Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Nice vs Angers 0 - 3 (0-1 0-1 0-1) Le 15/10/2021 Nice [ Nice ] [ Angers ] Les Ducs enchaînent chez les Aigles Vendredi soir, Nice recevait Angers à la patinoire Jean Bouin. Les locaux, actuellement en méforme (trois défaites à la suite avant le coup d’envoi) souhaitaient redresser la tendance négative. Quant aux Angevins, la belle série de victoires consécutives (Grenoble, Cergy et Amiens) devait se poursuivre. Le prétendant à la première place a finalement bien tenu son rang. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 17/10/2021 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



621 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Barcelo assistés de MM. Margry et Ugolini Buts :

Nice :

Angers : 12.09 Patrick Coulombe ; 27.00 Cédric Di Dio Balsamo (ass Kévin Dusseau et Marius Serer) ; 48.58 Tommy Giroux (ass Kévin Dusseau) Pénalités 8 minutes contre Nice 12 minutes contre Angers





Romancik effectue ses débuts



En pénurie de gardiens de buts (Bonvalot et Bernat sont blessés pendant une longue période) les Aigles ont pu avoir recours à un gardien pour suppléer Dorian Rollet, le gardien de la D3. Patrick Romancik, 27 ans, est un habitué de l’élite slovaque moyennant un taux d’arrêt à 91 %. Un renfort qui est le bienvenu, dans ses temps compliqués pour les hommes de Stanislas Sutor.



Photographe : Patrick Giaume

D’entrée de jeu, Bagin perd le puck dans une zone dangereuse. Le meilleur buteur d’Angers Danick Bouchard face au but, trouve le nouveau portier des Aigles après 1’30 de jeu. Juste après, Ritz voit son tir dévié par la botte de Romancik. Il est vrai que le gardien azuréen est d’entrée, mis à contribution. Le jeu est vivant des deux côtés dans les premières minutes. Giroux est recherché par ses paires, Romancik donne de la voix pour gérer sa défense qu’il ne connaît pas encore parfaitement. Il détourne le tir du canadien. Une nouvelle fois proche de l’enclave, Giroux, bien placé, tente deux fois sa chance mais trouve encore Romancik sur le chemin.

Angers prend le dessus et surprend les niçois sur des contres rapides. Serrer est le premier joueur pénalisé à 6’35 pour faire trébucher. Nice négocie mal son premier power play de la rencontre qui a vu notamment Bouvet réalisé un travail défensif de qualité. Bouchard effectue un slalom dans la défense niçoise mais n’ouvre pas le score, lui qui trouve encore le gardien niçois sur sa route. Le petit réveil de Nice est par Pelamo qui de loin, fait sa spéciale mais Cowley gèle la rondelle en toute sérénité. Avant le quart d’heure de jeu, Coulombe est parfaitement servi à gauche par un de ses partenaires. Arrivant face au but, Pelamo l’accroche et les officiels accordent un tir de pénalité. Le canadien se fait justice lui-même, et ouvre le score entre les jambes de Romancik (12:09; 0-1).



Après le but encaissé, Nice est plus présent dans les duels. L’agressivité dans le bon sens du terme est présente. Angers sera pénalisé en power play par deux fois dont celle de Llorca à 19’33.



Les Ducs sont devant à la fin du premier tiers en toute logique.



Tirs : Nice 7 / Angers 16



Photographe : Patrick Giaume

Cowley impressionne



C’est donc en supériorité numérique que Nice débute la seconde pour environ 1’30. C’est une belle occasion de revenir dans la rencontre après un premiers tiers compliqué. Proche de l’enclave, les Aigles attaquent. Cowley se détend pour geler un premier puck important. Il enchaînera deux autres arrêts dans le power play. Les sudistes essaient de bien faire tourner la rondelle pour trouver un décalage. Toutefois, la défense angevine se regroupe bien. La formation d’Ethan Goldberg semble bien travailler les infériorités numériques. Dans ce match, nous voyons un joli duel à distance entre les deux gardiens de but.

