Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Rouen vs Gap 10 - 5 (3-1 5-2 2-2) Le 13/10/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Gap ] LM : Avalanche de buts sur l’île Lacroix Les Dragons retrouve leur public pour un match de ligue Magnus après une très belle prestation en CHL mercredi soir. L’équipe de Rouen peut compter sur le retour de Perron qui était absent depuis quelques semaines. Un match important pour les Rouennais pour retrouver le chemin de la victoire face aux Rapaces de Gap qui ont récemment perdu à domicile face à Bordeaux. Richard remplace Setanen dans les cages Rouennaises pour ce soir et Gilbert débute le match pour Gap Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 14/10/2024 à 09:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2730 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Metais assistés de MM. Laboulais et Yssembourg Buts :

Rouen : 09.26 Anthony Rech (ass Tomas Simonsen et Gaetan Richard) ; 17.41 Jordan Herve (ass Francis Perron et Tomas Simonsen) ; 18.01 Anthony Rech (ass Tomas Simonsen et Milan Kytnar) ; 21.07 Vincent Nesa (ass Jared Dmytriw et Tommy Perret) ; 22.27 Sébastian Bengtsson ; 26.31 Tommy Perret (ass Enzo Cantagallo) ; 31.53 Tomas Simonsen (ass Francis Perron et Jordan Herve) ; 33.42 Anthony Rech (ass Tomas Simonsen et Milan Kytnar) ; 44.54 Anthony Rech (ass Milan Kytnar et Sébastian Bengtsson) ; 53.07 Anthony Rech (ass Milan Kytnar et Alexander Lindelof)

Gap : ; 18.28 Jan Dalecky (ass Balint Horvath et Raphaël Chauvel) ; 34.55 Chad Langlais (ass Romain Gutierrez et Julien Correia) ; 38.11 Brayden Sherbinin (ass Julien Correia) ; 49.27 Loïc Coulaud (ass Arturs Mickevics et Maurin Bouvet) ; 58.20 Maurin Bouvet (ass Dimitri Thillet et Lucas Colombin) Pénalités 6 minutes contre Rouen 12 minutes contre Gap



Un premier tiers maitrisé pour les Dragons



Les Rouennais débutent bien le match, on sent que le match de CHL de mercredi permet aux Dragons d’avoir un bon rythme de jeu pour ce match. Les Gapençais se mettent rapidement à la faute dans la première minute de jeu mais les Dragons ne réussissent pas à ouvrir le score.

Les Dragons poussent, le duo Simonsen, Rech se trouve très bien dans ce début de match oblige le portier des Rapaces a être bien présent devant son filet. Mais les Gapençais ne refusent pas le jeu et se montre également dangereux devant Gaëtan Richard.

La maitrise du jeu est nette du côté des Rouennais et finie par payer, Rech sert Simonsen sur la droite qui longe la bande et remet au centre vers Rech qui a suivi le mouvement, Rech trompe Gilbert (09.26 / 1-0 / Rech ass. Simonsen et Richard).

Photographe : Marine Romain Malgré l’ouverture du score des Rouennais Gap montre de l’envie et ne refuse pas le jeu, les Rapaces disposent d’une supériorité numérique suite à la sortie de Avonde pour retenir. Horvath met à contribution Richard qui ne relâche pas le palet. Les Rouennais sont bien en place défensivement et mettent une grosse pression défensive sur les gapençais qui sont en supériorité et ne parviennent pas à réduire le score.

Cantagallo et Rech de nouveau lancent à la cage mais Gilbert réalise des arrêts précieux. Un nouveau surnombre est sifflé à l’encontre des Gapençais et offre une supériorité aux Dragons.

Les Rouennais s’installent en zone offensive, le palet circule bien, Perron et Hervé échangent devant le slot et Hervé fini par tromper Gilbert d’un petit tir so us la jambière (17.41 / 2-0 / Hervé ass. Perron et Simonsen).

Les Rapaces sont punis rapidement sur cette seconde supériorité. Les Dragons vont tripler la mise 20 secondes plus tard une nouvelle fois par le duo Rech – Simonsen.

Rech trouve Simonsen sur la droite de la zone neutre qui entre en zone offensive et remet au centre en première intention et trouve Rech pour la déviation (18.01 / 3-0 / Rech ass. Simonsen et Kytnar).

Les Dragons montrent un excellent niveau dans ce match et le prouvent via ce nouveau but, mais les Rapaces sont réalistes et exploitent le peu d’occasions franches qu’ils ont dans ce premier tiers.

Chauvel récupère le palet en zone défensive et sert parfaitement Horvath à la bleue qui se retrouve en 2 contre 1 avec son coéquipier Dalecky qu’il sert dans le bon timing et qui trompe Richard d’un tir rapide en première intention (18.28 / 3-1 / Dalecky ass. Horvath et Chauvel).

Les Gapençais réduisent le score juste avant le retour au vestiaire.



Festival de but en seconde période.



Les Dragons reviennent sur la glace avec les mêmes intentions que lors du premier tiers et scorent rapidement.

Perret sert Dmytriw sur la droite qui remet au centre pour Nesa qui arrive lancé et met sa crosse en opposition pour tromper Karjalainen qui vient de remplacer Gilbert pour ce second tiers dans la cage des Rapaces. (21.07 / 4-1 / Nesa ass. Dmytriw et Perret).

Photographe : Marine Romain Les Rapaces sont en difficultés dans ce début de second tiers et perdent rapidement le palet.

Bengtsson récupère l’un deux et fonce vers la cage gapençaise pour s’offrir un magnifique but en lucarne au second poteau, le portier des Rapaces ne peut rien faire sur ce tir puissant et limpide (22.27 / 5-1 / Bengtsson).

Les Dragons sont bien en place dans ce début de tiers et ne laissent pas d’espoir aux Rapaces qui étaient revenus au score juste avant la pause.

Rouen maitrise le palet mais les rapaces Gap ne ferment pas le jeu et se projettent vers le but sur les quelques palets dont ils disposent. Perron se met à la faute pour une crosse et haute et offre une supériorité aux Gapençais.

Gap ne parvient pas à garder le palet, la mobilité des Rouennais et l’intensité mise en défense leur permet de récupérer le palet.

Cantagallo trouve en profondeur Perret seul à la bleue qui se retrouve en face à face avec le portier et s’offre un magnifique but en contre (26.31 / 6-1 / Perret ass. Cantagallo).

Photographe : Marine Romain Les Rouennais ne laissent pas les Rapaces respirer dans ce tiers ce qui poussent Langlais à se mettre à la faute pour une obstruction et cela offre une nouvelle supériorité aux Dragons.

Perron travaille sur la droite de la cage de Karjalainen et trouve Simonsen à l’opposé qui envoi le palet au fond des filets sans contrôler (31.53 / 7-1 / Simonsen ass. Perron et Hervé).

Les Rapaces sont dépassés dans ce tiers et ne parviennent pas à garder le palet, chaque présence des Dragons en zone offensive est une occasion de scorer.

La domination Rouennaise se confirme de nouveau quelques minutes plus tard avec une grosse présence devant le but de Gap, le portier des Rapaces se retrouvent au sol, Simonsen derrière la cage sert parfaitement Rech qui s’offre un triplé avec ce nouveau but (33.42 / 8-1 / Rech ass. Simonsen et Kytnar).

L’entraineur Gapençais prend un temps mort après ce huitième but afin de casser la dynamique Rouennaise dans ce tiers et mettre fin à l’hémorragie. La tactique paye, Gap va scorer à deux reprises suite à ce temps mort.

D’abord par Chad Langlais ancien défenseur de la maison jaune et noire qui reprend un palet repoussé dans un premier temps part Richard (34.55 / 8-2 / Langlais ass. Gutierrez et Correia).

Puis via Sherbinin qui recupére un palet au centre de la zone offensive mal relancé par les Rouennais et ne se fait pas prier pour tromper Richard d’un tir plein centre très puissant (38.11 / 8-3 / Sherbinin ass. Correia).

Un festival de but dans ce tiers mais le relachement des Rouennais après le temps mort offre deux buts à Gap qui a réalisé seulement 5 lancés dans ce tiers.



Rech s’offre un quintuplé



Le rythme de jeu diminue quelque peu dans ce début de tiers mais les rouennais gardent la maitrise du palet. Les Rapaces qui ont subi les assauts Rouennais dans le tiers précédent ne parvient pas à revenir dans le match.

Dalecky se met à la faute et offre une nouvelle supériorité aux Dragons.

Bengtsson fait bouger la défense sur la droite du but pour servir Kytnar qui tir, le palet n’est pas bloqué et Rech bien présent au second poteau s’offre un quatrième but ce soir (44.54 / 9-3 / Rech ass. Kytnar er Bengtsson).

Photographe : Marine Romain Les deux équipes vont se mettre à la faute l’un après l’autre et cela offre une situation de 4 contre 4 aux deux équipes, mais cela ne donne rien.

Gap va inscrire un nouveau but par Coulaud qui dévie un palet lancé par Mickevics plein centre (49.27 / 9-4 / Coulaud ass. Mickevics et Bouvet).

Le buteur de la soirée Anthony Rech s’offre un dernier but synonyme de quintuplé dans ce match, bien servi par Kytnar à droite du but il se joue de la défense et trompe le portier des Rapaces (53.07 / 10-4 / Rech ass Kytnar et Lindelof).

