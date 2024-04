Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale match 1 : Rouen vs Bordeaux 2 - 3 (1-2 1-0 0-0) Le 05/04/2024 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] LM : Des Boxers plus mordants. Premier match d'une finale inédite dans ces playoffs de Ligue Magnus 2024 opposant les Dragons de Rouen aux Boxers de Bordeaux. La patinoire normande est pleine à craquer pour encourager son équipe dans sa quête d'un deuxième titre consécutif, ce qui n'est plus arrivé depuis onze ans. Pour entamer cette finale, le coach des Dragons Fabrice Lhenry a choisi de laisser en tribunes Rob Flick et Marcel Hascak et a réintégré Emil Kristensen et Milan Kytnar dans l'alignement, absents depuis le début des playoffs. Côté girondin, Olivier Dimet fait confiance aux mêmes hommes que lors de la demi-finale remportée face à Grenoble. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 06/04/2024 à 16:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecs assistés de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 06.47 Rolands Vigners (ass Florian Chakiachvili et Milan Kytnar) ; 23.20 Florian Chakiachvili (ass Quentin Tomasino et Francis Perron)

Bordeaux : 06.30 Kevin Spinozzi (ass Mathieu Pompéi et Axel Prissaint) ; 13.11 Julien Guillaume (ass Axel Prissaint et Maxime Legault) ; 55.52 Samuel Salonen (ass Axel Prissaint et Julien Guillaume) Pénalités 6 minutes contre Rouen 4 minutes contre Bordeaux



Bordeaux vire en tête.



Le public de l'île Lacroix donne de la voix d'entrée de jeu pour soutenir les jaune et noir. Ce début de match est équilibré et voit chacune des équipes se procurer de premières occasions. Pompei tente sa chance face à Pintaric, tandis que Mallet s'infiltre à droite et bute face à Papillon.

Tommy Perret subtilise le palet en zone offensive et slalome dans la défense bordelaise avant d'échouer lui aussi devant le gardien international français.

Peu de temps après, Mathieu Pompei s'infiltre sur le côté droit tout en vitesse et sert Spinozzi en retrait dans l'axe. Le défenseur des Bleus reprend instantanément et nettoie le petit filet droit de la cage rouennaise pour ouvrir le score (0-1 / 6'29 / Spinozzi ass. Pompei et Prissaint).

Les Dragons sont piqués au vif et réagissent tout de suite.

Dès l'engagement, les Rouennais s'installent en zone offensive, Kytnar parvient à pousser le palet sur la gauche pour Chakiachvili qui a vu Vigners à l'opposé et lui transmet une jolie passe transversale. Le sniper letton trompe Papillon en envoyant le palet sur la droite du but (1-1 / 6'47 / Vigners ass. Chakiachvili et Kytnar).

Photographe : Marine Romain Rouen revient donc à égalité au score et pousse juste après pour prendre l'avantage. Pourtant, c'est Bordeaux qui manque de peu de repasser devant lorsqu'un lancer du défenseur Bastien Lemaître depuis le côté droit finit sur l'équerre de la cage rouennaise.

Le jeu va d'un but à l'autre pendant une longue séquence qui se termine par un arrêt de Pintaric sur un tir lointain de Dusseau. Les Boxers sont très agressifs sur les palets et gênent parfaitement des Dragons qui peinent à installer leur jeu et à tenir le palet en zone offensive. Cantagallo perd le palet derrière la cage suite au pressing de Rambelo.

Le capitaine bordelais Maxime Legault ressort le palet vers Prissaint à la ligne bleue côté droit qui lance à la cage. Le palet est dévié par Guillaume qui était seul dans le slot et trompe Pintaric pour redonner l'avantage aux visiteurs (1-2 / 13'11 / Guillaume ass. Prissaint et Legault).

Sur l'engagement, Bedin manque le cadre alors qu'il avait été bien décalé par Guimond. Cette fin de premier tiers est néanmoins plutôt à l'avantage des Girondins qui tentent leur chance à l'image de Carry, Jevpalovs, Salonen et Poudrier mais Pintaric a le dernier mot.



Réaction rouennaise.



Deux minutes après la reprise, Tomasino est trouvé en zone neutre dans l'axe et accélère vers le but. Blomberg le fauche sur le passage et concède la première pénalité de cette rencontre sur une action qui était à la limite du penalty. Les Dragons, qui ont jusqu'à présent un excellent taux de 45% de réussite en avantage numérique, ont donc l'occasion de revenir dans le match. Les jaune et noir mettront finalement une minute pour trouver la faille.

Photographe : Marine Romain Tomasino, trouvé sur la gauche par Chakiachvili, remet le palet dans l'axe à son défenseur qui envoie un missile depuis la ligne bleue qui trompe Papillon gêné par le traffic devant la cage (2-2 / 23'20 / Chakiachvili ass. Tomasino et Perron).

Le match est totalement relancé mais aucune des deux équipes ne domine réellement la suite de ce second tiers. Une déviation de Perret ne trompe pas Papillon, tandis que Legault manque de reprendre une belle passe devant la cage. Pintaric sort un double arrêt sur une nouvelle séquence des Boxers et Papillon réplique de l'épaule face à Tomasino qui tente sa chance près du poteau droit.