Les Ducs sont indisciplinés alors que d’ordinaire, c’est l’équipe la plus régulière au niveau des pénalités. Gaborit offre une nouvelle supériorité numérique à l’équipe locale (22’57). Bricko tente à la bleue. Son tir est détourné par Cowley. Sur le rebond, Kopta et Kuronen ne peuvent reprendre le puck qui est une nouvelle fois gelé par le portier américano-canadien, très autoritaire dans sa zone. L’ancien portier d’Odense (Danemark) et de Nitra (Slovaquie) écœure les attaquants locaux. Nice est bien plus à l’aise en power play vis-à-vis des premières vingt minutes. Cependant, la muraille angevine est hors d’atteinte. Manning offre la première occasion de but à son équipe. Seul à gauche, il tente sa chance. Romancik renvoi dans l’axe. Fort heureusement pour lui, personne du côté d’Angers n’était présent au rebond. Les Ducs récupèrent le puck à gauche, mal renvoyé par la défense sudiste. Le jeu passe par Serer et Dusseau. Balsamo tente une première fois, son tir est contré par Pascal. Son second tir, instantané, fait mouche et trompe Romancik qui est masqué (27:00; 0-2).



Angers offre une leçon de réalisme à son adversaire du soir. Karlsson prend l’initiative de tirer pour tenter de réduire la marque mais c’est Cowley de la mitaine qui stoppe le shoot, bien exécuté. Sutor est pénalisé à 29’52 pour une obstruction qui paraissait sévère. Infaillibles, les officiels restent sur leur décision initiale. Bouchard est tout seul dans l’axe suite à un mauvais replis défensif niçois. Romancik s’oppose avec brio. Bonnardel essai lui aussi de dynamiser les attaques en proposant des appels et effectuant de belles passes en retrait mais personne n’est à la conclusion. Ritz est proche d’inscrire le troisième but mais le gardien slovaque d’un arrêt académique sort la parade. Avant la pause, les Aigles perdent la rondelle en zone neutre. Giroux est face à Romancik. Le nouveau gardien évite le naufrage à ses partenaires.



Malgré un sursaut d’orgueil des niçois, c’est Angers qui a pris une option sur la victoire. Nous voyons deux gardiens de haut niveau sur la glace avec de beaux arrêts sur chacun des shoots.



Tirs : Nice 8 / Angers 7



Photographe : Patrick Giaume

Un troisième tiers relativement calme



Avec une crosse haute en toute fin de seconde période, Bonnardel était en prison pour les premières minutes du dernier tiers. Angers n’en a pas profité davantage, malgré une belle tentative de Farnier. Une double pénalité est à signaler des deux côtés (42’). Une nouvelle fois, Gaborit quitte la glace, accompagné de Bonnardel. Cela n’aura pas d’impact, d’autant plus qu’Angers sera une nouvelle fois pénalisé avec Manning, coupable d’un retard de jeu (45’). Les deux formations sont timides, ont peut-être un coup de fatigue. Les attaques ne sont plus réellement tranchantes. Angers inscrira tout de même un troisième but. Giroux encore seul, mise dans l’axe pour un de ses partenaires mais il semble que ce soit un défenseur niçois (Pascal) qui dévie le puck au fond des filets (48:58; 0-3).



Les dix dernières minutes seront calmes où Angers contrôlera la fin de match.



Tirs : Nice 4 / Angers 10



Photographe : Patrick Giaume

Nouvelle défaite pour les Aigles, la quatrième consécutive au contraire d’Angers qui continue une belle série de victoires. Réalistes offensivement et très costaud défensivement, les Ducs auront forte affaire le 22 octobre prochain face à Rouen dans un duel au sommet. Nice a impérativement besoin de points et affrontera une autre équipe « malade » qui est Briançon. La série en cours est similaire à Nice. Pour se donner de l’air, seul une victoire est impérative.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur