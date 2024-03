Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Play-Off - 1/4 Finale - Match 2 : Rouen vs Nice 3 - 2 (0-0 1-1 2-1) Le 09/03/2024 Rouen - L'île Lacroix [ Rouen ] [ Nice ] Rouen double la mise face à Nice Après un match 1 vendredi soir qui a tourné exclusivement à l'avantage des Champions de France en titre (5-1), les Dragons de Rouen reçoivent à nouveau les Aigles de Nice pour tenter de voyager dans le Sud avec une avance de deux victoires. Les Normands n'ont procédé qu'à un seul changement dans l'alignement avec le retour de Sotnieks en défense. Côté niçois, on attend une réaction suite à la prestation de vendredi. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 10/03/2024 à 19:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Furet assistés de MM. Simon et Ugolini Buts :

Rouen : 28.33 Rolands Vigners (ass Sacha Guimond) ; 50.44 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et Francis Perron) ; 58.38 Alexandre Mallet (ass Anthony Rech et Matija Pintaric)

Nice : ; 34.44 Louis Vitou (ass Marc André Lévesque) ; 59.23 Ivan Esipov (ass Jesper Larinmaa et Marc André Lévesque) Pénalités 8 minutes contre Rouen 10 minutes contre Nice



Domination strérile.



Dans une patinoire Natalie Péchalat à nouveau pleine à craquer, Rouen tente comme la veille de marquer d'entrée de jeu.

Photographe : Marine Romain La première occasion du match est pour Francis Perron, trouvé par Mallet depuis l'arrière de la cage. Le tir de l'attaquant québécois passe trop à droite du but.

Perron encore voit ensuite le portier niçois Conrad Molder s'interposer. Nice est déjà acculé en défense et ne se procure que quelques contre-attaques.

Ainsi, Sautereau puis Kopta réveillent Pintaric par de premiers lancers. Anthony Rech manque ensuite sa déviation devant la cage suite à un centre-tir de Tomasino depuis la droite.

Après huit minutes de jeu, Rob Flick est envoyé en prison pour faire trébucher. Nice a alors l'occasion d'attaquer en supériorité numérique.

Pourtant, c'est Rouen qui manque d'ouvrir le score sur une échapée de Quentin Tomasino qui bute sur Molder. De retour à cinq contre cinq, les Dragons se procurent une autre belle occasion sur un échange entre Lampérier et Flick, dont le tir sur réception depuis l'axe droit est parfaitement stoppé par Molder.

L'attaquant finlandais des Aigles Jesper Larinmaa tente également sa chance sans inquiéter Pintaric. La fin de tiers est synonyme de grosses séquences de possession rouennaises, mais Molder ne laisse rien passer sur les tentatives d'Hervé, Rech ou encore Tomasino.



Dos à dos.



Le jeu reprend et Chakiachvili manque de peu de donner l'avance à son équipe. A nouveau, les Dragons démarrent pied au plancher et Nice concède sa première pénalité du week-end. Nikiforov prend deux minutes pour retenir la crosse.

Photographe : Marine Romain Enfin l'occasion de voir à l'oeuvre le power play rouennais ! Celui-ci sera plutôt décevant puisqu'à part un tir sur réception d'Hascak arrêté par Molder, c'est Nice qui se procure des occasions avec Kopta (devancé par Pintaric) puis Abramov (au-dessus de la cage). Déjà auteur d'une très belle prestation vendredi, le portier des Aigles Conrad Molder semble impassable ce soir. Il s'impose successivement face à Yeo, Flick, Vigners et Goncalves.

Alors que l'on s'approche de la mi-match, Rouen trouve enfin la faille.

Vigners récupère une passe de Guimond depuis l'arrière de la cage, son tir depuis le cercle droit finit dans le petit filet gauche du but (28.33 / 1-0 / Vigners ass. Guimond).

Nice a l'occasion de réagir en supériorité numérique suite à un faire trébucher de Nesa. Les Aigles sont bien installés en zone offensive, mais Pintaric rassure son équipe. Quelques minutes plus tard, ce sont les visiteurs qui sont pénalisés (Villain pour accrocher). L'occasion pour les jaune et noir de faire le break dans ce match. Malheureusement pour eux, c'est tout l'inverse qui se produit. Boivin perd le palet en zone neutre suite à un mauvais rebond et Vitou se retrouve seul face à Pintaric.

L'ataquant niçois allume la cage d'un tir frappé sur la gauche du but qui ne laisse aucune chance au portier slovène (34.44 / 1-1 / Vitou).

Tout est donc à refaire pour Rouen, qui va finir la période par une nouvelle séquence de domination qui verra chacun des membres du trio québécois (Perron, Mallet et Boivin) échouer face à Conrad Molder.



Jusqu'au bout du suspens.



Tout va donc se décider dans ce troisième tiers. Les deux gardiens répondent présents en ne laissant aucune chance aux attaques adverses (Pintaric face à Kopta et Conrad face à Chakiachvili, Perron et Cantagallo). Photographe : Marine Romain Les Dragons ont l'occasion de faire la différence en avantage numérique après une crosse haute du capitaine niçois Bélisle. A nouveau, Perron et Rech voient leurs tentatives repoussées par Molder.

Finalement, c'est à cinq contre cinq que les Normands vont faire la différence.

Suite à une mise au jeu gagnée par Perron au cercle droit, Mallet tente sa chance de loin. Molder laisse pour une fois un rebond plein axe que ne manque pas de convertir Boivin en mode renard des surfaces (51.44 / 2-1 / Boivin ass. Mallet et Perron).

Déjà un deuxième but en playoffs pour l'attaquant québécois qui réalise un retour tonitruant avec les Dragons après ses problèmes de santé. Son trio avec Mallet et Perron est particulièrement actif ce soir.

Alors qu'il reste désormais moins de trois minutes à jouer, Kalan est pénalisé pour cinglage. Rouen ne manque pas l'occasion d'enfoncer le clou cette fois.

Pintaric donne le palet à Rech en zone défensive. L'attaquant rouennais traverse toute la glace en éliminant la défense adverse pour venir se présenter face à Molder.

Son tir échoue sur le poteau droit mais Mallet jaillit pour pousser le palet au fond de la cage (58.37 / 3-1 / Mallet ass. Rech et Pintaric).

Photographe : Marine Romain C'est donc avec moins de deux minutes à jouer que les Rouennais prennent enfin deux buts d'avance dans ce match, ce qui rassure le public de l'île Lacroix qui met de l'ambiance en cette fin de rencontre. Cela ne va pas durer très longtemps car sur un contre niçois, Chakiachvili se jette sur la glace et fait trébucher Kalan. Le coach des visiteurs Frantisek Stolc prend son temps mort et sort son gardien pour évoluer à six contre quatre alors qu'il ne reste que 47 secondes de jeu.

Pintaric s'impose une première fois face à un tir de Lévesque, mais s'incline ensuite sur le lancer d'Esipov depuis la droite (59.23 / 3-2 / Esipov ass. Larinmaa et Lévesque).

Les courageux niçois tentent le tout pour le tout pour arracher l'égalisation, mais Rouen ne concède rien dans les dernières secondes pour verrouiller ce second succès à domicile dans cette série.



Ce match 2 aura été beaucoup plus serré entre des Rouennais largement dominateurs mais moins efficaces et des Niçois regroupés et très bien en place. La logique est respectée ce soir, mais Nice a prouvé que sa place en séries éliminatoires n'est pas due au hasard. Le gardien des Aigles Conrad Molder est en grande forme et il faudra que les Dragons soient sérieux et appliqués pour envisager valider leur qualification en demi-finale en milieu de semaine. Le rendez-vous est pris à Nice dès mardi soir.



