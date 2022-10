Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Chamonix vs Rouen 3 - 5 (2-1 1-2 0-2) Le 07/10/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Rouen ] Des Dragons réalistes… Ce vendredi, les Pionniers de Chamonix accueillaient les Dragons de Rouen. Deux équipes aux dynamiques semblables. Les Chamoniards restant sur 3 victoires consécutives, glanées en prolongations, tandis que Rouen, auteur d’un début de saison mitigé, avait remis sa marche en avant, en enchainant autant de victoires que son adversaire du soir ! Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 08/10/2022 à 17:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1106 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Scolari assistés de MM Margry et Constantineau Buts :

Chamonix : 13.55 Aleksi Poikola ; 19.50 Joonas Alanne (ass Matthias Terrier et Clément Masson) ; 32.15 Clément Masson (ass Matthias Terrier et Vincent Kara)

Rouen : ; 18.49 Bastien Maia (ass Sacha Guimond et Kelsey Tessier) ; 25.56 Rolands Vigners (ass Kelsey Tessier et Loïc Lamperier) ; 28.26 Kaylian Leborgne ; 49.38 Rolands Vigners (ass Ondrej Roman et Sacha Guimond) ; 58.54 Bastien Maia (ass Kaylian Leborgne) Pénalités 39 minutes dont 5+20 à Terrier contre Chamonix 41 minutes dont 5+5+20 à Mallet contre Rouen



Les Pionniers basculent en tête



Le match débute avec une forte intensité, Rouen se met davantage en avant, jusqu’à ce que Boivin rejoigne le banc des pénalités. Les Pionniers se créent de belles opportunités sans réussite, à l’image du poteau de Gabin Ville.

Sabol fait parler ses réflexes face à Beauchemin. Dans le sens inverse, Masson visait la lucarne, mais le portier, Tonin Caubet s’interpose.

Les deux formations proposent une prestation de haut standing, dans une patinoire bien garnie en spectateur.

Sabol a décidément fort à faire face à Beauchemin, le rouennais se présente pour un face à face, mais le portier chamoniard verrouille à double tour ses filets.

Le collectif chamoniard n’est pas en reste et fait travailler le portier adverse. Sur un faceoff, Poikola obtient le palet au 1er poteau, et ouvre le score, 1-0 à 13’55.

Maxime Richier



Les locaux ne sont pas rassasiés ! Ils enchainent les tirs et laissent très peu le palet à leurs adversaires. La défense rouennaise est dépassée, pour autant les Chamoniards ne profitent pas des offrandes pour aggraver la marque.

Les Dragons se donnent de l’air en supériorité numérique, acculés en défense les locaux se font surprendre, Sabol se manque, Maia égalise, 1-1 à 18’49 [5-4].



Pas refroidis pour autant, les locaux repartent à l’attaque, le redoutable Alanne redonne l’avantage aux siens à quelques secondes de la pause, 2-1 à 19’50.





Rouen ne lâche pas l’affaire



Enorme occasion pour les Pionniers à la reprise de la seconde période ! Le portier rouennais maintient en vie son équipe.

Alors que les Chamoniards ont le jeu en main, une accélération rouennaise aura raison d’eux. Vigners s’approche de la cage, soulève le palet pour passer le dernier rempart et égaliser, 2-2 à 25’56.



Les Rouennais se relancent grâce à cette égalisation, mais comme dans le 1er tiers, l’élan est stoppé par une erreur individuelle, laissant un jeu de puissance aux locaux.

Les Pionniers reprennent leur droit en zone offensive, ils travaillent parfaitement collectivement, les passes sont fluides et la tactique fait tourner la tête des dragons. Le capitaine chamoniard Clément Masson, conclut en envoyant une frappe puissante dans le filet opposé et redonne une nouvelle fois l’avantage aux locaux, 3-2 à 32’15.



Maxime Richier

Les débats se rééquilibrent, et Rouen ne laisse pas passer les faux pas chamoniards, une perte de palet permet à Leborgne de partir en contre et de crucifier Sabol de près, 3-3 à 38’26.



Les nerfs sont mis à rude épreuve dans cette partie, les esprits s’échauffent suite à plusieurs mauvais gestes successifs. A une minute du retour aux vestiaires, Mallet est exclu de la rencontre pour une mauvaise charge, tout comme Terrier, qui quitte ses partenaires pour s’être battu…





Le réalisme l’emporte



Les décisions arbitrales déstabilisent le jeu qui était jusqu’alors plus que plaisant à regarder.

Les Pionniers ont encore une fois plusieurs opportunités pour rebasculer en tête au tableau d’affichage, avec des jeux de puissance.

Pas suffisamment réalistes, les Rouennais eux, en profitent. A leur tour en supériorité numérique, ces derniers ne tergiversent pas, Vigners se régale devant Sabol et donne pour la première fois de la partie, l’avantage aux visiteurs, 3-4 à 49’38 [5-4].

Maxime Richier



Sabol en grand écart évite le break rouennais. Les combinaisons offensives chamoniardes se font de plus en plus rares et les Rouennais se guettent systématiquement les contres attaques.

L’intensité diminue au fil des minutes, mais les locaux jouent le tout pour le tout, Sabol regagne le banc. Rouen fait rapidement le break, Maia inscrit l’ultime but dans les filets déserts, 3-5 à 58’54.





Maxime Richier

Les deux formations se sont tenues tête tout au long de cette rude partie ! Alors que les Pionniers ont fait la course en tête durant la plus grande partie de la rencontre, ce sont tout de même les Dragons qui l’emportent sur le fil 5 buts à 3 ! Dominer n’est pas gagner…les Chamoniards l’ont appris à leurs dépens. Malgré de beaux mouvements collectifs et de nombreuses occasions, les locaux ont cruellement manqué de réalisme, contrairement à Rouen. Les Normands poursuivent leur marche en avant et stoppent la série chamoniarde. Prochains duels mardi, Rouen accueillera Briançon, alors que Chamonix se déplacera à Bordeaux.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo