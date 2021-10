Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Angers vs Amiens 3 - 2 (0-2 2-0 1-0) Le 12/10/2021 Angers [ Angers ] [ Amiens ] 5/6... Angers toujours dans le rythme Les Ducs d’Angers recevaient Amiens ce mardi soir après avoir dû faire l’impasse sur leur confrontation en terre alsacienne dimanche dernier suite à un problème de transport. Les Angevins venaient de passer une semaine sans jouer, attention au manque de rythme. Angers , Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 13/10/2021 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3285 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Ernecq assistés de MM. Debuche et Collin Buts :

Angers : ; 24.05 Robin Gaborit (ass Patrick Coulombe) ; 25.05 Jerret Smith ; 46.36 Maurin Bouvet

Amiens : 05.01 Baptiste Bruche (ass Skylar Pacheco et Stanislav Lopachuk) ; 05.18 Jérémie Romand (ass Antonin Plagnat et Rudy Matima) Pénalités 4 minutes contre Angers 4 minutes contre Amiens



Photographe : Jérémy Gorget

Après s’être fait peur en ouverture du championnat chez les Gothiques, les Angevins se devaient de montrer leur vrai visage dès les premières secondes du match. Le public angevin s’est retrouvé face à deux équipes joueuses qui se répondaient du tac au tac pendant les 5 premières minutes. C’est sur un contre parfaitement mené que l'Amiénois Baptiste Bruche (21 ans) venait tromper le portier des Ducs Ewan Cowley, 0-1 5’01’’.

Profitant d’avoir sonné les locaux avec ce but, Amiens capitalise sur le manque de remobilisation Angevin dès l’engagement pour aller de nouveau scorer par le biais de Jérémie Romand après seulement 17 secondes de retour au jeu, 0-2 5’18’’.

Le quart d’heure qui suivit restait dans le même ton que le début du match. Malgré des angevins qui essayaient de monter en intensité dans les duels, Lucas Savoye n’était pas assez inquiété par les tirs de la bleue tentée par Dusseau et les siens. 0-2 20’00’’.



Photographe : Jérémy Gorget

Avec 2 buts à remonter, les Angevins démarraient le second tiers avec plus de réussite. Provocant 2 pénalités coup sur coup, Angers réussit à réduire le score à 5 contre 3 par le biais de Gaborit, 1-2 24’05’’.



S’en suit, 1 minute plus tard, l’égalisation de Jerret Smith à 5 contre 4, 2-2 25’05’’.



Alors que les Ducs venaient de faire la première partie du travail en optimisant leur deux supériorités numériques, tout était à reconstruire pour les Gothiques. Une mission qui fût plus compliquée que prévu pour Amiens puisque les Angevins prenaient le reste du 2e tiers à leur compte. Attention tout de même aux contres des Gothiques qui venaient faire sonner la transversale de Cowley à la 32’ minute. Le troisième tiers s’annonce dès plus important pour les deux équipes, 2-2 40’00’’.



Photographe : Jérémy Gorget

Dans la même dynamique que le deuxième tiers-temps, les Ducs avaient la maîtrise du palet et prenaient le jeu à leur compte obligeant Amiens à laisser des forces dans la bataille défensive. Les quelques moments que les Gothiques réussissent à passer en attaque étaient souvent apportés par un contre mais la fraîcheur commençait à manquer offensivement. Et c’est sur une phase parfaitement construite en zone offensive que Maurin Bouvet venait donner l’avantage aux Ducs pour la première fois du match, 3-2 46’36’’.



Après que Danick Bouchard fut appelé à purger sa pénalité, les Angevins ont dû tenir face au second souffle trouvé par les Gothiques. Réussissant à tenir cette infériorité, c’est quelques minutes plus tard la pénalité de Loïc Farnier qui forçait à nouveau les Ducs à faire face aux assauts Amiénois à 4 contre 5. En fermant toutes les opportunités de but pour Amiens, les Ducs s’approchaient d’une victoire acquise dans la difficulté mais néanmoins méritée sur l’ensemble de la rencontre.



Photographe : Jérémy Gorget

Maurin Bouvet, Angers :



Ça fait toujours plaisir individuellement de marquer et d’offrir la victoire, mais il ne faut pas oublier que ça reste un sport collectif et que c’est grâce à tout le monde même si c’est moi qui ai la récompense sur ce but.

Une saison c’est long, il faut essayer de progresser tous les jours. On reste honnête avec nous-mêmes, à la fin du match on l’a dit dans le vestiaire, c’était pas notre meilleur match mais on a réussi à trouver une solution pour le gagner.

Pour le déplacement à Nice, on a 17–18 joueurs qui connaissent la ligue, on connaît Nice, on sait comment ça se passe. Rouen s’est fait surprendre là-bas il y a 10 jours, on est prévenu, il faudra être sérieux pour prendre les 3 points.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