Alors qu'il reste un peu plus de sept minutes à jouer dans cette période, Pompei est envoyé en prison pour accrocher. Rouen a donc la chance de prendre les devants en avantage numérique. Malheureusement pour les Dragons, ces deux minutes seront inefficaces avec notamment un tir de Boivin à côté et un autre de Vigners au-dessus.

De retour à cinq contre cinq, Dusseau est bien décalé sur la gauche mais manque le cadre. Ensuite, sur un lancer lointain de Spinozzi dévié, le palet heurte le poteau droit puis Pintaric se couche sur le dos pour geler l'action. Bordeaux est sur une bonne séquence et va même pouvoir jouer en avantage numérique suite à un cinglage commis par Boivin.

Pintaric répond présent sur les premières tentavives bordelaises, puis c'est Rouen en infériorité qui se procure des occasions avec Nesa puis Mallet qui s'y prend à trois fois sans trouver la faille. Le score ne bougera pas jusqu'à la sirène.



A Bordeaux le dernier mot.



Tout est à faire dans l'ultime période et Bordeaux le commence à cinq contre quatre. Tout juste de retour sur la glace à la fin de sa pénalité, Boivin commet à nouveau la même faute et retourne donc en prison pour cinglage.

Photographe : Marine Romain Rouen gère parfaitement ce nouveau désavantage numérique qui ne donne lieu à aucune occasion franche. Comme depuis le début de la rencontre, le jeu va d'un but à l'autre et chaque équipe a ses chances. Mallet, Valtonen puis Hervé, butent sur le portier adverse. Le jeu semble plus fermé dans ce dernier tiers, les deux équipes ayant visiblement un contrecoup physique après une telle entame de match en matière d'intensité.

Bordeaux se procure une belle occasion lorsque Jevpalovs parvient à se retourner pour transmettre le palet dans l'axe à Poudrier. L'attaquant bordelais est seul devant la cage et aurait pu donner l'avantage à son équipe si Pintaric n'avait pas sorti une belle parade sur cette action. Rouen ne parvient plus à se montrer dangereux dans cette fin de match, même sur un deux contre un où Vigners oublie de décaler Lampérier. Juste après cette séquence, Chakiachvili manque complètement sa passe en zone défensive.

Salonen intercepte et envoie un tir du poignet depuis le côté droit qui finit au fond des filets (2-3 / 55'52 / Salonen).

Une action qui glace complètement la patinoire Nathalie Péchalat alors qu'il reste à peine quatre minutes à jouer dans ce premier match de finale. Rouen n'y est plus et Bordeaux aurait même pu alourdir la marque quand Perron perd lui aussi le palet en zone défensive, mais cette fois Pintaric s'impose face à Poudrier. Photographe : Marine Romain Boivin assène un coup au visage à Lemaître et file en prison pour la troisième fois de la rencontre. Match frustrant pour l'attaquant québécois qui était pourtant en forme jusqu'à présent dans ces playoffs.

Au retour à cinq contre cinq, il reste à peine une minute trente aux Dragons pour tenter d'égaliser. Pintaric laisse sa place à un sixième joueur alors qu'il reste 70 secondes à jouer.

Sur un palet perdu par les Rouennais, Legault trouve le poteau droit de la cage désertée. Sur la suite de l'action, Perron s'infiltre et bute sur Papillon qui ne laisse pas de rebond.

Le portier des Boxers, formé à Rouen, se montre à nouveau décisif sur la dernière action du match en arrêtant une première déviation de Rech, puis la reprise de Mallet, avant d'être sauvé par son poteau gauche sur le cafouillage qui a suivi. La cage a bougé sans que le palet ne franchisse la ligne. C'est donc Bordeaux qui sort vainqueur de cette rencontre.



