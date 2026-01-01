Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Poule de Maintien - J2 : Chamonix vs Anglet 5 - 3 (2-1 2-1 1-1) Le 17/03/2026 Chamonix (Patinoire Alain Bozon) [ Chamonix ] [ Anglet ] Un duel tendu, une victoire précieuse pour Chamonix Dans un duel crucial pour le maintien, Chamonix a su faire la différence face à Anglet (5-3) au terme d’une rencontre rythmée et engagée. Portés par un début de match efficace et un collectif solide, les Pionniers relancent la course dans cette poule de maintien. Chamonix (Patinoire Alain Bozon), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / Photographe © Maxime Richier le 18/03/2026 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1460 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Peuriere assistés de MM. Margry et Ugolini Buts :

Chamonix : 05.46 Dante Salituro (ass Albin Thyni Johansson et Tom Aubrun) ; 07.29 Matt Tugnutt ; 32.11 Malo Ville (ass Santeri Koponen et Albin Thyni Johansson) ; 37.34 Camil Durand (ass Lauric Convert) ; 58.27 Tim Wahlgren (ass Stanislav Lopachuk)

Anglet : ; 16.43 Timothé Quattrone (ass Alexei Polodyan) ; 22.20 Nikita Jevpalovs (ass Fabien Kazarine et Alexei Polodyan) ; 47.37 Timothé Quattrone (ass Fabien Kazarine et Baptiste Manciot) Pénalités 8 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Anglet







Photographe © Maxime Richier



1er tiers : Chamonix démarre pied au plancher

La rencontre débute idéalement pour les locaux, qui profitent rapidement de l’indiscipline d’Anglet. En supériorité numérique, Salituro ouvre le score (5:46), avant que Tugnutt ne double la mise moins de deux minutes plus tard. Dominateurs dans l’intensité et efficaces offensivement, les Pionniers prennent le match en main. Anglet réagit toutefois par Quattrone (16:43), profitant d’un moment de relâchement chamoniard. Malgré une pénalité en fin de période, Chamonix conserve l’avantage (2-1).



Photographe © Maxime Richier



2e tiers : Chamonix répond du tac au tac

Au retour des vestiaires, Anglet revient rapidement à hauteur grâce à Jevpalovs (22:20). Le match s’équilibre alors, avec des échanges plus rugueux et des pénalités de part et d’autre. Mais Chamonix va faire la différence dans le second acte : Ville redonne l’avantage aux siens (32:11), avant que Durand ne creuse l’écart (37:34). Solides et opportunistes, les Pionniers reprennent le contrôle du match pour mener 4-2 avant le dernier tiers.



[image=31]



3e tiers : Gestion maîtrisée et finish décisif

Anglet tente de revenir une nouvelle fois et réduit l’écart grâce à un second but de Quattrone (47:37). La tension monte, les pénalités s’enchaînent et les Basques tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien en fin de rencontre. Mais Chamonix reste discipliné dans l’effort et profite de la cage vide pour sceller définitivement le score par Wahlgren (58:27). Une gestion efficace qui confirme la solidité des locaux.



[image=41]



Conclusion :

Chamonix signe une victoire précieuse dans la lutte pour le maintien. Sérieux, appliqués et efficaces dans les moments clés, les Pionniers ont su faire la différence face à un concurrent direct accrocheur. Ce succès relance totalement les Chamoniards dans cette poule.



Analyse du match :

Ce match s’est joué sur plusieurs facteurs déterminants. D’abord, la capacité de Chamonix à convertir rapidement ses opportunités en début de rencontre a permis de poser les bases du succès. Ensuite, l’engagement collectif et la domination dans les engagements (41 contre 22) ont offert de nombreuses possessions importantes.

Anglet, malgré un Quattrone très en vue (doublé), a payé son manque de discipline en début de match et une certaine irrégularité défensive. Les Basques ont montré de belles séquences offensives, mais n’ont jamais réussi à réellement inverser la dynamique.

Enfin, la gestion du money time par Chamonix, notamment face aux sorties répétées du gardien adverse, témoigne d’une équipe plus mature dans les moments décisifs. Avec cette victoire, les Pionniers envoient un signal fort dans cette poule de maintien, où chaque point sera crucial jusqu’au bout. Dans une confrontation directe entre deux équipes proches au classement (45 points pour Anglet contre 44 pour Chamonix avant le coup d’envoi), les Pionniers ont réalisé une belle opération à domicile. Grâce à un entame de match incisive et une meilleure maîtrise dans les moments clés, les Chamoniards ont su contenir les retours d’Anglet. Malgré un doublé de Quattrone côté basque, Chamonix a su garder le contrôle et sceller sa victoire en fin de rencontre dans la cage vide.La rencontre débute idéalement pour les locaux, qui profitent rapidement de l’indiscipline d’Anglet. En supériorité numérique, Salituro ouvre le score (5:46), avant que Tugnutt ne double la mise moins de deux minutes plus tard. Dominateurs dans l’intensité et efficaces offensivement, les Pionniers prennent le match en main. Anglet réagit toutefois par Quattrone (16:43), profitant d’un moment de relâchement chamoniard. Malgré une pénalité en fin de période, Chamonix conserve l’avantage (2-1).Au retour des vestiaires, Anglet revient rapidement à hauteur grâce à Jevpalovs (22:20). Le match s’équilibre alors, avec des échanges plus rugueux et des pénalités de part et d’autre. Mais Chamonix va faire la différence dans le second acte : Ville redonne l’avantage aux siens (32:11), avant que Durand ne creuse l’écart (37:34). Solides et opportunistes, les Pionniers reprennent le contrôle du match pour mener 4-2 avant le dernier tiers.[image=31]Anglet tente de revenir une nouvelle fois et réduit l’écart grâce à un second but de Quattrone (47:37). La tension monte, les pénalités s’enchaînent et les Basques tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien en fin de rencontre. Mais Chamonix reste discipliné dans l’effort et profite de la cage vide pour sceller définitivement le score par Wahlgren (58:27). Une gestion efficace qui confirme la solidité des locaux.[image=41]Chamonix signe une victoire précieuse dans la lutte pour le maintien. Sérieux, appliqués et efficaces dans les moments clés, les Pionniers ont su faire la différence face à un concurrent direct accrocheur. Ce succès relance totalement les Chamoniards dans cette poule.Ce match s’est joué sur plusieurs facteurs déterminants. D’abord, la capacité de Chamonix à convertir rapidement ses opportunités en début de rencontre a permis de poser les bases du succès. Ensuite, l’engagement collectif et la domination dans les engagements (41 contre 22) ont offert de nombreuses possessions importantes.Anglet, malgré un Quattrone très en vue (doublé), a payé son manque de discipline en début de match et une certaine irrégularité défensive. Les Basques ont montré de belles séquences offensives, mais n’ont jamais réussi à réellement inverser la dynamique.Enfin, la gestion du money time par Chamonix, notamment face aux sorties répétées du gardien adverse, témoigne d’une équipe plus mature dans les moments décisifs. Avec cette victoire, les Pionniers envoient un signal fort dans cette poule de maintien, où chaque point sera crucial jusqu’au bout. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...