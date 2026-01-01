Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Poule de Maintien - J1 : Cergy-Pontoise vs Chamonix 2 - 0 (2-0 0-0 0-0) Le 13/03/2026 Aren'Ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Poule de maintien : Cergy réussit sa première sortie A l’issue de la saison régulière il y a ceux qui sont soulagés, les 8 premières équipes qui abordent les play-offs plein d’espoirs et il y a les autres, les 4 derniers. Ceux-là doivent s’affronter dans une poule de maintien avec un seul et même objectif : éviter la dernière place, celle du relégable. Si bien sûr la relégation n’est pas automatique puisqu’il faut que le champion de D1 soit candidat à l’accession et que son dossier soit validé par les autorités, mieux vaut ne pas jouer avec le feu. Les Jokers de Cergy-Pontoise qui recevaient les Pionniers de Chamonix pour cette première journée de poule de maintien partaient avec un petit matelas de sécurité. Disposer de 5 points d’avance sur le dernier n’était certes pas la place la moins enviable mais encore fallait il ne pas se trouer d’entrée. Finalement avec leur victoire (2-0) les franciliens réussissent leur entrée dans cette phase finale et laissent leurs adversaires du soir à 8 points. Aren'Ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 16/03/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2350 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Furet assistés de MM. Thibouville et Mercier-Landry Buts :

Cergy-Pontoise : 07.21 Sayam Limtong (ass Jakub Muller et Ben Sokay) ; 12.13 Oscar Gustafsson (ass Sayam Limtong et Phileas Perrenoud)

Chamonix : Pénalités 10 minutes contre Cergy-Pontoise 20 minutes dont 10 à Lopachuk contre Chamonix



Cergy fait la différence



Sur la première action du match les Pionniers manquent de se faire surprendre, le palet qu’ils gagnent est ramené en défense pour organiser un lancement de jeu mais Oscar Gustafsson, monté au pressing, profite d’un mauvais contrôle de Quentin Delmas pour lui voler le disque et s’offrir une chance de but très bien arrêtée par Tom Aubrun.



Un peu plus tard le suédois se confronte à nouveau au gardien à l’issue d’un débordement sur la droite mais celui-ci lui dit encore non (03.30). Dans ce début de match que n’emballent pas complétement les Jokers les occasions franches sont rares et, excentré à la bleue, Delmas répond en lâchant un gros lancer que Olivier Richard capte bien (06.25). Ensuite Ben Sokay, le top scorer de Cergy, très actif et mobile tente sa chance mais, moins heureux à la conclusion depuis quelques matchs, en vain. Il faut attendre un gros travail en zone neutre pour voir les franciliens briser l’égalité. Sokay envoie à l’opposé pour Jakub Müller, le défenseur tchèque trouvant ensuite parfaitement Sayam Limtong qui s’était engouffré dans l’axe. Le jeune attaquant inscrit son 13ème but de la saison (1-0, 07.21).



Sur la lancée, les cergypontains continuent à avancer et à prendre le contrôle du palet. En face les Pionniers n’ont pas trop d’opportunité si ce n’est une tentative de Axel Tarabusi (08.15). Mais, en attaquant, les franciliens s’exposent aux contres en cas d’erreur. C’est ce qui se produit sur un nouveau débordement de Gustafsson sur la gauche où, ne pouvant tirer ni passer à l’issue de son mouvement, il contourne la cage et redescend pour combiner avec Nikita Shalei à la bleue. L’échange n’est pas optimal entre les deux et Lauric Convert, au pressing, subtilise le palet et part en break mais Richard gagne le duel (08.30). Grosse alerte pour les pensionnaires de l’Aren’ice.



Peu après, c’est le jeune Come Laprun qui de loin sollicite à son tour Richard avant que Cergy ne réaccélère. Dans la foulée, sur un beau mouvement de Limtong avec Paul Le Lem, c’est Arthur Hostein qui oblige Aubrun à un bel arrêt (09.05). Le match est toujours globalement propre jusqu’à ce que Santeri Koponen charge dans le dos avec sa crosse Tomas Pardo qui lui répond. Bilan des courses, 2 minutes de pénalité pour dureté pour les deux protagonistes et, les sanctions des 2 pugilistes s’annulant, 2 minutes supplémentaires pour le finlandais pour la charge originelle. Du coup cela impose à Tarabusi de venir le rejoindre sur le banc des punis pour assurer la substitution (10.32).



Les Jokers qui n’ont pas particulièrement brillé tout au long de la saison régulière en avantage numérique jouent néanmoins plutôt bien leur jeu de puissance. Par 2 fois Sokay teste Aubrun avant que Jarrett Lee ne prenne le relai. Le solide portier finira tout de même par s’incliner sur une nième et magnifique construction où Phileas Perrenoud décale en diagonale Limtong qui délivre un caviar à Gustafsson côté opposé (2-0, 12.13). Avec ce but face à une cage ouverte le suédois permet aux siens de faire le break.



Photographe : © Olivier Bénard

Cergy contrôle alors bien le jeu mais aurait pu offrir un avantage numérique à Chamonix quand, sur un revirement adverse, Vincent Melin semble commettre un « faire trébucher » en zone neutre sur lequel les officiels ne bronchent pas (14.15). Du coup, le palet restant en jeu, 20 secondes plus tard, A. Hostein à son tour part en revirement et oblige Aubrun à laisser un rebond qu’aucun vert ne parvient à exploiter.



C’est Bobby MacIntyre qui ensuite vient s’empaler sur le portier blanc toujours aussi solide. Dans le prolongement de l’action le canadien s’embrouille avec Stanislav Lopachuk (16.29). Visiblement l’action de MacIntyre sur le gardien était jugée incorrecte (une obstruction) et le biélorusse s’est senti l’âme d’un justicier. Du coup MacIntyre écope de 2 fois 2 minutes alors que Lopachuk de 2 minutes pour dureté complétées de 10 minutes pour son comportement antisportif. Comme dommage collatéral Le Lem, à l’instar de Tarabusi précédemment, doit également accompagner MacIntyre en prison comme substitut.



Privés de Lopachuk un de leurs atouts offensifs les Pionniers jouent le powerplay mais n’en font rien. Au contraire Gustafsson vole un palet mais Aubrun arrête la tentative. Il en fera de même plus tard sur celle de Colin Delatour. Cergy vire donc en tête à la pause après que Jesper Solomon Frisell ne permette au portier chamoniard de briller une dernière fois juste avant la sirène.



Tirs cadrés : Sur la première action du match les Pionniers manquent de se faire surprendre, le palet qu’ils gagnent est ramené en défense pour organiser un lancement de jeu mais Oscar Gustafsson, monté au pressing, profite d’un mauvais contrôle de Quentin Delmas pour lui voler le disque et s’offrir une chance de but très bien arrêtée par Tom Aubrun.Un peu plus tard le suédois se confronte à nouveau au gardien à l’issue d’un débordement sur la droite mais celui-ci lui dit encore non (03.30). Dans ce début de match que n’emballent pas complétement les Jokers les occasions franches sont rares et, excentré à la bleue, Delmas répond en lâchant un gros lancer que Olivier Richard capte bien (06.25). Ensuite Ben Sokay, le top scorer de Cergy, très actif et mobile tente sa chance mais, moins heureux à la conclusion depuis quelques matchs, en vain. Il faut attendre un gros travail en zone neutre pour voir les franciliens briser l’égalité.Sur la lancée, les cergypontains continuent à avancer et à prendre le contrôle du palet. En face les Pionniers n’ont pas trop d’opportunité si ce n’est une tentative de Axel Tarabusi (08.15). Mais, en attaquant, les franciliens s’exposent aux contres en cas d’erreur. C’est ce qui se produit sur un nouveau débordement de Gustafsson sur la gauche où, ne pouvant tirer ni passer à l’issue de son mouvement, il contourne la cage et redescend pour combiner avec Nikita Shalei à la bleue. L’échange n’est pas optimal entre les deux et Lauric Convert, au pressing, subtilise le palet et part en break mais Richard gagne le duel (08.30). Grosse alerte pour les pensionnaires de l’Aren’ice.Peu après, c’est le jeune Come Laprun qui de loin sollicite à son tour Richard avant que Cergy ne réaccélère. Dans la foulée, sur un beau mouvement de Limtong avec Paul Le Lem, c’est Arthur Hostein qui oblige Aubrun à un bel arrêt (09.05). Le match est toujours globalement propre jusqu’à ce que Santeri Koponen charge dans le dos avec sa crosse Tomas Pardo qui lui répond. Bilan des courses, 2 minutes de pénalité pour dureté pour les deux protagonistes et, les sanctions des 2 pugilistes s’annulant, 2 minutes supplémentaires pour le finlandais pour la charge originelle. Du coup cela impose à Tarabusi de venir le rejoindre sur le banc des punis pour assurer la substitution (10.32).Les Jokers qui n’ont pas particulièrement brillé tout au long de la saison régulière en avantage numérique jouent néanmoins plutôt bien leur jeu de puissance. Par 2 fois Sokay teste Aubrun avant que Jarrett Lee ne prenne le relai.Avec ce but face à une cage ouverte le suédois permet aux siens de faire le break.Cergy contrôle alors bien le jeu mais aurait pu offrir un avantage numérique à Chamonix quand, sur un revirement adverse, Vincent Melin semble commettre un « faire trébucher » en zone neutre sur lequel les officiels ne bronchent pas (14.15). Du coup, le palet restant en jeu, 20 secondes plus tard, A. Hostein à son tour part en revirement et oblige Aubrun à laisser un rebond qu’aucun vert ne parvient à exploiter.C’est Bobby MacIntyre qui ensuite vient s’empaler sur le portier blanc toujours aussi solide. Dans le prolongement de l’action le canadien s’embrouille avec Stanislav Lopachuk (16.29). Visiblement l’action de MacIntyre sur le gardien était jugée incorrecte (une obstruction) et le biélorusse s’est senti l’âme d’un justicier. Du coup MacIntyre écope de 2 fois 2 minutes alors que Lopachuk de 2 minutes pour dureté complétées de 10 minutes pour son comportement antisportif. Comme dommage collatéral Le Lem, à l’instar de Tarabusi précédemment, doit également accompagner MacIntyre en prison comme substitut.Privés de Lopachuk un de leurs atouts offensifs les Pionniers jouent le powerplay mais n’en font rien. Au contraire Gustafsson vole un palet mais Aubrun arrête la tentative. Il en fera de même plus tard sur celle de Colin Delatour. Cergy vire donc en tête à la pause après que Jesper Solomon Frisell ne permette au portier chamoniard de briller une dernière fois juste avant la sirène. Cergy : 13

Chamonix : 9

Domination stérile pour Cergy



Assez rapidement dans ce deuxième acte, les Jokers enchaînent les temps forts sans pour autant multiplier les occasions franches. Lee servit de derrière de net voit néanmoins son petit lancer repoussé par l’extérieur du poteau de Aubrun (24.42).



Chamonix en est réduit à la portion congrue même si Dante Salituro oblige Richard à détourner après une remise en jeu offensive (25.10). Globalement les Pionniers peinent à se mettre en position favorable. Ce qui les sauvent, mis à part leur gardien, c’est que les Jokers ne sont pas décisifs dans le dernier geste. A noter que, durant ce long momentum, un joueur francilien est victime d’un accident de jeu. Le jeune A. Hostein qui partait à l’attaque est déséquilibré et vient tomber en avant sur Camil Durand le capitaine chamoniard lequel lui-même venait de basculer à la renverse. Sans qu’il y ait la moindre ruade de poney, A. Hostein prend dans le bas ventre le patin de son adversaire qui se trouvait alors les quatre fers en l’air (28.50). Il file illico à l’infirmerie et les Jokers devront se passer de lui jusqu’à la fin de la rencontre.



Photographe : © Olivier Bénard

Plus tard, Matt Tugnutt bien décalé a néanmoins une bonne opportunité de réduire l’écart mais la tentative avorte (32.50). Les franciliens manquent ensuite l’occasion de vraiment se mettre à l’abri. Sur une sortie rapide, Limtong de la droite sert Sokay entre les cercles mais Aubrun, sans trembler, stoppe la tentative (34.02). C’est ensuite Lee qui tente sa chance en vain (34.55). Dans la tourmente les chamoniards sont aux abois et Adam Raska dégomme Perrenoud d’une imparable balayette (35.10). Le powerplay sera bien installé par Cergy mais restera improductif.



Il règnera en toute fin de tiers un parfum de chaos. Ce sont d’abord les Pionniers qui solliciteront Richard de loin par l’intermédiaire de Salituro (38.02), le portier faisant l’arrêt mais aussi et surtout à 59 secondes de la pause quand Laprun lance de loin et que la tentative de déviation de Raska passe juste à côté. Le dernier mot aurait pu être toutefois cergypontain quand, à 46 secondes de la pause, Perrenoud décale Limtong qui se voit privé d’un second but par l’épaule de Aubrun qui détourne au-dessus de la lucarne la tentative qui s’y prédestinait.



Tirs cadrés : Assez rapidement dans ce deuxième acte, les Jokers enchaînent les temps forts sans pour autant multiplier les occasions franches. Lee servit de derrière de net voit néanmoins son petit lancer repoussé par l’extérieur du poteau de Aubrun (24.42).Chamonix en est réduit à la portion congrue même si Dante Salituro oblige Richard à détourner après une remise en jeu offensive (25.10). Globalement les Pionniers peinent à se mettre en position favorable. Ce qui les sauvent, mis à part leur gardien, c’est que les Jokers ne sont pas décisifs dans le dernier geste. A noter que, durant ce long momentum, un joueur francilien est victime d’un accident de jeu. Le jeune A. Hostein qui partait à l’attaque est déséquilibré et vient tomber en avant sur Camil Durand le capitaine chamoniard lequel lui-même venait de basculer à la renverse. Sans qu’il y ait la moindre ruade de poney, A. Hostein prend dans le bas ventre le patin de son adversaire qui se trouvait alors les quatre fers en l’air (28.50). Il file illico à l’infirmerie et les Jokers devront se passer de lui jusqu’à la fin de la rencontre.Plus tard, Matt Tugnutt bien décalé a néanmoins une bonne opportunité de réduire l’écart mais la tentative avorte (32.50). Les franciliens manquent ensuite l’occasion de vraiment se mettre à l’abri. Sur une sortie rapide, Limtong de la droite sert Sokay entre les cercles mais Aubrun, sans trembler, stoppe la tentative (34.02). C’est ensuite Lee qui tente sa chance en vain (34.55). Dans la tourmente les chamoniards sont aux abois et Adam Raska dégomme Perrenoud d’une imparable balayette (35.10). Le powerplay sera bien installé par Cergy mais restera improductif.Il règnera en toute fin de tiers un parfum de chaos. Ce sont d’abord les Pionniers qui solliciteront Richard de loin par l’intermédiaire de Salituro (38.02), le portier faisant l’arrêt mais aussi et surtout à 59 secondes de la pause quand Laprun lance de loin et que la tentative de déviation de Raska passe juste à côté. Le dernier mot aurait pu être toutefois cergypontain quand, à 46 secondes de la pause, Perrenoud décale Limtong qui se voit privé d’un second but par l’épaule de Aubrun qui détourne au-dessus de la lucarne la tentative qui s’y prédestinait. Cergy : 15

Chamonix : 4

Chamonix pousse fort mais se casse les dents



Le dernier tiers débute sur un rythme un peu moins enlevé du côté des Jokers. Du coup les Pionniers qui se sont peut-être aussi fait souffler dans les bronches à la pause retrouvent des couleurs et posent un peu plus leur jeu. Solomon Frisell ne leur laissera cependant pas le monopole des occasions et oblige Aubrun à rester concentré sur un beau lancer (43.20).



Richard fera également un arrêt décisif sur Malo Ville (47.40). Cergy, plus passif dans le jeu, n’a plus vraiment le contrôle du palet et fait preuve de solidarité pour protéger son gardien. Celui-ci sera cependant sauvé par son poteau sur un beau lancer de loin de Tarabusi (48.08). Les Jokers sont dans le dur et Richard fait ensuite un bel arrêt sur une tentative de Albin Thyni (48.36).



Photographe : © Olivier Bénard

Les vagues blanches déferlent sur le but cergypontain mais les Pionniers ne trouvent pas la faille. Sur une des rares actions offensives franciliennes qui se termine dans la confusion sur le but de Aubrun une nouvelle pénalité tombe. Gustafsson est puni pour un cinglage (53.01). Les Jokers contrarient plutôt bien le powerplay des Pionniers jusqu’au moment où Jeremy Fortin enfin bien décalé ne cadre pas devant la cage ouverte (54.30). Chamonix manque là une belle opportunité. La pression reste forte et Patrick Coulombe est sanctionné pour un accrocher, sévère vu des tribunes, sur le remuant Lopachuk (54.57). Richard fait un arrêt durant la poignée de secondes en double désavantage numérique puis lorsque qu’il récidive en simple infériorité, Stéphane Burnet, le coach chamoniard demande le temps mort et sort son gardien. La pression sera énorme sur le but francilien et Richard repoussera une tentative de Thyni (56.47) puis une fois la pénalité tuée celle de Ville. Il y aura une nième occasion chaude sur son but mais il restera infranchissable. Cergy subira sans trouver le moyen de récupérer le palet pour marquer en filet désert. Aubrun retourne dans son but quand Lopachuk file en prison pour une grosse charge à retardement dans le dos de Limtong contre la bande qui ne s’imposait pas (59.30). C’est fini pour Chamonix et Aubrun réalise un ultime arrêt sur le gong sur une dernière tentative de MacIntyre.





Tirs cadrés : Le dernier tiers débute sur un rythme un peu moins enlevé du côté des Jokers. Du coup les Pionniers qui se sont peut-être aussi fait souffler dans les bronches à la pause retrouvent des couleurs et posent un peu plus leur jeu. Solomon Frisell ne leur laissera cependant pas le monopole des occasions et oblige Aubrun à rester concentré sur un beau lancer (43.20).Richard fera également un arrêt décisif sur Malo Ville (47.40). Cergy, plus passif dans le jeu, n’a plus vraiment le contrôle du palet et fait preuve de solidarité pour protéger son gardien. Celui-ci sera cependant sauvé par son poteau sur un beau lancer de loin de Tarabusi (48.08). Les Jokers sont dans le dur et Richard fait ensuite un bel arrêt sur une tentative de Albin Thyni (48.36).Les vagues blanches déferlent sur le but cergypontain mais les Pionniers ne trouvent pas la faille. Sur une des rares actions offensives franciliennes qui se termine dans la confusion sur le but de Aubrun une nouvelle pénalité tombe. Gustafsson est puni pour un cinglage (53.01). Les Jokers contrarient plutôt bien le powerplay des Pionniers jusqu’au moment où Jeremy Fortin enfin bien décalé ne cadre pas devant la cage ouverte (54.30). Chamonix manque là une belle opportunité. La pression reste forte et Patrick Coulombe est sanctionné pour un accrocher, sévère vu des tribunes, sur le remuant Lopachuk (54.57). Richard fait un arrêt durant la poignée de secondes en double désavantage numérique puis lorsque qu’il récidive en simple infériorité, Stéphane Burnet, le coach chamoniard demande le temps mort et sort son gardien. La pression sera énorme sur le but francilien et Richard repoussera une tentative de Thyni (56.47) puis une fois la pénalité tuée celle de Ville. Il y aura une nième occasion chaude sur son but mais il restera infranchissable. Cergy subira sans trouver le moyen de récupérer le palet pour marquer en filet désert. Aubrun retourne dans son but quand Lopachuk file en prison pour une grosse charge à retardement dans le dos de Limtong contre la bande qui ne s’imposait pas (59.30). C’est fini pour Chamonix et Aubrun réalise un ultime arrêt sur le gong sur une dernière tentative de MacIntyre. Cergy : 4

Chamonix : 16

Meilleurs joueurs du match :



Stanislav Lopachuk pour les Pionniers



Jake Stella pour les Jokers



Avec cette victoire Cergy réalise la bonne opération de cette première journée de poule de maintien. En étant désormais les premiers de la poule avec 8 points d’avance sur le dernier les jokers se donnent une marge d’erreur supplémentaire même si rien n’est encore acquis. Le sprint en 6 matchs se poursuit pour eux par un futur déplacement. Ils se rendent dès mardi à Gap pour un match qui sera très compliqué face aux Rapaces avant de recevoir ensuite samedi le Hormadi de Anglet.



Chamonix en revanche ne s’est clairement pas facilité la tâche. Les Pionniers qui accusent 3 points de retard sur Gap sont derniers au classement et engagés dans une course à handicap. Ils doivent absolument faire tomber les angloys qu’ils reçoivent eux dès mardi pour ne pas se faire plus décrocher.



Photographe : © Olivier Bénard



pour les Pionnierspour les JokersAvec cette victoireréalise la bonne opération de cette première journée de poule de maintien. En étant désormais les premiers de la poule avec 8 points d’avance sur le dernier les jokers se donnent une marge d’erreur supplémentaire même si rien n’est encore acquis. Le sprint en 6 matchs se poursuit pour eux par un futur déplacement. Ils se rendent dès mardi à Gap pour un match qui sera très compliqué face aux Rapaces avant de recevoir ensuite samedi le Hormadi de Anglet.en revanche ne s’est clairement pas facilité la tâche. Les Pionniers qui accusent 3 points de retard sur Gap sont derniers au classement et engagés dans une course à handicap. Ils doivent absolument faire tomber les angloys qu’ils reçoivent eux dès mardi pour ne pas se faire plus décrocher. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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