Le retour de la gagne pour les Jokers La rencontre du soir opposait deux équipes au coude à coude dans la seconde moitié du classement de la ligue. Les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient le Hormadi d'Anglet. L'enjeu était de savoir si les franciliens, après 4 défaites consécutives, mais en net progrès dans le contenu de leurs deux dernières sorties, allaient enfin pouvoir être récompensés pour leur travail et renouer avec la victoire, ou bien si les angloys, après un début de championnat en demi-teinte, notamment battus sur leur glace de la Barre par leurs hôtes du soir (2-4) mais en regain de forme après leur remarquable victoire sur les Rapaces de Gap (5-1) allaient enchainer et ainsi prendre leur revanche. Résultat des courses, ce sont finalement les Jokers qui empochent les 3 points mis en jeu au terme d'un match globalement maitrisé et remporté 4 buts à 1. l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 14/10/2021 à 07:45



996 spectateurs Arbitres : MM. Hauchard et Favre assistés de MM. Labouliais et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 09.47 Charles Levesque ; 16.26 Pierre-Charles Hordelalay (ass Thomas Suire) ; 18.59 Steven Owre (ass Charles Levesque et Denny Kearney) ; 27.48 Aku Kestila (ass Ryan Tait)

Anglet : 04.42 Michal Gutwald (ass Peter Hrehorcak jr et Tadeas Jaros) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Anglet Photographe : Olivier Bénard Steven Owre inscrit le but du break (3-1, 18.59)

Les Jokers submergent le Hormadi



L’entame de match est surprenante. Les Angloys sont performants sur les prises de palets dans les face-offs et plutôt en place défensivement, ce qui leur permet de supporter la nette domination de Jokers qui ne parviennent pas à trouver les situations de tirs les plus favorables. En revanche, en contre les joueurs du Hormadi se projettent bien dans le camp adverse et occupent les zones de vérité. Dominer n’est donc pas gagner et les Jokers vont en faire faire frais quand Brien Diffley leur défenseur américain est sanctionné pour un accrocher. Il n’aura pas le temps de cirer le banc des punis car dans le prolongement de l’action, pendant la pénalité différée, le palet sort vite pour le Hormadi et Tadeas Jaros et Peter Hrehorcak travaillent bien en fond de territoire et trouvent Michal Gutwald qui dans l’axe trompe Sebastian Ylönen (0-1, 4.42). Anglet ouvre le score contre le cours du jeu si l’on s’en tient à l’occupation de la glace mais pas forcément si l’on considère les situations franches de but.



Les Jokers confirment néanmoins leur regain de forme du moment et reprennent leur domination tambour battant. Les situations de buts commencent un peu à s’ouvrir désormais pour eux. Ce n’est pourtant pas sur une attaque placée qu’ils égalisent mais sur un revirement rondement mené par leur attaquant canadien Charles Levesque. Il contre, en zone défensive une tentative de tir lointain du Hormadi, et part comme une fusée dans le dos de la défense pour feinter de près Léo Bertein qui garde la cage d’Anglet (1-1, 9.47). Les franciliens ont refait leur retard et continuent à pousser.



C’est encore sur un revirement qu’ils prennent l’avantage. Thomas Suire récupère le puck en zone défensive et sert astucieusement en profondeur Pierre-Charles Hordelalay d’une passe légèrement aérienne. PCH s’arrache dans le dos de la défense et, au moment où l’on pense le palet un peu trop loin et perdu, à la limite du déséquilibre, il le récupère du bout de la palette et, avec la qualité de main qu’on lui connait, trompe Bertein (2-1, 16.26).



Les Jokers ont la main sur le match et, sur une faute de Gutwald, ne laissent pas passer la première occasion qui leur est offerte pour faire parler leurs unités spéciales. Le palet tourne bien et sur une séquence où Bertein repousse sur sa gauche des rebonds multiples à bout portant, le puck sort sur sa droite où Steven Owre à l’affut contrôle en angle et fait filet dans le but ouvert (3-1, 18.59). Le break est fait pour les cergypontains qui rentrent au vestiaire avec 2 buts d’avance après une nette domination territoriale.