Les Boxers de Bordeaux frappent fort en venant prendre le premier match de cette finale sur la glace des Dragons de Rouen. Les Champions de France en titre se sont montrés inefficaces et ont commis trop d'erreurs défensives pour espérer gagner ce soir face à une équipe bordelaise pleine d'envie et de confiance. Rien n'est encore fait dans ce duel pour la coupe Magnus, mais les jaune et noir vont devoir s'employer s'ils souhaitent qu'en hockey sur glace, comme dans le calendrier chinois, 2024 soit l'année du Dragon. Le public de l'île Lacroix donne de la voix d'entrée de jeu pour soutenir les jaune et noir. Ce début de match est équilibré et voit chacune des équipes se procurer de premières occasions. Pompei tente sa chance face à Pintaric, tandis que Mallet s'infiltre à droite et bute face à Papillon.Tommy Perret subtilise le palet en zone offensive et slalome dans la défense bordelaise avant d'échouer lui aussi devant le gardien international français.Les Dragons sont piqués au vif et réagissent tout de suite.Rouen revient donc à égalité au score et pousse juste après pour prendre l'avantage. Pourtant, c'est Bordeaux qui manque de peu de repasser devant lorsqu'un lancer du défenseur Bastien Lemaître depuis le côté droit finit sur l'équerre de la cage rouennaise.Le jeu va d'un but à l'autre pendant une longue séquence qui se termine par un arrêt de Pintaric sur un tir lointain de Dusseau. Les Boxers sont très agressifs sur les palets et gênent parfaitement des Dragons qui peinent à installer leur jeu et à tenir le palet en zone offensive. Cantagallo perd le palet derrière la cage suite au pressing de Rambelo.Sur l'engagement, Bedin manque le cadre alors qu'il avait été bien décalé par Guimond. Cette fin de premier tiers est néanmoins plutôt à l'avantage des Girondins qui tentent leur chance à l'image de Carry, Jevpalovs, Salonen et Poudrier mais Pintaric a le dernier mot.Deux minutes après la reprise, Tomasino est trouvé en zone neutre dans l'axe et accélère vers le but. Blomberg le fauche sur le passage et concède la première pénalité de cette rencontre sur une action qui était à la limite du penalty. Les Dragons, qui ont jusqu'à présent un excellent taux de 45% de réussite en avantage numérique, ont donc l'occasion de revenir dans le match. Les jaune et noir mettront finalement une minute pour trouver la faille.Le match est totalement relancé mais aucune des deux équipes ne domine réellement la suite de ce second tiers. Une déviation de Perret ne trompe pas Papillon, tandis que Legault manque de reprendre une belle passe devant la cage. Pintaric sort un double arrêt sur une nouvelle séquence des Boxers et Papillon réplique de l'épaule face à Tomasino qui tente sa chance près du poteau droit.Alors qu'il reste un peu plus de sept minutes à jouer dans cette période, Pompei est envoyé en prison pour accrocher. Rouen a donc la chance de prendre les devants en avantage numérique. Malheureusement pour les Dragons, ces deux minutes seront inefficaces avec notamment un tir de Boivin à côté et un autre de Vigners au-dessus.De retour à cinq contre cinq, Dusseau est bien décalé sur la gauche mais manque le cadre. Ensuite, sur un lancer lointain de Spinozzi dévié, le palet heurte le poteau droit puis Pintaric se couche sur le dos pour geler l'action. Bordeaux est sur une bonne séquence et va même pouvoir jouer en avantage numérique suite à un cinglage commis par Boivin.Pintaric répond présent sur les premières tentavives bordelaises, puis c'est Rouen en infériorité qui se procure des occasions avec Nesa puis Mallet qui s'y prend à trois fois sans trouver la faille. Le score ne bougera pas jusqu'à la sirène.Tout est à faire dans l'ultime période et Bordeaux le commence à cinq contre quatre. Tout juste de retour sur la glace à la fin de sa pénalité, Boivin commet à nouveau la même faute et retourne donc en prison pour cinglage.Rouen gère parfaitement ce nouveau désavantage numérique qui ne donne lieu à aucune occasion franche. Comme depuis le début de la rencontre, le jeu va d'un but à l'autre et chaque équipe a ses chances. Mallet, Valtonen puis Hervé, butent sur le portier adverse. Le jeu semble plus fermé dans ce dernier tiers, les deux équipes ayant visiblement un contrecoup physique après une telle entame de match en matière d'intensité.Bordeaux se procure une belle occasion lorsque Jevpalovs parvient à se retourner pour transmettre le palet dans l'axe à Poudrier. L'attaquant bordelais est seul devant la cage et aurait pu donner l'avantage à son équipe si Pintaric n'avait pas sorti une belle parade sur cette action. Rouen ne parvient plus à se montrer dangereux dans cette fin de match, même sur un deux contre un où Vigners oublie de décaler Lampérier. Juste après cette séquence, Chakiachvili manque complètement sa passe en zone défensive.Une action qui glace complètement la patinoire Nathalie Péchalat alors qu'il reste à peine quatre minutes à jouer dans ce premier match de finale. Rouen n'y est plus et Bordeaux aurait même pu alourdir la marque quand Perron perd lui aussi le palet en zone défensive, mais cette fois Pintaric s'impose face à Poudrier.Boivin assène un coup au visage à Lemaître et file en prison pour la troisième fois de la rencontre. Match frustrant pour l'attaquant québécois qui était pourtant en forme jusqu'à présent dans ces playoffs.Au retour à cinq contre cinq, il reste à peine une minute trente aux Dragons pour tenter d'égaliser. Pintaric laisse sa place à un sixième joueur alors qu'il reste 70 secondes à jouer.Sur un palet perdu par les Rouennais, Legault trouve le poteau droit de la cage désertée. Sur la suite de l'action, Perron s'infiltre et bute sur Papillon qui ne laisse pas de rebond.Le portier des Boxers, formé à Rouen, se montre à nouveau décisif sur la dernière action du match en arrêtant une première déviation de Rech, puis la reprise de Mallet, avant d'être sauvé par son poteau gauche sur le cafouillage qui a suivi. La cage a bougé sans que le palet ne franchisse la ligne. C'est donc Bordeaux qui sort vainqueur de cette rencontre. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo