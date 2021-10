Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Rouen vs Chamonix 4 - 0 (0-0 3-0 1-0) Le 15/10/2021 Rouen - L'ile Lacroix [ Rouen ] [ Chamonix ] LM : Rouen : retour positif dans son antre Retour des Dragons dans le championnat, pour une rencontre à domicile contre les Pionniers de Chamonix, ce après avoir fièrement porté en CHL nos couleurs Françaises et arraché une qualification pour les 8e de finale grâce à leur caractère. Dans quel état d’esprit vont-ils aborder cette rencontre ? Rouen - L'ile Lacroix, Hockey Hebdo ludovic Manchon le 16/10/2021 à 18:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2720 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Ernecq assistés de MM. Collin et Debuche Buts :

Rouen : 27.21 Joël Caron (ass Kelsey Tessier et Sacha Guimond) ; 36.15 Andrew Johnston (ass Dylan Yeo et Enzo Cantagallo) ; 38.51 Andrew Johnston (ass Rolands Vigners et Dylan Yeo) ; 52.59 David Gilbert (ass Sacha Guimond et Anthony Guttig)

Chamonix : Pénalités 8 minutes contre Rouen 31 minutes dont 5+20 à Kara contre Chamonix



Les Dragons digèrent l'effet CHL

Surement le contrecoup de toute l'adrenaline mise durant les deux matchs en CHL ! Les Dragons vont même se mettre à la faute par deux fois durant ce premier tiers, ce qui les obligera à subir les attaques des Pionniers qui manquent toutefois de précision dans leurs attaques, laissant Pintaric peu sollicité.

Photographe : Marine Romain Pas encore dans leur match les Dragons font preuve de plus de largesse dans leurs passes, trop longues et trop lisibles, ce qui entraine des contres des Pionniers, à l'exemple de Kazarine, dont le tir raz de glace est repoussé de la botte par Pintaric, ou Salonen provoquant une cage bougée par Pinta, ce qui permet de calmer le jeu. Peu après Terrier ou Bejmo trouverons eux aussi la mitaine du cerbère Normand sur leur route.

Rouen n’aura pas toutefois été en reste, les zèbres utilisant même la vidéo pour finalement invalider un but sur une mêlée avec Bedin, Tessier et Johnson qui font chauffer la poudre (15’). Mais à chaque fois les Dragons buttent sur un Sabol de Gala qui arrête tout, parfois avec des acrobaties sur glace, mais qui permettent à son équipe de rester sans but encaissé.

Les Dragons haussent le niveau de leur jeu



Photographe : Marine Romain Seul Gilbert très en vue sur ce début de match et Guttig vont arriver à porter le danger sur la cage, sans toutefois arriver à ajuster leur tir. Le retour à parité ne change pas la donne d’une équipe Rouennaise qui porte le danger de plus en plus sur la cage du cerbère Haut savoyard, qui met tout en œuvre pour garder son équipe dans le match sur ce moment jaune et noir.

Un tir de Convert oblige toutefois Pintaric à se montrer vigilant et geler le palet de sa palette sur le rebond qui suit le tir de la bleue. Rouen poursuit son siège avec 91 et Flood à la manœuvre, poussant Sabol à réaliser des arrêts sauvetage.

Mais tout a une fin, et finalement à force de tirer à la cage, le tableau d’affichage s’allume en faveur des Normands. Il aura fallu pour cela dévier en deux fois un tir initial de Guimond pour tromper Sabol (27.21 / 1 – 0 / Caron ass Tessier Guimond).

Photographe : Marine Romain Rouen se sent pousser des ailes, porté en cela par un public chaud bouillant qui veux voir du but, mais l’envol se trouve stoppé par la patrouille sur un « accroché ». Les Pionniers s’installent dans le camp Rouennais, une barre vient même sauver un tir sur la cage de Pintaric. La nervosité porte ombrage aux visiteurs mis à leur tour à l’amende par la patrouille,

D’un côté comme de l’autre, les jeu de puissance n’arrivant pas à faire la différence, et c’est de retour à parité, sur un contre rapide initié par Yeo que Johnston récupère du bout de la crosse coté cercle droit, le palet et mystifie Sabol avant que sa défense ait pu intervenir (36.15/ 2-0 / Johnston ass Yeo Cantagallo).

Dans la foulée et sur la même présence (sur la glace) Johnston va a nouveau se mettre en lumière en moins de deux minutes.

Sur une nouvelle attaque, en solo après avoir récupéré une passe d’un équipier, il laisse sur place la défense adverse pour gagner son duel face à Sabol qui ne peux que constater les dégâts (38.51 / 3-0 / Johnston ass Vigners)



Pintaric blanchi



Photographe : Marine Romain Masson coté chamoniard fait tinter pour la 2e fois ce soir la barre de Pintaric, chanceux sur ce coup-là, aura eu une soirée relativement facile, restant peu sollicité par une équipe adverse qui peine à trouver des solutions pour passer la défense Normande.

Il est vrai que par quatre fois ces derniers se retrouvent en infériorité face aux dragons, ce qui donne beaucoup de travail à Sabol.

Alors qu’il ne reste à peine moins de dix minutes à jouer, la 6e pénalité sifflée contre les Pionniers permettra enfin aux unités spéciales normandes de marquer. Grâce à une possession dans la zone défensive, où le palet passe de crosse en crosse pour endormir la défense.

Gilbert, enfin récompensé de ses efforts, déclenche un tir reflexe et rapide qui surprend aussi bien Sabol que sa défense (52.59 / 4-0 / Gilbert ass Guimond Guttig). .

Le cerbère sera mis a contribution une dernière fois avec une superbe mitaine face à Yeo qui tentais une lucarne.