Photographe : Olivier Bénard Pierre Charles Hordelalay donne l’avantage aux Jokers (2-1, 16.26)

La vaine réaction du Hormadi



A la reprise, les angloys semblent animés d’autres intentions et David Dostal leur coach mise aussi sur le déclic psychologique que peut apporter un changement de gardien puisqu’il a remplacé Bertein par Florian Hardy dans le but. Malgré tout, les Jokers ne se laissent pas marcher sur les patins et la rencontre va d’un but à l’autre. Le Hormadi paie cependant son indiscipline quand une faute d’inattention de leur part, un surnombre, est suivie d’un coup de coude d’Oskars Batna. S’ils tiennent la double infériorité numérique, c’est à 4 contre 5 qu’ils finissent par craquer et permettent aux Jokers d’accentuer l’écart. L’explosif Ryan Tait contourne la cage adverse et chasse le défenseur à la relance pour lui subtiliser le palet, Aku Kestilä en hérite et trompe Hardy d‘un lancer au ras du poteau (4-1).

Les affaires se compliquent sérieusement pour Anglet qui, à son tour, finit pourtant le tiers en supériorité numérique suite à une faute de Matic Podlipnik, le défenseur slovène des verts.



Photographe : Olivier Bénard Arthur Larroque lève les yeux au ciel, le Hormadi est passé à côté de son match

Le tiers des gardiens



A la reprise, les angloys ne parviennent pas à bonifier leur minute de jeu en supériorité numérique. Ils se font même sanctionner juste après, à cause d’une charge incorrecte de Lionel Tarantino. Ils parviennent cette fois-ci à contenir le powerplay cergypontain et reprennent leurs tentatives pour recoller au score. C’est finalement un tiers étrange que proposeront les 2 équipes jusqu’à la fin du match.

D’un côté le Hormadi qui, face à un bloc défensif qui travaille plutôt bien, continue de pousser et parvient à se créer quelques belles opportunités sur lesquelles Ylönen est impeccable, de l’autre, des Jokers qui connaissent un peu plus de déchet dans leur jeu de transition mais qui parviennent à gérer le score tout en s’offrant aussi quelques situations favorables sur lesquelles Hardy est tout aussi impérial. Sans qu’il ne manque ni de bonnes intentions ni vraiment d’intensité, il se dégage de ce dernier tiers un peu brouillon et décousu un parfum étrange d’inachevé. Les 2 joueurs qui ressortent mis en valeur dans cet ultime vingt sont indéniablement les 2 gardiens qui, sans être soumis à une intense mitraille, ont parfaitement joué leurs rôles et ont su préserver avec autorité leurs cages inviolées.



Photographe : Olivier Bénard Double satisfaction pour Steven Owre : un but et une victoire

A la sirène finale, beaucoup de sourires chez les Jokers qui renouent avec la victoire et voient le travail des derniers jours sportivement et comptablement récompensé. Ils gagnent 3 points et une place au classement général (7ème). Plutôt de bonne augure pour eux dans l’optique de la préparation du très beau défi qu’il doivent relever en fin de semaine à l’occasion de leur déplacement chez les Rapaces. Les gapençais décidément très en forme ayant facilement défait Nice ce soir (4-1) la rencontre risque d’être interessante. Pour le Hormadi, le principal motif de satisfaction du jour est que, bien que repartant bredouille du Val d’Oise, il passe 8ème au classement à la faveur des autres résultats du soir. Ceci mis à part, c’est plutôt un match à oublier pour les angloys qui doivent rapidement se remobiliser pour préparer la réception des Brûleurs de loups de Grenoble. Les isérois ont encore nettement gagné aujourd’hui, cette fois c’est Chamonix qui en a fait les frais (5-2).



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







