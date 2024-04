Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale match 3 : Bordeaux vs Rouen 3 - 6 (0-3 2-1 1-2) Le 09/04/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Les Dragons relancent une partie de la Finale ! Après avoir pris un remarquable départ dans la toute première finale de Ligue Magnus de leur histoire, en s'imposant lors des deux premières rencontres, à l'Ile Lacroix, chez les Dragons de Rouen, tenants du titre et sacrés à 17 reprises, les Boxers de Bordeaux retrouvent Mériadeck ce mardi soir ainsi que demain pour livrer les batailles 3 et 4 de cette série finale 2023-2024. Dans une patinoire à guichets fermés pour la 22ème fois de la saison, les joueurs d'Olivier Dimet ont-ils fait pencher la balance de leur côté afin d'espérer s'offrir la Coupe Magnus dès mercredi, exposée au premier étage avant la rencontre ? Les Dragons, en revanche, n'ont quasiment plus le droit à l'erreur. Le combat promet d'être intense, physique et extrêmement engagé. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 10/04/2024 à 06:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecq assistés de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Bordeaux : ; 30.00 Kevin Spinozzi (ass Alexei Polodyan et Baptiste Bruche) ; 38.44 Bastien Lemaitre (ass Rudolfs Polcs et Baptiste Bruche) ; 55.11 Julius Valtonen (ass Loïk Poudrier et Rudolfs Polcs)

Rouen : 02.15 Anthony Rech (ass Sacha Guimond) ; 03.09 Dylan Yeo (ass Rolands Vigners) ; 06.27 Tommy Perret (ass Florian Chakiachvili) ; 35.03 Quentin Tomasino (ass Florian Chakiachvili et Francis Perron) ; 45.41 Quentin Tomasino ; 59.43 Quentin Tomasino (ass Anthony Rech et Matija Pintaric) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Rouen



Absents Bordeaux : Charles-David Beaudoin – Niki Blomberg – Rudy Matima

Absents Rouen : Tonin Caubet – Kristaps Sotnieks – Joris Bedin





1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Matija Pintaric (Rouen)

Capitaines : Maxime Legault (Bordeaux) – Loïc Lampérier (Rouen)



Les Dragons ne perdent pas la moindre seconde pour prouver leurs intentions de venir chercher ce troisième match en Gironde. Dès le début de match, les joueurs de Fabrice Lhenry prennent le contrôle du jeu en obtenant plusieurs occasions dangereuses sur la cage de Quentin Papillon. Cette domination des Dragons finit par se concrétiser rapidement lorsque Sacha Guimond décale Anthony Rech sur la droite. L'ancien attaquant des Rapaces de Gap décoche un tir qui se loge dans le coin droit de la cage bordelaise (0-1 à 2'15).



Quelques secondes après cette ouverture du score, les Boxers réagissent avec un gros tir de Kevin Spinozzi à la ligne bleue bloqué par Matija Pintaric (2'41). Au même instant, une bagarre éclate entre Rob Flick et Maxime Legault... les deux joueurs prennent deux minutes de pénalité. Les Dragons parviennent à faire le break moins de trente secondes plus tard. Milan Kytnar lance en profondeur Dylan Yeo. Le défenseur des Dragons fixe Quentin Papillon et marque avec un tir placé sur la gauche du portier bordelais (0-2 à 3'09).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Boxers tentent de relever la tête après ce début de match très difficile et doivent déjà combler un retard de deux buts. Quentin Tomasino tire sur Quentin Papillon qui bloque le palet (5'32). Sur l'action rouennaise qui suit, les joueurs de Fabrice Lhenry font encore preuve de réalisme et d'efficacité. Quentin Papillon repousse pourtant le tir de Francis Perron... sur la crosse de Tommy Perret qui ne manque pas l'opportunité d'inscrire le troisième but des Dragons (0-3 à 6'27).



Une minute plus tard, servi sur le côté gauche, Nikita Jevpalovs tente de lancer la réaction des Boxers mais bute finalement devant Matija Pintaric (7'26). Les Dragons continuent de se montrer dangereux dans ce premier acte et veulent à nouveau corser l'addition. Francis Perron, tout près d'inscrire le quatrième but, tire juste au-dessus de la barre (9'55). Ensuite, Quentin Papillon, le gardien bordelais, repousse une ogive de Quentin Tomasino (13'03). Les Boxers obtiennent une nouvelle munition pour marquer leur premier but du match mais celle-ci est mal négociée car Nikita Jevpalovs manque sa déviation après avoir reçu une passe de Julius Valtonen (14'46). Quelques instants plus tard, le gardien des Boxers est à nouveau mis à contribution pour une belle intervention sur un tir de Quentin Tomasino (16'26).

En toute fin de première période, Bastien Lemaitre rejoint le banc de la prison pendant deux minutes et laisse les Dragons terminer le premier acte en supériorité numérique (18'19). Les Dragons disposent de trois buts d'avance après une première partie de match clairement en leur faveur, mais également très physique.



Tirs BORDEAUX 6 ROUEN 16





2ème période :



Ce deuxième tiers-temps reprend en avantage numérique pour les Dragons pendant 19 secondes. Avant le retour du jeu à 5 contre 5, les visiteurs obtiennent deux tirs qui ne donnent rien. Bastien Lemaitre prend une deuxième prison et offre un nouveau power-play aux Dragons qui n'en demandaient pas tant (20'49). Quentin Papillon effectue un arrêt spectaculaire de l'épaule pour repousser le tir de Quentin Tomasino (21'33). Le match continue de se dérouler dans un contexte engagé, tendu, avec beaucoup de nervosité... le climat que l'on retrouve dans une finale sportive de haut niveau. Au bout d'une longue séquence offensive bordelaise, Axel Prissaint voit Matija Pintaric s'interposer pour bloquer son tir (25'42). Mais les efforts des Boxers vont s'avérer payants dans les minutes qui vont suivre. En récupérant une passe de Baptiste Bruche, à la mi-match, Kevin Spinozzi arme un tir qui trouve la lucarne de Matija Pintaric (1-3 à 30'00).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Ce but redonne de la confiance aux locaux qui repassent immédiatement à l'offensive avec un tir de Maxime Legault arrêté par le gardien slovène des Dragons (30'36). Les Boxers continuent d'exercer une grosse pression autour et devant la cage de Matija Pintaric. Le gardien des Dragons bloque une tentative de Baptiste Bruche (33'18), puis intervient avec sa mitaine face à Loik Poudrier (34'01). Suite à la pénalité prise par Axel Prissaint, les Dragons, alors en supériorité numérique, vont remettre leurs adversaires à trois longueurs. Placé devant la cage, Quentin Tomasino dévie un tir de Francis Perron et trompe Quentin Papillon (1-4 à 35'03).



Les deux gardiens continuent de régaler le public en multipliant les arrêts déterminants, parfois spectaculaires. Quentin Papillon bloque un tir de Noa Goncalves (36'50). Sur l'action qui suit, Matija Pintaric repousse une déviation lointaine de Loik Poudrier qui semblait prendre la direction des filets (37'38). Dans les deux dernières minutes, les Boxers, par l'intermédiaire du duo Rudolfs Polcs – Baptiste Bruche, dirigent une très belle phase offensive qui se termine par un tir à mi-hauteur de Bastien Lemaitre sur lequel Matija Pintaric ne peut strictement rien faire (2-4 à 38'44).



Ce deuxième tiers-temps s'achève en supériorité numérique, ce coup-ci, pour les joueurs d'Olivier Dimet car Dylan Yeo prend deux minutes de pénalité (39'24).



Tirs BORDEAUX 17 ROUEN 12





3ème période :



Il reste donc 1'24 à jouer en supériorité numérique pour les Boxers au moment où le face-off d'engagement de la dernière période se déroule. Antti Kauppila bénéficie de la première occasion bordelaise mais son tir est repoussé par une crosse rouennaise (41'19). Nikita Jevpalovs se présente un peu plus tard face à Matija Pintaric mais le duel tourne à l'avantage du gardien slovène des Dragons (42'50). Après un nouveau tir bordelais signé Kévin Dusseau (43'23), les Dragons obtiennent un tir de pénalité suite à une faute d'Aina Rambelo qui accroche Francis Perron (43'37). Le numéro 72 des Dragons s'élance depuis le milieu de la glace mais Quentin Papillon reste vigilant et remporte le duel.

Le gardien des Boxers est une nouvelle fois sollicité sur un lancer d'Alexandre Mallet (44'51). Malgré leur avance au tableau d'affichage qu'ils semblent plutôt bien gérer jusqu'ici, les Dragons vont remettre leurs adversaires à trois unités. Jordan Hervé effectue une passe en profondeur vers Quentin Tomasino qui prend la défense de vitesse avant d'inscrire le cinquième but rouennais de la soirée (2-5 à 45'41).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Les Boxers réagissent par deux tentatives de Julius Valtonen et Nikita Jevpalovs mais sans trouver de réussite (47'03). Il faut patienter jusqu'aux cinq dernières minutes pour voir le score évoluer. Alors qu'Alexandre Mallet a rejoint la prison quelques instants auparavant (53'50), les Boxers relancent la fin de rencontre. Julius Valtonen, légèrement excentré sur la gauche, récupère une pass de Rudolfs Polcs et fusille Matija Pintaric d'un tir qui termine à mi-hauteur sous la barre (3-5 à 55'11).



Les joueurs d'Olivier Dimet exercent une forte pression offensive afin de refaire leur retard mais les nombreuses occasions dont ils disposent ne sont pas converties. La défense des Dragons plie mais ne rompt pas. Après le temps-mort demandé par Olivier Dimet (59'16), Quentin Tomasino dévie une passe d'Anthony Rech et marque tranquillement dans la cage vide suite à la sortie du gardien bordelais (3-6 à 59'43).



Les Dragons de Rouen remportent ce troisième match de la finale logiquement et relancent le suspense dans la série tout en s'assurant de disputer quoi qu'il arrive au moins un cinquième match à l'Ile Lacroix, samedi... trois jours après le quatrième, ce mercredi soir à Mériadeck.



Tirs BORDEAUX 16 ROUEN 11





Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures



Gardiens

Quentin Papillon 31 arrêts (57'55)

Matija Pintaric 37 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

BORDEAUX : 72 Baptiste Bruche



Prochain match

Bordeaux / Rouen (Mercredi 10 Avril 20h30) FINALE Match 4

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







