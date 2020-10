FICHE TECHNIQUE



2881 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Garbay assistes de Mme Boniface et Douchy Buts :

Angers : 07.42 Danick Bouchard (ass Sebastien Sylvestre et Connor Hardowa) ; 16.18 Zach Hamill (ass Cédric Di Dio Balsamo et Loïc Farnier)

Rouen : ; 10.04 Joël Caron (ass Nicolas Deschamps et Jacob Lagace) ; 36.16 Théo Gueurif (ass Quentin Tomasino et Joran Reynaud) ; 46.24 Nicolas Deschamps (ass Maxim Lamarche et Joël Caron) ; 57.39 Nicolas Deschamps (ass Joël Caron et Jacob Lagace) ; 59.07 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Cam Barker) Pénalités 6 minutes contre Angers 6 minutes contre Rouen