Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Chamonix vs Amiens 3 - 7 (2-0 0-4 1-3) Le 23/10/2020 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Amiens ] Reportage photo - Chamonix : la tête à l’envers Ce vendredi soir les Pionniers de Chamonix accueillaient les Gothiques d’Amiens, pour le compte de la 8ème journée de Synerglace Ligue Magnus. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo le 24/10/2020 à 22:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



835 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Rauline assistés de MM. Zede et Thorrignac Buts :

Chamonix : 10.19 Evan Jasper (ass Sami Tavernier et Maxence Leroux) ; 12.30 Fabien Kazarine (ass Benjamin Lagarde et Andrei Rychagov) ; 49.17 Clément Masson (ass Sami Tavernier et Valentin Coffy)

Amiens : ; 25.00 Guillaume Leclerc (ass Florian Sabatier et Jérémy Beaudry) ; 27.30 Christopher Frederiksen (ass Jérémie Romand et Jérémy Beaudry) ; 31.44 Alexandre Boivin (ass Aziz Baazzi et Joey West) ; 37.00 Jérémie Romand (ass Joey West et Guillaume Leclerc) ; 46.56 Guillaume Leclerc (ass Jérémie Romand et Skylar Pacheco) ; 52.54 Arturs Sevcenko (ass Joey West et Lucas Savoye) ; 57.05 Jérémy Beaudry (ass Guillaume Leclerc et Florian Sabatier) Pénalités 16 minutes dont 10 à Tavernier contre Chamonix 8 minutes contre Amiens



Alors que les Chamoniards semblaient maitriser sereinement la partie, en menant 2 buts à 0 à la fin de la première période, les Amiénois ont su trouver un sursaut d’orgueil afin de glaner la victoire !

Assommant progressivement les locaux au cours des 40 dernières minutes, les Gothiques l’emportent finalement assez largement 7 buts à 3, dans une rencontre assez terne.



Revivez la rencontre à travers la galerie photo de Yoann COPPEL.



Maxime Richier © 2020 Hockeyhebdo.com







