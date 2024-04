Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale match 2 : Rouen vs Bordeaux 2 - 4 (0-2 1-1 1-1) Le 06/04/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] LM : Bordeaux double la mise. Après avoir concédé une défaite logique la veille lors de cette série de finale, Rouen se doit de réagir dans le match 2 afin de ne pas être dans la difficulté en se rendant mardi et mercredi en gironde. C’est aussi une réaction, dans le jeu, dans l’implication, que le public ainsi que le staff attendent. Si du côté normand se sont les mêmes protagonistes sur le feuille de match, du côté bordelais, l’attaquant Polodyan remplace le défenseur Blomberg. Le public normand a répondu une nouvelle fois présent puisque la patinoire fut comble avec une cinquantaine de supporters des boxers. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 07/04/2024 à 22:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Debuche et Ugolini Buts :

Rouen : ; 22.59 Rolands Vigners (ass Milan Kytnar et Sacha Guimond) ; 49.12 Anthony Rech (ass Christophe Boivin et Sacha Guimond)

Bordeaux : 10.43 Loïk Poudrier (ass Axel Prissaint et Julius Valtonen) ; 17.22 Maxime Legault (ass Loïk Poudrier et Rudy Matima) ; 33.56 Nikita Jevpalovs (ass Julius Valtonen et Kévin Dusseau) ; 59.23 Nikita Jevpalovs (ass Julius Valtonen) Pénalités 6 minutes contre Rouen 10 minutes contre Bordeaux



Bordeaux doublement récompensé.



Si la veille les dragons ont peiné à entrer dans la rencontre, il en fut de même aujourd’hui et c’est Polodyan, par la gauche, qui adresse le premier tir que Pintaric repousse (00.15).

Photographe : Marine Romain Rouen ne réagit que tardivement par Guimond, côté gauche mais Papillon bloque (02.13).

Cette action donne des ailes aux normands qui poussent fort et Bordeaux est pris par la patrouille (03.31).

Le jeu de puissance ne donnera rien de bon. On arrive à mi-tiers et jusque-là tien de bien extraordinaire. Excepté un tir de Kristensen que Papillon dévie de l’épaule (09.35).

Rouen pense ouvrir le score par Guimond sur une passe de Vigners (10.01) mais le but sera refusé pour cage bougée. En toute partialité ce but aurait dû être validé si les arbitres avaient consulté le visionnage vidéo puisque le but a été déplacé par le gardien dans la longeur de la patinoire et pas de façon transversale.

Photographe : Marine Romain Et même sans la cage bougé le but aurai été marqué Papillon aillant été trop lent dans son déplacement. Petite cause, grand effet puis que dans a foulée c’est Bordeaux qui va ouvrir le score donc au lieu de passer de 1-0 on passe à 0-1.

Le palet est en zone défensive des boxers, Valtonen file côté droit, sert Prissaint qui instantanément Poudrier à l’opposé qui fusille Pintaric (10.43 / 0-1 / Poudrier ass. Prissaint et Valtonen).

Rouen en a pris un bon coup, la réaction ne vient pas mis à part Perron seul dans l’axe mais il ne cadre pas (12.43). La pendule tourne et rien se profile comme occasion pour les normands à revenir au score. Du coup Bordeaux va les punir. Sur un jeu de puissance au profit des boxers, encore une fois bordeaux tout en vitesse va déborder les rouennais.

Matima dans sa défensive, trouve Poudrier sur la gauche qui déborde et voit seul à droite Legault qui fusille un Pintaric pas très inspiré sur le coup (17.32 / 0-2 / Legault ass. Poudrier et Matima).



Bordeaux rentre aux vestiaires avec deux unités au compteur en appliquant la même tactique que la veille et face à Grenoble en laissant le palet à leur adversaire et adresser des contres meurtriers. Une réaction doit se faire dans les deux tiers suivant.



Bordeaux toujours devant.



Bordeaux fort de ses deux buts d’avance continue ses actions éclairs, par Polodyan qui grille la politesse à tout le monde et sert présente seul devant Pintaric et il faut que Kytnar le stoppe illégalement pour éviter le pire (20.24).

Bordeaux n’en profitera pas au contraire de Rouen qui aura une occasion en or. Nesa gratte un palet en zone offensive et sert Perret qui sort du banc, il se présente seul mais perd son duel face à Papillon (20.59). Rouen va enfin trouver la faille.

Kytnar s’infiltre plein axe mais bute sur Papillon qui laisse le palet libre, ça cafouille devant sa cage et c’est Vigners qui en sort vainqueur (22.59 / 1-2 / Vigners ass. Kytnar et Guimond).

Photographe : Marine Romain Ce but redonne de l’élan aux dragons qui pressent fort mais même lors d’un jeu de puissance ou seul Guimond d’un gros lancer que Papillon bloque (27.49), rien ne passera. Ne parvenant à revenir au score, Rouen va revenir à ses travers.

Un grossière erreur de placement du cinq sur la glace et c’est Dusseau qui est en possession du puck sur la gauche et à la bleue, presonne ne le presse et il a tout le temps d’ajuster une superbe passe à l’opposé pour Valtonen qui redonne axe à Jevpalovs qui n’a plus qu’à pousser le palet derrière la ligne, la cage étant grande ouverte (33.56 / 1-3 / Jevpalovs ass. Valtonen et Dusseau).

Rouen n’y est plus et Bordeaux fort de son avantage attend. Un ultime contre rapide avec Legault en finisseur mais cette fois ci Pintaric sort vainqueur (38.34).



Bordeaux s’en retourne au repos avec toujours deux buts d’avance. En jouant de manière simple mais rapide avec une grande précision dans les passe. Rouen se trouve impuissant mais si on veut marquer il faut au minimum cadrer ses tirs. Rouen sera-t-il capable de hausser fortement son niveau pour retourner une situation bien compromise.



Bordeaux conclu.



Là encore c’est Bordeaux qui est tout de suite en action, Legault met Pintaric en difficulté (40.15). Sur une nouvelle erreur de passe de Rouen, Poudrier file plein gaz défié Pintaric qui gagne cette fois le duel d’une superbe mitaine (41.10).

Tour à tour Bordeaux et Rouen auront un jeu de puissance à jouer mais malgré de beaux mouvements et d’actions très très chaudes, les filets ne trembleront jamais, les gardiens ayant leur moment de gloire.

Photographe : Marine Romain Puis Rouen va bénéficier d’une nouvelle supériorité et cette fois ci elle va faire mouche.

Enfin Rouen produit du jeu et c’est Rech sur la gauche qui est en possession du puck, il cherche à donner à Vigners posté au poteau droit mais c’est malencontreusement Dusseau dans son replacement qui pousse du patin le palet derrière la ligne fatidique (49.02 / 2-3 / Rech ass. Boivin et Guimond).

Il reste dix minutes et c’est cette fois ci fort Alamo sur la cage de Papillon. Les actions arrivent de partout, les tirs se multiplient tous plus ou moins puissant mais à chaque fois Papillon fait son show, pas toujours à bonne escient, mais tout est bon. Rouen ne trouve pas la faille. Le temps défile et Rouen prend un temps mort (58.29) puis sort son gardien (58.48) sans plus de succès.

Et sur un nouvelle erreur, Rech trébuchant le long de la bande côté droit sur la bleue, Valtonen gratte le puck et donne à Jevpalovs qui n’a plus qu’à conclure dans une cage vide (59.23 / 2-4 / Jevpalovs ass. Valtonen).

Ce but sonne le glas des dragons.



Bordeaux remporte un deuxième succès tout à fait logiquement. La juste de leur jeu, la vitesse d’exécution, le réalisme, et leur esprit d’équipe auront eu raison d’une formation normande très en dessous de ce qu’elle peut faire et surtout de ce qu’elle a montré depuis le début de la saison. Il va vite falloir que certains retrouvent leur vrai niveau et prennent les choses en main ainsi que leur responsabilité sur les shoots. Si la saison dernière Rouen était aussi menée par deux manches à zéro, cette fois ci il faudra se rendre en gironde pour les matchs 3 et 4. Les dragons, s’ils veulent conserver leur titre et goutter de nouveau à la CHL vont devoir montrer un tout autre visage car si rien n’est perdu la cause à ce jour est bien mal engagée. 