Les Jokers ouvrent le bal Les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient les Gothiques d'Amiens pour la première manche du quart de finale les opposant. Ils n'ont pas manqué ce rendez-vous avec l'histoire en remportant, en prolongation, le premier point de la série sur le score de 5 buts à 4. Pour la première fois, depuis leur création, ils accèdent à ce niveau de la compétition. Belle performance si on considère qu'il ne s'agit que de leur deuxième saison en élite. Les expérimentés Gothiques se sont fait surprendre dans un match à couteaux tirés mais gardent l'objectif de remporter à l'Aren'ice la deuxième manche pour pouvoir recevoir ensuite 3 fois de suite les franciliens. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 12/03/2022 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1526 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rauline assistés de MM. Douchy et Collin Buts :

Cergy-Pontoise : 00.57 Aku Kestila (ass Brayden Sherbinin) ; 20.00 Steven Owre (ass Norbert Abramov et Brien Diffley) ; 25.20 Antti Kauppila (ass Pierre-Charles Hordelalay et Steven Owre) ; 32.23 Pierre-Charles Hordelalay (ass Brien Diffley et Steven Owre) ; 37.17 Kévin Da Costa (ass Vincent Melin et Thomas Suire)

Amiens : ; 04.33 Taavi Tiala (ass Jérémie Romand et Dan Gibb) ; 49.52 Elgin Pearce (ass Spencer Naas et Klemen Pretnar) ; 51.29 Elgin Pearce (ass Spencer Naas et Klemen Pretnar) ; 58.57 Rudy Matima (ass Stanislav Lopachuk et Klemen Pretnar) Pénalités 24 minutes dont 10 à Hordelalay contre Cergy-Pontoise 16 minutes dont 10 au banc contre Amiens Acte 1 : Jokers et Gothiques dos à dos dans leur bras de fer



Pas toujours habitués à des départs fulgurants, les Jokers montrent qu’ils ne sont pas inhibés par l’enjeu ni l’émotion de jouer les premiers play-offs de leur histoire et prennent d’emblée les Gothiques à la gorge. Il leur faut moins d’une minute pour tromper Henri Corentin Buysse le portier international tricolore d’Amiens. Excentré à gauche près de sa bleue offensive, le défenseur Brayden Sherbinin trouve un axe de tir et lance à la cage, Buysse laisse un court rebond dont profite Aku Kestilä démarqué devant lui (1-0, 0.57). On ne pouvait imaginer meilleur début de match pour les franciliens qui surfent sur cette belle dynamique.



Photographe : Olivier Benard (Archives) Après 2 minutes et demie de jeu les cergypontains perdent un palet sur leur bleue défensive ce qui provoque immédiatement une opportunité pour les Gothiques, enraillée de façon illicite par Brien Diffley. Forts de leur première supériorité numérique les amiénois s’installent mais la boite francilienne n’est pas mise hors de position. Les Jokers pensent avoir fait le plus dur en tuant la pénalité mais une poignée de secondes plus tard Dan Gibb récupère la rondelle en attaque, sert Jérémie Romand lequel se recentre et lance à la cage, son tir étant dévié au fond par Taavi Tiala (1-1, 4.33).



Les Gothiques sont de retour et prennent dès lors le contrôle du jeu. Ils tuent sans problème la pénalité concédée aux Jokers à la 7ème minute de jeu.

A la moitié du tiers, ils obtiennent un nouveau powerplay sur une faute de Norbert Abramov et mettent le feu dans la défense francilienne où Sebastian Ylönen tient la baraque. Les Jokers plient sans rompre et tuent la pénalité mais les Gothiques les empêchent de refaire surface.

Si les deux équipes se rendent coup pour coup sur la glace, au niveau des situations de tirs les amiénois sont devant. Ils cadenassent leur bleue défensive et les Jokers ont beaucoup de mal à la passer en possession et en maitrise du palet. Lorsque le puck est envoyé en fond de territoire les Gothiques sortent souvent vainqueurs des duels dans les bandes.

Malgré la mainmise des Gothiques le score en reste là dans ce premier vingt.



Après un démarrage canon des Jokers et l’ouverture du score, les Gothiquesprirent progressivement le contrôle du jeu. Les visiteurs égalisèrent donc logiquement et poussèrent leurs hôtes dans les cordes en leur imposant un terrible bras de fer. Menant clairement aux points dans ce vingt, les amiénois ne parvinrent pas à passer devant, probablement en raison de la solidarité et de l’abnégation de la défense verte et mais aussi, et surtout, en raison de l’impeccable prestation du gardien cergypontain.



Acte 2 : Les Jokers efficaces et réalistes



Les franciliens repartent mieux dans cette période mais rapidement les Gothiques montrent qu’ils sont revenus avec les mêmes intentions et reprennent leur marche en avant. Les visiteurs se font néanmoins surprendre sur le premier momentum des Jokers. Alors que les franciliens poussent et s’installent en zone offensive, Steven Owre ressort le puck pour AnttiKauppila qui de loin trouve la lucarne de Buysse masqué par Pierre-Charles Hordelalay (2-1, 25.20).



Photographe : Olivier Benard (Archives) Les cergypontains reprennent l’avantage mais les Gothiques piqués au vifs haussent le rythme et mettent la pression. Un peu trop puisque Stanislav Lopachukest sanctionné à la moitié du tiers pour une charge tardive.

Une sacrée aubaine pour les Jokers qui profitent du powerplay pour faire tourner en bourrique la boite défensive amiénoise. Alors que le puck circule bien, notamment entre Diffley et Owre, Hordelalay est trouvé démarqué dans le cercle d’engagement droit, le buteur cergypontain s’avance un peu et place la rondelle au premier poteau dans la lucarne au-dessus de l’épaule de Buysse (3-1, 32.23). Les franciliens font le break mais les Gothiques sont loin de baisser les armes.



A 5 minutes du terme du tiers, la défense verte joue recroquevillée en mode tortue romaine mais Diffley finit par être sanctionné pour un « faire trébucher ». Les amiénois poussent mais ne percent pas la cuirasse francilienne, pire encore pour eux, alors que la pénalité vient d’être tuée, les Jokers partent en contre. Il s’en suit une combinaison lumineuse à l’initiative de Thomas Suire qui lance Vincent Melin dans l’axe lequel s’avance près de la cage avant de servir en retrait son capitaine Kevin Da Costa qui fait filet (4-1, 37.17). Les Jokers crucifient leurs adversaires et prennent 3 longueurs d’avance.



Le tiers médian vit les Gothiques rester tout aussi dangereux mais se faire surprendre par des Jokers ultra réalistes et efficaces. Si ces dernierssurent égalementhausser leur niveau de jeu,ils s’appuyèrent aussi beaucoup sur leur bloc défensif sur lequel les amiénois vinrent se casser les dents. Tel un hérisson, ce bloc piqua les picards à chaque occasion et les franciliens convertirent les moindres situations qui s’offrirent à eux. Ils peuvent être heureux d’avoir joué un si vilain tour aux amiénois.



Acte 3 : La remontada des Gothiques



Anthony Mortas, le coach amiénois, décide de tout tenter pour revenir dans la partie et change de gardien pour le 3ème tiers, Lucas Savoye remplaçant Buysse dans le but.

Les Gothiques poussent mais le bloc défensif vert a pris la mesure des routines offensives adverses et tient plutôt bien la pression sans trop concéder d’occasions franches. Le tournant du match intervient à la moitié du tiers quand Timothée Franck commet une première « crosse haute » sur Florian Sabatier puis une seconde pendant la pénalité différée. Il est donc prié d’aller cirer le banc des pénalités pendant 2 fois 2 minutes. Si Les Jokers avaient contenu les unités spéciales amiénoises jusque-là, ils cèdent par 2 fois lors de la double pénalité. Sur une passe de Klemen Pretnar, Spencer Naas tire sur Ylönen qui repousse mais Elgin Pearce, de prés, volleye à mi-hauteur le puck dans le but (4-2, 49.52).

Les franciliens ont à peine le temps de se remettre que, bis repetita, les Gothiques remettent le couvert. Pretnar sert Naas qui lance à la cage et Pearce profite du rebond pour inscrire son doublé (4-3, 51.29). Avec ce but qui fleure bon le déjà vu les mouches semblent avoir changé d’âne.



Photographe : Olivier Benard (Archives) Les cergypontains sont à nouveau acculés et doivent résister en infériorité numérique après une faute de Melin. Cette fois la boite tient et ils tuent la pénalité. Ils se créent même, à l’issue, une double opportunité par l’intermédiaire de leur doublette d’attaquants finlandaisKestilä / Rajamäki. Heureusement pour les Gothiques Savoye fait le job. Il y a du chaos dans l’air et Pearce est privé d’un triplé par la botte d’Ylönen. Les Jokers pensent tenir le bon bout quand Romain Bault est sanctionné à 2 minutes du terme et prend, de surcroît, 10 minutes pour méconduire. La substitution est faite par Romand. Finir le match en supériorité est du pain béni pour eux. Hélas, moins d’une minute plus tard Hordelalay est à son tour sanctionné pour une charge incorrecte également assortie d’une méconduite. Paul Schmitt assure la substitution.

Mortas demande alors un temps mort et peaufine une stratégie payante. Cage vide, les Gothiques s’installent dans le camp des Jokers, Pretnar trouve Lopachuk lequel tire ce qui profite à Rudy Matima qui dévie le puck hors de portée d’Ylönen (4-4, 58.57).

Les amiénois sont tout sourire, ils sont revenus à hauteur et,si le tiers s’achève à 4 contre 4, ils savent qu’ils débuteront la première minute de l’over time en supériorité numérique.



C’est un 3èmevingt intense et spectaculaire que se livrèrent des deux équipes mais les Jokers qui tinrent bien la dragée haute aux Gothiques payèrent chère leur indiscipline. Le talent et l’expérience permirent aux picards d’arracher la prolongation et de reprendre l’ascendantpsychologique.



Prolongation : Les Jokers empochent le point en powerplay



Sans surprise à 4 contre 3 les Gothiques assiègent le but francilien et Lopachuk et Naas allument sans succès les premiers pétards. Ylönen fait bonne garde et la fin de pénalité est tuée tant bien que mal. Les amiénois continuent de pousser mais Matima commet une faute offensive dans l’arrondi gauche. Les Jokers ne laissent alors pas passer l’opportunité et bonifient leur supériorité numérique. La rondelle tourne bien avant que Diffley ne lance à la cage de loin. Si Abramovne peut conclure sur le rebond de près, Owre s’en charge en angle très fermé et offre aux siens le premier point de la série (5-4, 62.40).



Photographe : Olivier Benard (Archives)

Les 10 minutes de prolongation ne furent pas nécessaires pour déterminer le vainqueur de la manche. Ce sont les Jokers qui, après avoir fait le dos rond, profitèrent d’une faute amiénoise pour démontrer toute l’efficacité de leurs unités spéciales.

C’est donc une victoire, historique pour eux, qu’obtinrent les franciliens dans ce premier match de play-off de ligue Magnus. Les Gothiques leur donnèrent bien plus que du fil à retordre dans une rencontre intense et pleine de rebondissements. Après avoir fait le trou, presque contre le cours du jeu, les cergypontains se firent peur en remettant les Gothiques sur les rails en raison de leur indiscipline de la fin du temps réglementaire. Heureusement pour eux, ils trouvèrent les ressources nécessaires pour conclure sur le fil. Avec un premier point en poche ils commencent positivement une série qui pourrait être longue tant les équipes qui se connaissent bien sont de niveaux proches.



Les meilleurs joueurs du match :

Elgin Pearce pour les Gothiques d’Amiens

Steven Owre pour les Jokers de Cergy-Pontoise



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







