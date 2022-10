Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Bordeaux vs Anglet 6 - 0 (1-0 2-0 3-0) Le 04/10/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Anglet ] Leçon offensive bordelaise ! Les Boxers, à peine revenus d'un déplacement difficile à Cergy-Pontoise qui les a d'ailleurs vus stopper leur série de victoires (7-5) dimanche, accueillent à l'occasion de la 8ème journée de Synerglace Ligue Magnus, l'Hormadi d'Anglet, actuelle lanterne rouge pour le premier épisode du traditionnel "derby" de l'Aquitaine. Devant plus de 2600 personnes y compris des équipes bordelaises de sport féminin (Mérignac Handball, FC Girondines de Bordeaux, Burdis Bordeaux-Mérignac Volley, Déferlantes Bordeaux-Anglet Hockey sur Glace et Ambitions Girondines Basket), les joueurs d'Olivier Dimet sont prêts à faire leur maximum pour retrouver de suite le chemin de la victoire, dans un derby toujours particulier et difficile à jouer. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 05/10/2022 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2962 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Cregut assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Bordeaux : 03.42 Peter Valier (ass Marc André Lévesque et Kevin Spinozzi) ; 27.43 Julien Guillaume (ass Niklas Salo et Karri Forsblom) ; 33.18 Axel Prissaint (ass Loïk Poudrier et Marc André Lévesque) ; 40.29 Fabien Colotti (ass Marc André Lévesque et Nikita Jevpalovs) ; 54.26 Loïk Poudrier (ass Maxime Legault et Karri Forsblom) ; 59.44 Kevin Spinozzi (ass Jules Boscq et Massimo Carozza)

Anglet : Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Anglet



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle – Vince Tartari – Esteban Ragot

Absents Anglet : Julien Gaubert – Alexander Nikulin – Bastien Zago



1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Maxime Loubier (Anglet)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Thomas Decock (Anglet)



Dès l'entame de la rencontre, l'Hormadi prend le contrôle du palet et confirme immédiatement ses intentions sur des occasions de Fabien Kazarine (0'46) suivi par trois tirs signés Victor Ranger, Alexei Polodyan et à nouveau le numéro 19 de l'Hormadi. Les Boxers réagissent peu de temps après par l'intermédiaire d'Aina Rambelo, tout proche d'ouvrir le score ou Loik Poudrier, dont le lancer manque le cadre. Une crosse angloye parvient ensuite à écarter le tir de Bastien Lemaitre (3'23) et suite à cette action, Thomas Decock provoque une faute sur Peter Valier : le premier power-play du match est sifflé en faveur des Boxers. À peine commencée, cette phase de supériorité numérique permet aux Boxers de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Peter Valier termine une action offensive de Kevin Spinozzi avec un tir à ras de glace qui termine sa course au milieu de la cage après que Maxime Loubier ait vu le palet passer juste en dessous de ses jambes (1-0 à 3'42).



Photographe : Laurent Robert Le jeu se poursuit à nombre égal (5 contre 5) pendant 1'18. À ce moment-là, les visiteurs bénéficient, à leur tour, d'une phase de power-play (5'00). Dans les toutes dernières secondes de celle-ci, Clément Fouquerel repousse deux tirs dangereux d'Arthur Larroque et Alexei Polodyan (6'58). Les occasions commencent à se multiplier sur les deux cages et le ton du match semble être vraiment donné. Clément Fouquerel intervient avec tout son talent pour stopper la déviation de Thomas Decock (7'16). Une minute plus tard, au tour de Maxime Loubier de briller en sortant le tir d'Axel Prissaint (8'35).

Les Boxers disposent d'un grand nombre de palets de buts qu'ils ne parviennent malheureusement pas à convertir, ce qui leur permettrait d'enfoncer le clou au score. Nikita Jevpalovs, lancé sur la droite manque son face à face contre le jeune gardien de l'Hormadi (9'50). Moins de trois minutes plus tard, dans un gros duel en un contre un pour la récupération du palet, la charge commise contre la bande, derrière la cage bordelaise, fait exploser le plexis et par conséquent la vitre (12'02). Le match est interrompu pendant plusieurs minutes. À la reprise, le face-off situé en haut de la zone bordelaise, légèrement à droite, est remporté par les visiteurs. Anton Vasilyev arme son tir repoussé par Clément Fouquerel (12'04). Thomas Decock réussit à obtenir une nouvelle occasion d'égaliser, ce qui confirme le début de match intéressant de l'Hormadi dans ce premier tiers-temps. La fin de période offre une forte pression offensive des Boxers mais la défense angloye tient le choc. Les nombreux tirs bordelais ne feront pas évoluer le score. En voyant arriver face à lui Fabien Kazarine, Clément Fouquerel reste vigilant et remporte son face à face (19'32).



Les Boxers achèvent vingt bonnes premières minutes avec un petit but d'avance.



Tirs BORDEAUX 16 ANGLET 9



2ème période :



Les premières secondes de ce tiers-temps montrent un jeu d'attaque rapide et dangereux des visiteurs, confirmé par de nombreuses occasions devant une défense bordelaise bien regroupée autour de son gardien. La réaction bordelaise intervient après un nouveau long temps d'attaque conclu sur un lancer de Bastien Lemaitre dans la mitaine de Maxime Loubier (22'17). Marc-André Lévesque trouve ensuite le petit filet (24'20). Les Boxers, toujours poussés par leur public, multiplient les occasions et exercent une très grosse pression au fil des minutes en prenant progressivement le contrôle de tous les secteurs du jeu. Le score n'évolue toujours pas dans ce derby très tendu, serré, ouvert et indécis. Il faut encore patienter quelques instants avant de voir le deuxième but de la soirée. Niklas Salo décoche un tir en pleine accélération sur lequel Maxime Loubier doit s'employer pour écarter le danger. Julien Guillaume patine légèrement sur la droite de la cage et dévie le palet dans le but après plusieurs tentatives (2-0 à 27'43).



Photographe : Laurent Robert Peu avant la mi-match, le premier moment de dureté se produit entre Olivier Dame-Malka et Hunter Warner (29'36). Une fois la mi-match passée, Anton Vasilyev effectue une longue passe devant la cage bordelaise mais aucun de ses partenaires ne peut dévier pour essayer de surprendre Clément Fouquerel (30'16). L'Hormadi se retrouve à nouveau en supériorité numérique car les bordelais obtiennent une nouvelle prison ; le jeu se poursuit donc à 4 contre 3. Alexei Polodyan et son capitaine Thomas Decock (x2) tentent d'inquiéter le gardien bordelais, toujours très concentré et rassurant dans ses interventions. Son bras droit lui permet ensuite d'écarter la tentative de Victor Ranger.

Pour conclure cette phase offensive basque, il arrête parfaitement le tir à ras de glace d'Olivier Dame-Malka (32'10). Quelques instants plus tard, en l'espace de 26 secondes, les Boxers trouvent deux fois le poteau de Maxime Loubier : d'abord par Maxime Legault (32'39), puis c'est au tour de l'ex-gapençais Axel Prissaint (33'05). L'ancien défenseur des Rapaces décoche un tir placé dans le coin gauche de la cage angloye. Maxime Loubier s'incline pour la troisième fois (3-0 à 33'18).



Visiblement touché au visage sans gravité, Hugo Baron sort de la glace, raccompagné par deux partenaires jusqu'à son banc, sous les applaudissements. Les tirs suivants bordelais du duo Peter Valier – Fabien Colotti ne sont pas suffisants pour tromper la vigilance du gardien de l'Hormadi (34'55). Les Boxers, très entreprenants dans le secteur offensif, essaient de proposer un jeu d'attaque varié en faisant circuler le palet et en orientant leurs phases de possession dans tous les coins de la zone adverse. La domination désormais totale des Boxers se poursuit sur un tir de Massimo Carozza juste à droite (39'10). Après ce deuxième acte, l'Hormadi compte désormais un retard de trois buts.



Tirs BORDEAUX 19 ANGLET 8



3ème période :



Ce dernier tiers est cette fois lancé directement par les locaux. Ces derniers ne tardent pas à être une nouvelle fois récompensés de leurs efforts. Après un bon lancement de jeu de Nikita Jevpalovs et Fabien Colotti, le palet arrive dans la crosse du capitaine bordelais Marc-André Lévesque. Celui-ci décoche un tir précis et placé dans la lucarne du malheureux Maxime Loubier (4-0 à 40'29).



Photographe : Laurent Robert Dans les secondes qui suivent ce quatrième but, Jules Boscq, grâce à un retour défensif intelligent, stoppe l'action d'Alexei Polodyan, meilleur joueur de l'Hormadi ce soir. Louis Vitou se retrouve plus tard seul devant Maxime Loubier, l'occasion d'inscrire le cinquième but est bien présente mais il croise trop son tir (42'35). La maîtrise de la rencontre est véritablement bordelaise. Les joueurs d'Olivier Dimet, dominateurs dans tous les secteurs de jeu, gèrent parfaitement leur affaire en accélérant lorsque cela semble nécessaire. Néanmoins, les accélérations bordelaises provoquent toujours un immense danger sur la défense et le gardien de l'Hormadi. Alexei Polodyan et Anton Vasilyev tentent de lancer un début de réaction devant la cage bordelaise mais aucun des deux attaquants russes ne peut trouver d'opportunités réelles de tirs (47'36).

Presque quatre minutes plus tard, Clément Fouquerel signe une nouvelle intervention déterminante face à Alexei Polodyan, toujours impliqué dans les bons coups, et Fabien Kazarine (51'13). Les dernières minutes seront difficiles physiquement pour les joueurs basques. Karri Forsblom lance le palet à cage et voit sa passe déviée dans le coin gauche par Loik Poudrier (5-0 à 54'26).



Ce but place désormais les visiteurs à cinq longueurs et offre aux Boxers une deuxième réalisation en supériorité numérique, tout comme dimanche à Cergy. Les trois périodes de la rencontre se sont déroulées sur un gros rythme comme à l'occasion de chaque derby avec beaucoup d'intensité de part et d'autre. Le pressing haut et efficace des Boxers pose de réels problèmes aux basques sur leurs relances. Dans les deux dernières minutes, Anton Vasilyev se crée une nouvelle occasion mais la réussite n'est pas du côté de l'attaquant russe (58'26). Anton Vasilyev termine son match après avoir commis un mauvais geste visant à stopper Enzo Carry dans son action. L'attaquant bordelais réagit instantanément et la bagarre éclate entre les deux jeunes joueurs. La table de marque communique en bord de glace avec l'arbitre pour obtenir la sanction (58'45). Moins de vingt secondes avant la fin du match, Kevin Spinozzi récupère le palet dans l'axe, ne se pose aucune question, tire en force et trompe Maxime Loubier qui aura vécu une soirée bien compliquée à Bordeaux (6-0 à 59'44).



Les Boxers remportent donc largement ce premier derby de la saison contre une équipe de l'Hormadi qui aura manqué de présence physique dans les duels et également de solutions offensives pour espérer réduire le score. Les joueurs de Pierrick Rézard n'ont toujours pas gagné cette saison et concèdent une huitième défaite en autant de rencontres. La situation devient très inquiétante avant de recevoir Mulhouse vendredi soir. Les Boxers, de leur côté, se déplacent à Gap vendredi soir, une autre équipe en forme en ce moment, bien que battue à Rouen hier soir (4-3).



Photographe : Laurent Robert

Tirs BORDEAUX 11 ANGLET 5



Gardiens

Clément Fouquerel 22 arrêts (60'00)

Maxime Loubier : 40 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

ANGLET : 27 Alexei Polodyan



BORDEAUX : 1) 16 Fabien Colotti – 2) 20 Clément Fouquerel – 3) 50 Niklas Salo



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







