Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale match 4 : Bordeaux vs Rouen 1 - 2 (0-0 0-1 1-0 0-1) Après prolongation Le 10/04/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Les Dragons arrachent le quatrième match en prolongation ! Une seule victoire sépare désormais les Boxers et les Dragons au moment d'aborder le quatrième match d'une finale toujours extrêmement indécise, à Mériadeck. Battus (6-3) la veille dans le troisième chapitre, les Boxers mènent par deux manches à une et comptent bien offrir un nouveau point dans cette finale qui permettrait de partir à l'Ile Lacroix samedi pour jouer le titre. Mais les Dragons sont encore loin d'avoir dit leur dernier mot après leur brillante réaction mardi soir. Le spectacle promet d'être encore au rendez-vous dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés, pour la 23ème fois. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 11/04/2024 à 06:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Debuche et Ugolini Buts :

Bordeaux : ; 57.29 Julius Valtonen (ass Rudolfs Polcs et Loïk Poudrier)

Rouen : 29.37 Jordan Herve (ass Anthony Rech et Quentin Tomasino) ; 64.15 Anthony Rech (ass Florian Chakiachvili) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Rouen



Absents Bordeaux : Charles-David Beaudoin – Alexei Polodyan – Rudy Matima

Absents Rouen : Tonin Caubet – Kristaps Sotnieks – Joris Bedin



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Matija Pintaric (Rouen)

Capitaines : Maxime Legault (Bordeaux) – Loïc Lampérier (Rouen)



Le début de match offre un duel équilibré avec plusieurs alertes devant chaque cage. Pendant 1'47, les Boxers prennent d'assaut la cage de Matija Pintaric en exerçant une forte pression offensive confirmée par une multitude d'occasions. La défense des Dragons s'en tire bien et parvient à repartir après cette petite tempête bordelaise de début de partie.

Rolands Vigners part en prison et donne aux Boxers une première supériorité numérique (2'48). En fin de power-play bordelais, les Dragons passent à l'attaque avec un tir du triple buteur de la veille Quentin Tomasino. Quentin Papillon, le gardien des Boxers repousse le palet sur sa droite suffisamment loin pour éviter la déviation de Vincent Nesa (4'40).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Quelques instants après le sauvetage de Kevin Spinozzi devant la ligne de son gardien, Quentin Papillon est à nouveau mis à contribution en sortant un double arrêt décisif sur des tirs d'Alexandre Mallet puis Vincent Nesa (10'18).

Dans les minutes qui suivent, Florian Chakiachvili offre une deuxième supériorité numérique aux joueurs d'Olivier Dimet (14'11). Tout comme lors du power-play précédent, les Boxers prennent d'assaut la cage de Matija Pintaric mais les filets du gardien slovène ne tremblent pas. En récupérant le palet sur la gauche, Dylan Yeo lance une contre-attaque en solitaire par la gauche, feinte un défenseur bordelais et tire à droite de la cible (15'07).

Très ouvert, équilibré et accroché, ce premier acte promet une suite de match grandiose. La première période s'achève finalement sur un score nul et vierge.



Tirs BORDEAUX 12 ROUEN 11



2ème période :



Le deuxième tiers-temps démarre plutôt de manière intéressante pour les Boxers avec un premier tir de Nikita Jevpalovs bloqué par Matija Pintaric (23'16). Ensuite, les locaux bénéficient d'un autre power-play suite à une crosse de Sacha Guimond sur Mathieu Pompei (25'25). Les Dragons constatent le manque de réussite de leurs adversaires et finissent par faire trembler les filets. Quelques secondes avant la mi-match, Jordan Hervé, libre de tout marquage, récupère un palet de Quentin Tomasino et ajuste un tir du revers sur lequel le gardien des Boxers s'incline (0-1 à 29'37).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Une minute plus tard, Nikita Jevpalovs obtient une grosse occasion pour égaliser mais Matija Pintaric intervient (30'54). Enzo Carry et Samuel Salonen se créent les deux meilleures occasions bordelaises avant la fin de la période mais Matija Pintaric résiste et consolide son invincibilité dans ce match.

