des filets (22:20 / 2-1 / Vigners ass. Kytnar et Kristensen).

L’intensité mise par les Rouennais est rapidement récompensée dans ce tiers.

Photographe : Marine Romain Les Aigles de Nice accusent le coup dans ce second tiers et se montrent peu dangereux à l’exception d'une belle entrée en zone de Kuronen qui provoque la faute de Kytnar à 28:42 pour accrocher. Abramov met à contribution Pintaric durant cette supériorité mais les unités spéciales Rouennaises vont rapidement reprendre l’ascendant et Nice n’aura pas d’occasion de scorer durant cette supériorité.

Les Dragons repartent à l’assaut de la cage niçoise, Perron récupère le palet sur la droite de la cage et revient dans l’axe pour tirer, le palet est repoussé sur la gauche, Rech bien présent récupère le palet et tir dans la cage ouverte (32:01 / 3-1 / Rech ass. Perron et Mallet).

Rech Top Scorer du soir confirme par ce nouveau but les attentes que le public Rouennais avait à son égard.

Les Rouennais prennent le large dans ce match et monopolisent le palet.

Après une bonne récupération de palet Perret entre en zone et laisse le palet à Bedin qui réalise un tir/passe dans le trafic devant la cage et c’est le jeune Fiorenzo Villard qui se projette vers la droite qui dévie le palet dans la cage de Bespalov battu sur la passe de Bedin (33:16 / 4-1 / Villard ass. Bedin et Perret).

Il s’agit la du premier but de Fiorenzo Villard en Ligue Magnus. Les Aigles de Nice accusent le coup et n’y sont plus. Le rythme imposé par les Dragons ne laissent pas de place à l’erreur. Les Niçois de mettent de nouveau à la faute par Sautereau qui réalise une charge incorrecte sur Goncalves. Les Dragons en pleine euphorie ont l’occasion d’aggraver une nouvelle fois le score.

Lampérier se bat bien le long de la bande pour conserver le palet qui est récupérer par Perron qui navigue dans la défense vers le slot et offre le palet à Hascak ajuste le gardien d’un beau one tirer ( 37:52 / 5-1 / Hascak ass. Perron et Lampérier)



Ce tiers est à sens unique, les Dragons ont maitrisé leur adversaire de bout en bout et ont pris le large dans cette période avec 12 tirs pour 4 buts.



Les Dragons en gestion.



Le dernier tiers débute de la même manière que le précédent avec des tirs de Hascak et Villard qui est monté en puissance dans ce match, les niçois ont du mal à revenir dans le match et se mettent à la faute par Lanvers pour crosse haute.

Les Dragons vont se montrer moins incisif sur cette supériorité et vont à leur tour être sanctionné par Rech pour faire trébucher. Les deux équipes jouent à 4 contre 4 durant 31 secondes mais aucune ne va en profiter.

A peine revenu au complet les Niçois sont sanctionnés pour un cinglage de Sautereau. Les deux équipes sont à 4 contre 4 pendant 1 minute.

Les Rouennais reprennent le contrôle du palet et sur un palet qui traine en zone offensive Chakiachvili récupère le palet, s’en suit un une deux entre Honejsek et Vigners devant le gardien Niçois qui ne peut rien faire et c’est Vigners qui trouve le chemin des filets (45:52 / 6-1 / Vigners ass. Honejsek et Chakiachvili).

Photographe : Marine Romain S’en suit une nouvelle pénalité pour les Niçois à 46:32 à l’encontre de Vitou, les dragons en profitent pour changer de portier et faire entrer Tonin Caubet.

Les Rouennais poursuivent leur maitrise suite à un premier tir repoussé de Chakiachvili , Hascak lance et trouve Lampérier qui dévie dans le but (47:55 / 7-1 / Lampérier ass Hascak et Chakiachvili).

Les Niçois sont à la peine dans ce dernier tiers et concèdent un nouveau but.

Caubet tout juste entré réalise une grosse intervention suite à un tir de Levesque mais ne sera pas beaucoup inquiété sur la fin de match.

Les Aigles de nice n’y sont plus dans ce match et sont sanctionnés à deux reprises dans les 4 dernières minutes par Rychagov et Belisle. Les Dragons vont pousser pour marquer une huitième but mais le gardien niçois est bien présent.



Le score est scellé, les Dragons s’imposent et prennent un peu de large dans ce début de championnat, seule équipe invaincu en sept matchs.

Les Dragons vont pousser pour marquer une huitième but mais le gardien niçois est bien présent.Le score est scellé, les Dragons s'imposent et prennent un peu de large dans ce début de championnat, seule équipe invaincu en sept matchs.Le prochain match se jouera à Pôle Sud pour les Rouennais qui auront à coeur de gagner sur la glace de Grenoble après avoir perdu en match de préparation et ainsi poursuivre leur série d'invincibilité.







