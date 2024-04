Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale Match 5 : Rouen vs Bordeaux 5 - 3 (2-0 1-2 2-1) Le 13/04/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Rouen prend l’avantage dans cette finale Les Dragons sont de retour sur l’île Lacroix après deux matchs remportés en terre Bordelaise, en effet après un début compliqué et deux défaites à domicile sur les matchs 1 et 2, les Rouennais sont revenus à égalité dans la série en remportant les deux matchs à Meriadeck. L’équipe qui remportera ce matin prendra une réelle option sur la victoire finale. Les Dragons et les Boxers se présentent avec la même équipe que lors du match précédent. Pas de surprise dans les cages avec Papillon et Pintaric. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 14/04/2024 à 20:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecq assistés de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Rouen : 00.19 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Enzo Cantagallo) ; 08.54 Francis Perron (ass Christophe Boivin et Emil Kristensen) ; 26.26 Enzo Cantagallo (ass Francis Perron) ; 58.28 Anthony Rech (ass Alexandre Mallet et Francis Perron) ; 59.52 Enzo Cantagallo (ass Milan Kytnar)

Bordeaux : ; 30.39 Loïk Poudrier ; 38.20 Mathieu Pompéi (ass Antti Kauppila et Samuel Salonen) ; 59.08 Kévin Dusseau Pénalités 6 minutes contre Rouen 0 minute contre Bordeaux



Les Dragons en patron dans ce premier acte



Les Dragons ne perdent pas de temps pour ouvrir le score dans ce match 5 de la finale, après une mise au jeu remportée, les Rouennais se projettent vers la cage de Papillon, Chakiachvili lance dans le paquet, Papillon repousse le palet mais Lampérier en bon capitaine prend le rebond et trompe Papillon (1-0 / 00.19 / Lamperier ass Chakiachvili et Cantagallo).

Photographe : Marine Romain Le ton est donné, les Dragons veulent scorer rapidement et réaliser la même entame de match que lors du match 3.

Les Bordelais n’arrivent pas à s’installer en zone offensive et perdent rapidement le palet. Les Rouennais sont bien en place dans ce premier que ce soit offensivement ou défensivement. L’intensité de jeu mise par les Dragons gène les Boxers qui ne parviennent pas à trouver d’occasion franche.

Les Dragons parviennent à doubler la mise rapidement à la suite d’une entrée en zone de Boivin sur la droite du but, qui remet en diagonale à Perron qui arrive lancer et qui réalise une belle feinte pour tromper Papillon et envoyer le palet dans la première lucarne (2-0 / 08.54 / Perron ass Boivin et Kristensen).

Les Rouennais réalisent une entame de match parfaite avec ce second but. Les sorties de zone sont maitrisées et ne laissent pas d’occasions franches de but au Boxers (14 tirs contre 10)

Les deux équipes sont très disciplinés dans ce tiers puisque aucune pénalité n’est sifflée. Les Rouennais rentrent aux vestiaires avec deux longueurs d’avancent.



Le réveil des Boxers



Dès le retour de vestiaires, les Dragons sont sanctionnés par l’intermédiaire de Boivin pour faire trébucher. C’est l’occasion pour les Boxers de revenir au score dans ce match et faire douter les Rouennais.

Les Bordelais vont s’installer en zone offensive mais la défense rouennaise bien aidé par Pintaric ne va pas céder.

Pintaric est très en forme en ce début de match et réalise une prestation de haut vol.

Photographe : Marine Romain Les Dragons poursuivent leur maitrise dans ce match et vont prendre trois longueurs d’avance à la suite d’une récupération de palet de Perron en zone neutre.

Perron élimine son vis-à-vis d’une belle feinte et parvient à entrer en zone offensive vers la droite du but pour remettre le palet à Cantagallo qui arrive à sa gauche et réalise un tir frappé sur réception qui trompe Papillon (3-0 / 26.21 / Cantagallo ass Perron).

Ce troisième but n’anéanti pas les boxers qui repartent de l’avant et vont se montrer dangereux à plusieurs reprises par Jevpalovs et Valtonen les deux hommes très en forme de cette équipe de Bordeaux depuis le début de la série.

Les Boxers s’installent en zone offensive durant une longue période mettant à contribution Pintaric à plusieurs reprises.

À la suite de cette longue séquence, Poudrier va trouver le chemin du but d’un tir lointain, Pintaric masqué par le trafic ne parvient pas à capter le palet (3-1 / 30.39 / Poudrier).

Les Rouennais ont baissé un peu le rythme de jeu dans ce second tiers, les Boxers en profite pour revenir au score et vont rapidement bénéficier d’une supériorité numérique à la suite d’une faute de Vigners sur Dusseau.

