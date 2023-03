Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Poule Maintien - J2 : Chamonix vs Nice 5 - 4 (1-1 0-3 3-0 1-0) Après prolongation Le 22/03/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Nice ] Les Pionniers s’en vont en beauté ! Ultime match de la saison pour les Pionniers de Chamonix face aux Aigles de Nice. Les deux formations clôturent ce mercredi, la poule de maintien à Richard Bozon. Cette partie sera marquée par la dernière sortie du coach Marc Lefebvre, qui ne sera plus sur le banc chamoniard la saison prochaine. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie RICHIER le 23/03/2023 à 10:38 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1272 spectateurs Arbitres : MM. Peuriere et Icard assistés de MM. Baudry et Creux-Beaugiraud Buts :

Chamonix : 06.47 Jakub Cerny (ass Vincent Kara et Camil Durand) ; 43.02 Matthias Terrier (ass Christian Silfver et Jakub Cerny) ; 51.04 Kasper Elo (ass Joonas Alanne et Gabin Ville) ; 55.45 Romain Chapuis (ass Vincent Kara et Enzo Baravaglio) ; 66.47 Joonas Alanne (ass Jakub Cerny et Christian Silfver)

Nice : ; 13.01 Ziga Pesut (ass Mikael Kuronen et Ondrej Kopta) ; 21.04 Mikael Kuronen (ass Ondrej Kopta et Mikael Kuronen) ; 27.56 Mikael Kuronen (ass Ziga Pesut et Ondrej Kopta) ; 32.00 Daniel Babka Jr (ass Mikael Kuronen et Louis-Mathieu Belisle) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 4 minutes contre Nice



Nice domine sans concrétiser



Gabin Ville et Alanne ouvrent le bal des lancers, malgré des premiers instants timides de part et d’autre.

Joli une/deux entre Valtonen et Bonnardel qui, ne parvient pas à conclure pour ouvrir le score du côté niçois. Valtonen sème à nouveau le doute dans la défense chamoniarde et obtient une faute. Malheureusement pour lui ses coéquipiers ne parviennent pas à s’installer en zone, et pire, ils finissent par se faire contrer par les locaux. Kara s’empare de la rondelle, et la transmet aussitôt à Cerny laissé à l’abandon à la limite du hors-jeu, il ne tremble pas face à Charpentier, 1-0 à 6’47.

Maxime RICHIER



Les Niçois repartent rapidement de l’avant, ils conservent le palet en zone offensive, alors que les Pionniers n’évoluent qu’en contre.

Les Aigles accélèrent, Weninger arrive lancé devant Sabol lorsqu’il obtient le palet, et n’a plus qu’à placer son tir, 1-1 à 13’01.



Nice prend clairement le dessus dans cette rencontre. Sabol repousse des tentatives de Belisle et Penz juste avant la pause pour conserver l’égalité au score.





Nice prend le large



Nice poursuit sur sa lancée, Kuronen cueille à froid les Pionniers au retour des vestiaires, 1-2 à 21’04.



Masson parvient à glisser le palet sous la botte de Charpentier, mais il est retiré par une palette juste avant la ligne de but. Le portier re-bloque le puck quelques instants plus tard face à Cerny.

Les Pionniers sont toujours malmenés par cette équipe de Nice. Les visiteurs en profitent et mettent à profit leur jeu collectif, Kuronen vient conclure un beau mouvement niçois pour faire le break et doubler sa mise personnelle, 1-3 à 27’56.

Maxime RICHIER



Belisle part en contre à la limite du hors-jeu, Masson le reprend in-extremis mais est rappelé à l’ordre par le quatuor arbitral. En powerplay, Babka vient ajouter un but niçois au tableau d’affichage, 1-4 à 32’00.



Chaque défense est au bord de la rupture, le jeu accélère et le puck passe d’une cage à l’autre pendant quelques minutes, mais très vite Nice reprend la main.

En jeu de puissance dans les dernières minutes de la période, Villain touche le poteau droit de Sabol.





Les Pionniers se réveillent enfin



Les Pionniers persévèrent malgré la difficulté, Terrier plein axe, vient couper la trajectoire du palet et l’envoyer dans les filets, 2-4 à 43’02.

Maxime RICHIER



Sabol poursuit l’effort en stoppant un tir dangereux de Kopta. Chapuis s’échappe seul en break, mais Charpentier reste solide et repousse le tir de sa mitaine.

Un jeu de puissance vient appuyer le sursaut d’orgueil chamoniard, Elo envoie une frappe surpuissante depuis la ligne bleue, dans la lucarne de Charpentier, 3-4 à 51’04.



Les Pionniers relancent le suspense dans ce match ! Chapuis se rattrape de son face à face manqué quelques instants plus tôt, en envoyant lui aussi une magnifique frappe pour égaliser, 4-4 à 55’45.



Les Niçois mettent la pression sur la cage de Sabol mais le score reste figé et les joueurs devront se départager en prolongation.





Prolongement du suspense



Alanne est tout proche de mettre un terme à la rencontre mais son tir astucieux vient heurter le poteau de Charpentier. Sabol de son côté, bloque tant bien que mal le palet face à Torres.

Nogachev insiste dans l’angle de la cage de Sabol, le palet semble rentrer, les arbitres doivent vérifier la vidéo ! But non validé !

Maxime RICHIER



Nice a eu sa chance mais ne l’a pas saisie, Cerny remonte le palet, temporise, puis transmet à Alanne à l’opposé, qui ne tremble pas et offre la victoire aux Chamoniards, 5-4 à 66-47.





Malgré leur 3 buts de retard au début de la 3e période, les Pionniers s’imposent 5 buts à 4 face à Nice. Les Chamoniards ont fait le spectacle dans le dernier tiers alors qu’ils étaient jusqu’alors bien malmenés par des Niçois conquérants. Clap de fin à Richard Bozon, les hommes de Marc Lefebvre terminent sur une bonne note, en remportant tout de même la poule de maintien, malgré le manque d’enjeux dans cette dernière.