La défense rouennaise est plus friable dans ce dernier tiers et ce qui permet aux Rapaces d’inscrire un ultime but dans ce match part Bouvet qui reprends un palet repoussé dabs un premier temps par Richard (58.20 / 10-5 / Bouvet ass Thillet et Colombin).

Un véritable offensif dans ce match de la part des deux équipes, Rouen a montré un rythme de jeu et une maitrise du palet à la hauteur du match de CHL de mercredi et cela avant un voyage cette semaine en Finlande et la réception vendredi prochain de Marseille qui vient de faire tomber Angers.



A noter la grosse prestation de Rech auteur de 5 buts dans ce match, de Simonsen auteur de 1 but et 4 assistances et Kytnar de 4 assistances. Les Rouennais débutent bien le match, on sent que le match de CHL de mercredi permet aux Dragons d’avoir un bon rythme de jeu pour ce match. Les Gapençais se mettent rapidement à la faute dans la première minute de jeu mais les Dragons ne réussissent pas à ouvrir le score.Les Dragons poussent, le duo Simonsen, Rech se trouve très bien dans ce début de match oblige le portier des Rapaces a être bien présent devant son filet. Mais les Gapençais ne refusent pas le jeu et se montre également dangereux devant Gaëtan Richard.Malgré l’ouverture du score des Rouennais Gap montre de l’envie et ne refuse pas le jeu, les Rapaces disposent d’une supériorité numérique suite à la sortie de Avonde pour retenir. Horvath met à contribution Richard qui ne relâche pas le palet. Les Rouennais sont bien en place défensivement et mettent une grosse pression défensive sur les gapençais qui sont en supériorité et ne parviennent pas à réduire le score.Cantagallo et Rech de nouveau lancent à la cage mais Gilbert réalise des arrêts précieux. Un nouveau surnombre est sifflé à l’encontre des Gapençais et offre une supériorité aux Dragons.Les Rapaces sont punis rapidement sur cette seconde supériorité. Les Dragons vont tripler la mise 20 secondes plus tard une nouvelle fois par le duo Rech – Simonsen.Les Dragons montrent un excellent niveau dans ce match et le prouvent via ce nouveau but, mais les Rapaces sont réalistes et exploitent le peu d’occasions franches qu’ils ont dans ce premier tiers.Les Gapençais réduisent le score juste avant le retour au vestiaire.Les Dragons reviennent sur la glace avec les mêmes intentions que lors du premier tiers et scorent rapidement.Les Rapaces sont en difficultés dans ce début de second tiers et perdent rapidement le palet.Les Dragons sont bien en place dans ce début de tiers et ne laissent pas d’espoir aux Rapaces qui étaient revenus au score juste avant la pause.Rouen maitrise le palet mais les rapaces Gap ne ferment pas le jeu et se projettent vers le but sur les quelques palets dont ils disposent. Perron se met à la faute pour une crosse et haute et offre une supériorité aux Gapençais.Gap ne parvient pas à garder le palet, la mobilité des Rouennais et l’intensité mise en défense leur permet de récupérer le palet.Les Rouennais ne laissent pas les Rapaces respirer dans ce tiers ce qui poussent Langlais à se mettre à la faute pour une obstruction et cela offre une nouvelle supériorité aux Dragons.Les Rapaces sont dépassés dans ce tiers et ne parviennent pas à garder le palet, chaque présence des Dragons en zone offensive est une occasion de scorer.L’entraineur Gapençais prend un temps mort après ce huitième but afin de casser la dynamique Rouennaise dans ce tiers et mettre fin à l’hémorragie. La tactique paye, Gap va scorer à deux reprises suite à ce temps mort.Un festival de but dans ce tiers mais le relachement des Rouennais après le temps mort offre deux buts à Gap qui a réalisé seulement 5 lancés dans ce tiers.Le rythme de jeu diminue quelque peu dans ce début de tiers mais les rouennais gardent la maitrise du palet. Les Rapaces qui ont subi les assauts Rouennais dans le tiers précédent ne parvient pas à revenir dans le match.Dalecky se met à la faute et offre une nouvelle supériorité aux Dragons.Les deux équipes vont se mettre à la faute l’un après l’autre et cela offre une situation de 4 contre 4 aux deux équipes, mais cela ne donne rien.Un véritable offensif dans ce match de la part des deux équipes, Rouen a montré un rythme de jeu et une maitrise du palet à la hauteur du match de CHL de mercredi et cela avant un voyage cette semaine en Finlande et la réception vendredi prochain de Marseille qui vient de faire tomber Angers.A noter la grosse prestation de Rech auteur de 5 buts dans ce match, de Simonsen auteur de 1 but et 4 assistances et Kytnar de 4 assistances. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur