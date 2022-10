Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Rouen vs Gap 4 - 3 (0-1 3-0 1-2) Le 04/10/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Gap ] Les dragons tombent le leader. C’est dans une patinoire copieusement garnie que ce match au sommet contre les rapaces de Gap, leader de la ligue magnus et invaincu, va se dérouler. Si les rapaces sont sur une dynamique de victoires, les dragons eux alternent le chaud et le froid. Une victoire normande est quasi indispensable afin de ne pas voir les montagnards prendre des distances au classement. Si Gap pour cette rencontre est privé de Joubert, Rouen est toujours privé de Pintaric, Nesa et Mallet. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 05/10/2022 à 22:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3206 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Ernecq assistés de MM. Douchy et Simon Buts :

Rouen : ; 20.37 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Tommy Perret) ; 27.59 Ondrej Roman (ass Loïc Lamperier) ; 36.29 Loïc Lamperier (ass Rolands Vigners et Kelsey Tessier) ; 57.15 Kelsey Tessier (ass Rolands Vigners et Dylan Yeo)

Gap : 17.51 Axel Tarabusi (ass Loïc Coulaud et Valtteri Meisaari) ; 40.22 Julien Correia (ass Chad Langlais et Bostjan Golicic) ; 43.54 Yegor Gainetdinov (ass Olegs Sislannikovs et Chad Langlais) Pénalités 8 minutes contre Rouen 6 minutes contre Gap Gap en tête au premier virage.



Gap d’entrée de rencontre veut montrer que sa place de leader n’est pas usurpée et ils sont les premiers en action avec un tir de Golicic que Caubet bloque (00.27). Le ton est donné, le pressing des visiteurs gène les dragons qui peinent à bien entrer dans le match.

Photographe : Stéphane Heude Il faut attendre trois tours de pendule pour que le duo Tessier-Vigners oblige Junca à s’employer (02.57). Dès lors le match va monter en intensité, les deux équipes se rendant coup pour coup. Gap, à deux reprises, va bénéficier d’avantage numérique qui mettra à mal la défensive normande sans que celle-ci ne concède de but.

La vivacité gapençaise pose beaucoup de soucis et Caubet dont souvent s’employer comme face à Thillet (16.30), mais il ferme la porte. Il aura bien moins de chance quelques instants plus tard.

Sur une erreur défensive rouennaise (mauvaise passe et mauvais contrôle) suite à un gros pressing de Gap, la rondelle arrive à Tarabusi qui ne se pose pas de question, son tir semble capté par la mitaine de Caubet, mais le puck finit au fond des filets (17.51 / 0-1 / Tarabusi ass. Coulaud L. et Meisaari).

Rouen dans les dernières secondes tente de réagir mais Junca repousse de la crosse la tentative de Tessier (19.30).



Un tiers ou une nouvelle fois Rouen aura alterné le bon et le moins bon et face à une belle équipe de Gap, la punition est des plus logique. Reste encore deux tiers pour rectifier les erreurs.



Rouen enclenche le turbo.

Photographe : Stéphane Heude

De retour sur le glaçon, Rouen a de bien meilleures intentions et va vite égaliser.

Perret s’arrache dans le coin gauche, donne à Beauchemin au premier poteau qui se manque ce qui a pour effet de perturber Junca et Boivin au second poteau récupère le palet pour le pousser dans une cage grande ouverte (20.37 / 1-1 / Boivin ass. Beauchemin et Perret).

Avec un jeu de puissance Gap sera dangereux mais Rouen ne rompt pas.

Photographe : Stéphane Heude La tempête passée, Rouen se ressaisi et va profiter d’une erreur de relance des rapaces, Lamperier à l’affut gratte la rondelle puis sert Roman tout seul dans le slot, qui ne se fait pas prier pour punir Junca (27.59 / 2-1 / Roman ass. Lamperier).

Mécontent le coach Blais prend un temps mort pour recadrer ses troupes. Arrêt bénéfique puisque les visiteurs prennent possession de la rondelle et mettent Caubet à rude épreuve. Mais ni Sislannikovs (29.21), ni Gutierrez (31.17), ni Thillet (33.35) ne trompent la vigilance du portier normand. A l’opposer Junca sera aussi à pied d’œuvre avec une magnifique mitaine sur un tir soudain de Boivin (36.29).

Il ne pourra hélas rien faire dix secondes plus tard sur un mouvement collectif de la ligne Tessier-Vigners-Lamperier, ce dernier récupérant un palet qui trainer dans le slot (36.29 / 3-1/ Lamperier ass Vigners et Tessier).



Rouen en vingt minutes aura remis les pendules à l’heure avec un tiers bien plus abouti sans que ses adversaires ne baissèrent pavillon.



Les dragons se font peur.



S’il ne fallut que 37 secondes dans le second tiers pour que les dragons ne marquent, il ne faudra que 22 secondes aux rapaces pour revenir dans la partie.

Golicic s’arrache pour gratter le palet et servir Langlais dans l’axe, son tir est repoussé par Caubet dans la crosse de Correia qui pousse la rondelle derrière la ligne (40.22 / 3-2 / Correia ass. Langlais et Golicic).

Gap ne lâche rien et par persévérance va égaliser. Sislannikovs s’empare du puck dans la zone neutre, donne à Gainetdinov qui sitôt la bleue franchit décoche un gros shoot qui trompe Caubet (43.54 / 3-3 / Gainetdinov ass. Sislannikovs).

Du coup Rouen nullement abattu s’active. C’est Bedin qui dans un premier temps déborde par la gauche et sert Guimond monté aux avant-postes mais Junca à le dernier mot (47.32). Puis c’est Perret qui file seul mais il est stoppé de façon irrégulière au moment de tirer.

Photographe : Stéphane Heude Le corps arbitral donne un tir de pénalité que Boivin va tenter de convertir mais Junca pas du même avis s’impose (49.34). Sur cette action le jeune Perret sortira blessé. Le chrono défile et tout le monde pense que l’on va directement à la prolongation.

Tout le monde non pas Tessier qui prendra son propre rebond suite à un bon tir du poignet pour expédier le palet hors de portée de Junca (57.15 / 4-3 / Tessier ass. Vigners).

Dès lors, Gap se rue sur la cage de Caubet qui s’emploie pour ne pas subir l’égalisation. Malgré la sortie de Junca pour avoir un surnombre rien n’y fera.



Rouen remporte une précieuse victoire face à un adversaire de très grande qualité. Encore une fois Rouen aura alterné le haut et le bas mais seule la victoire compte et celle-ci fait du bien. Reste à confirmer dès ce vendredi avec un déplacement chez les pionniers de Chamonix.







