Hockey sur glace - Ligue Magnus : Play-off -1/4 Finale - Match 1 : Bordeaux vs Marseille 5 - 2 (4-1 0-1 1-0) Le 08/03/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Marseille ] Poffs LM -M1 - Bordeaux s'impose face à Marseille Reportage photos de la rencontre du vendredi 8 mars 2024 de la première journée des playoffs du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Bordeaux s'imposer à domicile, face à Marseille. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo © Lily Rose le 09/03/2024 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Cregut assistés de MM. Fauvel et Constantineau Buts :

Bordeaux : ; 08.33 Rudolfs Polcs (ass Baptiste Bruche et Matteo Mahieu) ; 12.04 Loïk Poudrier (ass Samuel Salonen et Enzo Carry) ; 15.00 Nikita Jevpalovs (ass Enzo Carry et Axel Prissaint) ; 15.11 Rudy Matima (ass Nikita Jevpalovs et Julius Valtonen) ; 51.48 Kevin Spinozzi (ass Enzo Carry et Samuel Salonen)

Marseille : 04.14 Maxence Leroux (ass Bryan Ten Braak et Teddy Da Costa) ; 26.49 Louis Cirgues (ass Paul Siraudin et Filip Dvorak) Pénalités 0 minute contre Bordeaux 4 minutes contre Marseille





Photographe © Lily Rose

Photographe © Lily Rose