Les Dragons répliquent avec un tir d'Alexandre Mallet bloqué par Quentin Papillon (32'09). Les joueurs d'Anthony Guttig obtiennent à leur tour un power-play car Niki Blomberg rejoint le banc des pénalités (34'26). Emil Kristensen récupère une passe sur la gauche et décoche un tir à mi-hauteur repoussé par Quentin Papillon (36'22).

Le score n'évolue plus jusqu'à la fin de ce deuxième acte qui voit les visiteurs virer en tête avec un petit but d'avance.



Tirs BORDEAUX 11 ROUEN 17





3ème période :



Les Dragons attaquent fort le dernier tiers-temps avec une première occasion de Jordan Hervé (41'35). Trois minutes plus tard, la domination des Dragons s'intensifie avec un lancer à la ligne bleue de Dylan Yeo dévié par Alexandre Mallet dans les bras de Quentin Papillon parfaitement placé devant l'attaquant rouennais (45'22).

A un peu plus de sept minutes de la fin du match, Quentin Papillon effectue un arrêt déterminant devant Tommy Perret. Le numéro 11 rouennais se présente à nouveau devant la cage bordelaise mais cette fois-ci l'histoire se termine en rêglement de comptes physique avec Baptiste Bruche. Les deux hommes s'expliquent pendant quelques instants avant de partir tous les deux en prison pendant deux minutes (52'08).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Dans les instants suivants, Matija Pintaric ne manque pas l'occasion de briller en sauvant miraculeusement une tentative en cage vide de Nikita Jevpalovs puis en repoussant difficilement un tir de Julien Guillaume (56'10).

Quelques instants plus tard, Vincent Nesa donne un coup de genou à un joueur bordelais et se dirige instantanément vers la prison (56'49). Ce coup-ci, le power-play bordelais va beaucoup mieux fonctionner que les précédents. A 2'32 de la fin, Loik Poudrier lance le jeu vers Rudolfs Polcs dans l'axe. L'attaquant letton aperçoit Julius Valtonen sur le côté gauche et lui transmet le palet dans le bon timing. Matija Pintaric ne peut rien faire face à la précision du tir de l'ancien attaquant des Aigles de Nice. Les Boxers égalisent et toute la patinoire Mériadeck se lève pour une fin de match de folie ! (1-1 à 57'28).



Les deux équipes vont s'offrir chacune la possibilité de remporter ce match dans les dernières secondes mais le score n'évolue pas. Le combat se poursuit donc en prolongation, une première dans cette série finale.



Tirs BORDEAUX 6 ROUEN 6





Prolongation :



1ère ligne Bordeaux : Kevin Spinozzi – Loik Poudrier – Julius Valtonen

1ère ligne Rouen : Florian Chakiachvili – Christophe Boivin – Francis Hardy-Perron



La première occasion de cette prolongation, en faveur des Boxers, est un tir non cadré d'Enzo Carry (62'16). La rencontre continue de se disputer sur un très gros rythme avec beaucoup d'intensité et d'engagement, peut-être même davantage que la veille.

Les Dragons réagissent avec un tir juste à droite de Milan Kytnar qui venait de récupérer une passe de Rolands Vigners (63'44).

Une trentaine de secondes plus tard, le dénouement de ce quatrième match très accroché va avoir lieu. Florian Chakiachvili décale Anthony Rech qui s'échappe sur le côté droit pour remporter son face à face contre Quentin Papillon et offrir aux Dragons l'égalisation à deux victoires partout dans la série (1-2 à 64'15).



Les deux équipes se retrouvent donc à compteur égal avant le cinquième match samedi soir à l'Ile Lacroix. Bien malin pourrait prédire de quel côté cette finale va tourner.



Tirs BORDEAUX 0 ROUEN 4





Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Gardiens



Quentin Papillon 36 arrêts (64'15)

Matija Pintaric 28 arrêts (64'15)



ETOILES DU MATCH



BORDEAUX : 32 Quentin Papillon



Prochain match



Rouen / Bordeaux (Samedi 13 Avril 21h) FINALE Match 5



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo