Les dragons sont de retour sur leur glace après une très belle victoire en terre Grenobloise quelques jours plus tôt. Ils se présentent sans Vigners qui est blessé. L'adversaire du soir est sur une mauvaise pente après 4 défaites de suite les joueurs d'Anglet sont dans l'impasse et doivent gagner ce soir chez le leader. Après un bon match à Grenoble et une efficacité redoutable des unités spéciales Rouen doit s'appliquer pour bien préparer le prochain match de CHL. C'est Tonin Caubet qui débute la rencontre dans les cages côté rouennais et Guillaume Duquenne dans la cage des Angloys. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes / Sylvain Lefebvre le 08/10/2023 à 11:01



3001 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Scolari assistés de MM. Cady et Douchy Buts :

Rouen : ; 12.17 Antonin Honejsek ; 19.13 Francis Perron (ass Marcel Hascak et Florian Chakiachvili) ; 20.51 Emil Kristensen (ass Marcel Hascak et Florian Chakiachvili) ; 25.51 Quentin Tomasino (ass Anthony Rech et Jordan Herve) ; 39.09 Florian Chakiachvili (ass Loïc Lamperier et Marcel Hascak) ; 40.44 Francis Perron (ass Loïc Lamperier et Marcel Hascak) ; 44.09 Anthony Rech ; 45.48 Francis Perron (ass Marcel Hascak et Alexandre Mallet) ; 56.17 Loïc Lamperier (ass Antonin Honejsek et Milan Kytnar)

Anglet : 05.31 Samuel Rousseau (ass Hugo Baron et Vincent Deslauriers) ; 32.24 Keith Getson (ass Hugo Reinhardt et Cole Thiessen) ; 38.20 Nicolas Arrossamena (ass Maurin Bouvet et Michaël Young) ; 43.44 Maurin Bouvet (ass Sam Dunn) ; 49.55 Fabien Kazarine (ass Maurin Bouvet et Keith Getson) ; 51.52 Maurin Bouvet (ass Cole Thiessen) Pénalités 15 minutes dont 5 à Yeo contre Rouen 11 minutes dont 5 à Reinhardt contre Anglet



Des dragons sans envie et en manque de rythme.



Les Rouennais sont les premier à aller de l’avant dans ce match avec un premier tir de Kristensen après 1 :30 de jeu qui laisse penser que les Dragons ont la volonté de prendre l’ascendant rapidement sur leur adversaire du soir.

Le rythme imposé par les Rouennais est très faible et laisse donc la place aux joueurs Angloys de récupérer le palet et de tenter des choses en zone offensive que ce soit par Bouvet (Top scorer côté angloys) ou par Photographe : Marine Romain Deslauriers qui tir sans réelle gène de la part de la défense rouennaise.

Dans les 5 premières minutes du match les Dragons sont très peu appliqués en défense avec plusieurs situations dangereuses pour Anglet et se montrent peu dangereux en attaque. Les Angloys en manque de réussite depuis plusieurs matchs se projettent rapidement sur la cage de Caubet.

À la suite d’un tir de Baron sur la gauche, le palet dévié par Caubet revient dans la crosse de Rousseau qui travail derrière la gauche de gauche à droite, revient sur ces pas vers le slot pour effacer le défenseur et glisser le palet entre les jambes de Caubet qui laisse filer le palet au fond du but lors de son déplacement. Le but est validé après arbitrage vidéo. (05.32 / 0-1 / Rousseau ass Deslauriers et Baron).

Les Angloys sont réalistes et ouvrent la marque ce qui réveil les rouennais et qui accélèrent légèrement le jeu, ce qui met les angloys en difficultés. Kristensen et Guimond vont se montrer dangereux à 3 reprises mais le portier est bien présent.

Photographe : Marine Romain A la suite d’une récupération de palet de Yeo, Honejsek bien servit au centre de la glace file seul au but mais est repris par un défenseur angloys de manière illicite les arbitres accordent un tir de pénalité.

Honejsek s’élance sur la droite de la cage et travail le portier d’un beau mouvement du corps et de la crosse, Duquenne a suivi la feinte et est battu, Honejsek le contourne pour glisser le palet au fond du but. (12.18 / 1-1 / Honejsek).

Les Dragons recollent au score mais sont encore timides dans le jeu. La Ligne Rech, Tomasino, Hervé très en vue essaye de semer la révolte et impose un gros pressing sur la cage des Angloys qui ne parviennent pas à sortir proprement de leur zone et perdent rapidement le palet.

Hascak sans solution le long de la bande à gauche remet le palet au centre de la glace d’une passe lobé, Perron récupère de manière acrobatique ce palet à la bleue de la main et le repose immédiatement pour filer seul vers le but et tromper Duquenne d’un tir du revers. (19.13 / 2-1 / Perron ass Hascak et Chakiachvili).



Les Dragons maitrisent mieux leur adversaire du soir dans cette fin de tiers et se raccrochent à un exploit individuel de Perron pour rentrer aux vestiaires avec un but d’avance. Il va falloir être plus sérieux dans les duels défensifs et offensifs pour remporter ce match.



Face-off : Rouen 11 - Anglet 8

Tirs : Rouen 10 - Anglet 8



Festival de pénalité.



Les Dragons sortent des vestiaires avec de bien meilleures intentions et le montrent rapidement avec Kristensen bien servit sur le côté droit qui tir du poignet et trouve le petit filet coin long, Duquenne bien gêné par Mallet est battu. (20.51 / 3-1 : Kristensen ass Hascak et Mallet).

Les Rouennais ne laissent pas le palet aux Angloys en ce début de deuxième tiers et se montrent de nouveau dangereux quelques minutes plus tard part Bedin et Nesa qui mettent à contribution le portier angloys.

La pression ne redescend pas sur le but d’anglet et à la suite d’une grosse pression de la ligne Rech, Tomasino et Hervé, ce dernier récupère le palet dans la crosse d’un joueur d’Anglet, le transmet à Rech qui remet aussitôt à Tomasino qui trompe Duquenne au premier poteau. Très bel enchainement entre ces trois joueurs qui se trouvent parfaitement. (22.51 / 4-1 / Tomasino ass Rech et Hervé).

Photographe : Marine Romain Les Rouennais prennent le large dans ce tiers et Anglet ne semble pas en mesure de revenir au score. C’était sans compter sur la baisse de régime des Rouennais qui diminuent l’intensité du jeu et permettent aux Angloys d’y croire à nouveau.

S’en suit la première exclusion du match pour Chakiachvili à la suite d’un cinglage (31 :22). Getson va se montrer dangereux dès le début de la supériorité mais Caubet ne cède pas.

Les Angloys sont bien installés en zone offensive, Thiessen travail côté droit et remet au centre sur Getson qui tire instantanément et trouve le chemin du but (32.24 / 4-2 / Getson ass Reinhardt et Thiessen).

Après cette réduction du score, Anglet se met à la faute par Bouvet, Rech et Kristensen prennent des tirs dangereux mais ne scorent pas.

Les pénalités s’enchainent et c’est au tour des Dragons d’être pénalisé par Lampérier (35 :06), puis Kytnar (35 :47) pour crosse haute, les Angloys sont alors à 3 contre 5 pendant 1 :19. Le festival de pénalité côté rouennais se termine par celle de Hervé qui est exclus pour une obstruction.

Kazarine à l’occasion de marquer mais Caubet bloque bien son tir, les angloys insistent et à la suite d’un cafouillage devant la cage de Caubet, la défense Rouennaise ne parvient pas à se dégager, Bouvet récupère le palet et le passe à Arrossamena qui trompe Caubet (38.20 / 4-3 / Arrossamena ass Bouvet et Pons).

Les angloys recollent au score dans ce match alors que les Dragons avaient pris un réel ascendant dans ce match.

A une minute de la fin du tier les angloys offre une opportunité de scorer aux Dragons avec l’exclusion de Deslauriers pour accrocher.

Hascak remporte la face off qui suit, Lampérier récupère le palet puis le transmet à Chakiachvili qui tire et trompe Duquenne en plein déplacement. (39.09 / 5-3 / Chakiachvili ass Lampérier et Hascak).



Les Dragons reprennent deux longueurs d’avances avant le dernier acte et se voient offrir une nouvelle supériorité à 3 secondes du terme de ce tiers.

Les trop nombreuses exclusions n’ont pas permis à Rouen de prendre le large comme le début de tiers pouvait le laisser penser. Anglet a été réaliste et reste à porter des Dragons.



Face-off : Rouen 14 - Anglet 12

Tirs : Rouen 12 - Anglet 11



L’inconstance rouennaise



Rouen débute cet ultime tiers en jeu de puissance et va mettre à profit cette aubaine.

C’est en fin de supériorité que, Perron sur la droite bien décalé par Lamperier propulse la rondelle dans une bien ouverte Duquenne n’ayant eu le temps de se replacer (40.44 / 6-3 / Perron ass. Laperier et Hascak).

Rouen continue son pressing en zone offensive et met souvent Duquenne à contribution. Anglet souffre mais tiens. Lorsque la pression diminue Anglet se montre comme par Manciot qui tir au ras du poteau gauche (43.37).

Dans la continuité de l’action Dunn récupère le palet tir sur Caubet qui ne maitrise pas le puck et Bouvet surgit pour le tromper facilement (44.43 / 6-4 / Bouvet ass. Dunn).

La joie des basques est courte puisque moins d’une demi minute suffit à Rech récupère un palet mal négocié par les défenseurs angloys et d’une feinte de mystifier Duquenne (44.09 / 7-4 / Rech).

On croit les dragons sur le bon rail quand en plus Perron d’un magistral tir dans la lucarne y va de son doublé, suite à un travail de récupération du duo Hascak – Mallet (45.48 / 8-4 / Perron ass. Hascak et Mallet).

Photographe : Marine Romain Avec quatre unités d’avance, le match est plié cette fois. Bah non c’est sans compter sur l’orgueil des basques et de l’inconstance normande. Mauvais placement et mauvaise relance font bingo.

Le palet traine derrière le but de Caubet, Bouvet est le plus malin et sert absolument seul dans le slot Kazarine qui ne manque pas le cadre (49.55 / 8-5 / Kazarine ass. Bouvet et Getson).

Pas rassasier en erreur, Rouen poursuit les cadeaux.

Le palet est envoyé au fond, il est mal dégagé et finit dans la crosse de Thiessen qui lance à la cage, Caubet ne maitrise pas le palet et c’est encore Bouvet, dans un cafouillage, qui survit pour la mettre derrière la ligne (51.52 / 8-6 / Bouvet ass. Thiessen).

Suite à ce but, Pintaric entre à la place de Caubet, qui ne tarde pas à se mettre en action sur un tir puissant de Kazarine (54.27).

Rouen aura le dernier mot, C’est d’abord Guimond qui frappe mais manque le cadre, le palet est derrière la cage que récupère Kytnar et remise dans le slot, Honejsek d’une pichenette bute sur Duquenne et dans un magmat de jambes c’est Lamperier qui score (56.17 / 9-6 / Lamperier ass. Honejsek et Kytnar).

La fin de rencontre sera ponctuée d’un règlemlent de compte entre Yeo et Reinhardt qui reveillera le public normand et qui vaudra au boxer 5 minutes (56.38).



Face-off : Rouen 13 - Anglet 10

Tirs : Rouen 16 - Anglet 18



Rouen remporte un neuvième succès en autant de match mais cette victoire ne restera pas dans le mémoire tant les dragons auront soufflé le chaud mais surtout le froid. Sans vouloir dénigrer et sous-estimer cette valeureuse équipe d’Anglet, les dragons n’auront pas joué à leur réel niveau. Pas un joueur n’est réellement sorti du lot chez les normands. Prestation décevante donc surtout après le succès à Grenoble et pas très encourageante avant un périlleux déplacement en CHL à Mannheim. Si le normands se présentent ainsi en Allemagne, la soute du nouveau car des dragons risquent d’être copieusement garni. 