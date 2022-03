Hockey sur glace - Ligue Magnus - Poule de Maintien - J3 : Nice vs Mulhouse 4 - 2 (4-2 (2-1 1-1 1-0) ) Le 16/03/2022 Patinoire Jean Bouin - Nice [ Nice ] [ Mulhouse ] Nice s'impose face à Mulhouse Retour photos sur la rencontre du 16 mars des maintiens du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Les Aigles de Nice s'imposer face aux Scorpions de Mulhouse. Patinoire Jean Bouin - Nice, Hockey Hebdo Patrick Giaume le 17/03/2022 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Peyre et Fabre assistés de MM. Barthe et Aumeras Buts :

Nice : 13:15 Danick Crete (ass Ondrej Kopta et Jakub Dzivjak) ; 18:15 Loïc Chabert (ass Evgueni Nogachyov et Radomir Heizer) ; 27:46 Jesse Pelamo (ass Julius Valtonen et Jérémie Penz) ; 51:14 Julius Valtonen (ass Lucas Bonnardel et Jesse Pelamo)

Mulhouse : ; 14:22 Samuel Rousseau (ass Teemu Loizeau) ; 35:06 Milan Jurik (ass Olivier Labelle et Matthew Pistilli) Pénalités 2 minutes contre Nice 2 minutes contre Mulhouse







Photographe : Patrick Giaume Retrouver la Galerie photos de la rencontre © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.