Le jeu de puissance de Bordeaux s’installe bien en zone offensive, le palet circule bien et il ne faut pas longtemps à Pompei pour trouver le chemin des filets, sur un lancer à droite de Pintaric (3-2 / 38.20 / Pompei ass Kauppila et Salonen).

Les Boxers reviennent à un but dans ce match, les vingt dernières minutes vont être intenses pour décider du vainqueur de ce match 5.



Les Dragons en gestion se font peur



Le dernier tiers s’annonce palpitant avec une équipe des Boxers revenue à 1 but des Dragons dans le tiers précédent. Les Dragons connaissent bien leur adverse du jour et savent qu’il ne faut pas les laisser s’installer en zone offensive.

Photographe : Marine Romain Le jeu n’est pas très joli dans ce début de dernier acte, chaque palet est ressorti en zone neutre sans aller vers le but adverse de la part des Dragons. Les Bordelais insistent et multiplient les offensives preuve en est le nombre de tiers dans ce tiers 12 contre 2 pour les Rouennais.

Jevpalovs et Valtonen sont très remuants, il en est de même pour le top scorer Carry mais c’est sans compter sur l’impérial Pintaric qui réalisent de nombreux arrêts spectaculaires de la botte ou de la mitaine pour garder le score inchangé.

Les dragons passent énormément de temps en défense et finissent par être sanctionné par Kristensen pour une charge contre la bande à 47 minutes de jeu. C’est l’opportunité rêvé pour les Boxers de revenir à hauteur des Dragons au score.

Les Bordelais s’installent en zone offensive et prennent d’assaut la cage de Pintaric durant une séquence sans temps mort de 1 min 50 secondes, cette séquence se termine sur un sacrifice de Boivin qui contre un lancer adverse en se couchant. Les Rouennais parviennent enfin à se dégager et remettre du sang neuf sur la glace pour finalement tuer cette ultime pénalité.

Les 10 dernières minutes sont irrespirables pour les supporters des Dragons en effet, l’équipe se contente uniquement de défendre son avance au score et ne souhaite en aucun cas s’exposer aux contres Bordelais qui sont en général très bien menés.

Les Boxers finissent par prendre un temps mort tactique et sortent Papillon pour jouer à 6 vs 5. Sur la mise au jeu qui suit, le palet est récupéré par un joueur de Rouen qui lance vers la cage vide mais trouve le poteau et offre un dégagement interdit aux Boxers.

Photographe : Marine Romain La mise au jeu suivante est remportée par Bordeaux mais Perron et Mallet réalisent un très bon travail le long de la bande pour récupérer le palet et l’offrir en zone neutre à Rech qui ne se trompe pas et envoi le palet dans la cage vide (4-2 / 58.28 / Rech ass Perron et Mallet)

La patinoire exulte sur ce but en cage vide, les supporters pensent à la victoire acquise mais les Boxers ne voient pas cela de la même façon.

Sur l’action qui suit l’engagement, les Boxers vont revenir au score d’un tir de la bleue de Kauppila qui trompe Pintaric masqué par Carry (4-3 / 59.08 / Kauppila).

Les Boxers sont de nouveau à un but des Rouennais et il reste 50 secondes de jeu, les Bordelais remportent l’engagement et se projettent rapidement en zone offensive, les défenseurs des Dragons sont plus agressifs sur le porteur et gênent la circulation, Bruche se retrouve tout proche d’inscrire un nouveau but mais Pintaric ferme la boutique.

Les Boxers sont de nouveau 6 contre 5 pour les 15 dernières secondes, sur la mise au jeu le palet traine en zone défensive rouennaise entre les patins Cantagallo parvient à lancer le palet qui finit sa course dans le but délaissé de son portier (5-3 / 59.52 / Cantagallo ass Kytnar).

La patinoire exulte de nouveau sur ce but en cage vide, Rouen gagne ainsi son troisième match consécutif dans cette série finale et mène donc 3 à 2.



Le prochain match aura lieu lundi 15 avril à Bordeaux, les Dragons ont donc une première balle de match à négocier à l’extérieur.

A noter la solide performance de Pintaric sur ce match et nous espérons que Perret pourra retrouver la glace pour le match de lundi après avoir reçu un coup ce jour. Les Dragons ne perdent pas de temps pour ouvrir le score dans ce match 5 de la finale, après une mise au jeu remportée,Le ton est donné, les Dragons veulent scorer rapidement et réaliser la même entame de match que lors du match 3.Les Bordelais n’arrivent pas à s’installer en zone offensive et perdent rapidement le palet. Les Rouennais sont bien en place dans ce premier que ce soit offensivement ou défensivement. L’intensité de jeu mise par les Dragons gène les Boxers qui ne parviennent pas à trouver d’occasion franche.Les Rouennais réalisent une entame de match parfaite avec ce second but. Les sorties de zone sont maitrisées et ne laissent pas d’occasions franches de but au Boxers (14 tirs contre 10)Les deux équipes sont très disciplinés dans ce tiers puisque aucune pénalité n’est sifflée. Les Rouennais rentrent aux vestiaires avec deux longueurs d’avancent.Dès le retour de vestiaires, les Dragons sont sanctionnés par l’intermédiaire de Boivin pour faire trébucher. C’est l’occasion pour les Boxers de revenir au score dans ce match et faire douter les Rouennais.Les Bordelais vont s’installer en zone offensive mais la défense rouennaise bien aidé par Pintaric ne va pas céder.Pintaric est très en forme en ce début de match et réalise une prestation de haut vol.Les Dragons poursuivent leur maitrise dans ce match et vont prendre trois longueurs d’avance à la suite d’une récupération de palet de Perron en zone neutre.Ce troisième but n’anéanti pas les boxers qui repartent de l’avant et vont se montrer dangereux à plusieurs reprises par Jevpalovs et Valtonen les deux hommes très en forme de cette équipe de Bordeaux depuis le début de la série.Les Boxers s’installent en zone offensive durant une longue période mettant à contribution Pintaric à plusieurs reprises.Les Rouennais ont baissé un peu le rythme de jeu dans ce second tiers, les Boxers en profite pour revenir au score et vont rapidement bénéficier d’une supériorité numérique à la suite d’une faute de Vigners sur Dusseau.Les Boxers reviennent à un but dans ce match, les vingt dernières minutes vont être intenses pour décider du vainqueur de ce match 5.Le dernier tiers s’annonce palpitant avec une équipe des Boxers revenue à 1 but des Dragons dans le tiers précédent. Les Dragons connaissent bien leur adverse du jour et savent qu’il ne faut pas les laisser s’installer en zone offensive.Le jeu n’est pas très joli dans ce début de dernier acte, chaque palet est ressorti en zone neutre sans aller vers le but adverse de la part des Dragons. Les Bordelais insistent et multiplient les offensives preuve en est le nombre de tiers dans ce tiers 12 contre 2 pour les Rouennais.Jevpalovs et Valtonen sont très remuants, il en est de même pour le top scorer Carry mais c’est sans compter sur l’impérial Pintaric qui réalisent de nombreux arrêts spectaculaires de la botte ou de la mitaine pour garder le score inchangé.Les dragons passent énormément de temps en défense et finissent par être sanctionné par Kristensen pour une charge contre la bande à 47 minutes de jeu. C’est l’opportunité rêvé pour les Boxers de revenir à hauteur des Dragons au score.Les Bordelais s’installent en zone offensive et prennent d’assaut la cage de Pintaric durant une séquence sans temps mort de 1 min 50 secondes, cette séquence se termine sur un sacrifice de Boivin qui contre un lancer adverse en se couchant. Les Rouennais parviennent enfin à se dégager et remettre du sang neuf sur la glace pour finalement tuer cette ultime pénalité.Les 10 dernières minutes sont irrespirables pour les supporters des Dragons en effet, l’équipe se contente uniquement de défendre son avance au score et ne souhaite en aucun cas s’exposer aux contres Bordelais qui sont en général très bien menés.Les Boxers finissent par prendre un temps mort tactique et sortent Papillon pour jouer à 6 vs 5. Sur la mise au jeu qui suit, le palet est récupéré par un joueur de Rouen qui lance vers la cage vide mais trouve le poteau et offre un dégagement interdit aux Boxers.La patinoire exulte sur ce but en cage vide, les supporters pensent à la victoire acquise mais les Boxers ne voient pas cela de la même façon.Les Boxers sont de nouveau à un but des Rouennais et il reste 50 secondes de jeu, les Bordelais remportent l’engagement et se projettent rapidement en zone offensive, les défenseurs des Dragons sont plus agressifs sur le porteur et gênent la circulation, Bruche se retrouve tout proche d’inscrire un nouveau but mais Pintaric ferme la boutique.La patinoire exulte de nouveau sur ce but en cage vide, Rouen gagne ainsi son troisième match consécutif dans cette série finale et mène donc 3 à 2.Le prochain match aura lieu lundi 15 avril à Bordeaux, les Dragons ont donc une première balle de match à négocier à l’extérieur.A noter la solide performance de Pintaric sur ce match et nous espérons que Perret pourra retrouver la glace pour le match de lundi après avoir reçu un coup ce jour. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur