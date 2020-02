Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 1 : Rouen vs Gap 2 - 1 (1-0 0-1 0-0 1-0) Après prolongation Le 25/02/2020 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Gap ] LM : Les dragons dans la douleur Après leur brillante victoire en terre Grenobloise pour l’ultime journée de Magnus offrant ainsi la deuxième marche du podium, les dragons attaquent ces play-off avant un plein de confiance. Mais l’adversaire de cette série les rapaces de Gap ne comptent pas faire de la figuration et arrivent eux aussi confiant puisqu’ils ont arraché leur qualification dans ces play-off lors des dernières joutes. Dans ces play-off seul la victoire compte. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 26/02/2020 à 11:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2710 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Cregut assistés de MM. Yssembourg et Caillot Buts :

Rouen : 08.36 Anthony Guttig (ass Marc-André Thinel et Florian Chakiachvili) ; 67.31 Joël Caron

Gap : ; 23.04 Etienne Boutet (ass Mathieu Guertin et Mathieu Gagnon) Pénalités 16 minutes dont 10 à Lehtonen contre Rouen 10 minutes contre Gap



Rouen vire en tête.



C’est dans une patinoire quasi pleine que ce déroule ce premier opus de cette série et Rouen est de suite en action par Deschamps qui s’infiltre par la gauche pour Caron qui se voit contrer au dernier moment (00.20). Les locaux impriment le rythme et étouffe des rapaces qui ont du mal à prendre leur envol. Langlais (02.30), Lehtonen (03.00) et Barker (03.44) mettent Darier à forte contribution.

Photographe : Marine Romain On joue depuis déjà 5 minutes et Pintaric est toujours au chômage. Vondracek réveille un peu les siens avec un tir passant bien à côté de la cage (05.04). Rouen monopolise toujours la rondelle, du coup Gap ne sort que rarement mais sur un contre Golicic est le premier à réchauffer Pintaric qui détourne de la botte (06.29).

Cette chaude alerte passée, Rouen va trouver la faille. Thinel, comme il sait le faire, gratte un palet le long de bande côté gauche, sert ensuite Guttig esseulé dans l’axe, une feinte, deux feintes et Darier s’incline (08.36 / 1-0 / Guttig ass Thinel et Chakiachvili).

Mené au score Gap doit réagir et un cafouillage devant le but rouennais offre une belle opportunité mais pas une crosse ne pousse le puck dans les filets (10.58). Rouen sur une action rapide entamée par Roy qui envoie un gros slap que Thinel sur la trajectoire dévie, Darier fait un arrêt réflexe (11.53). Le virevoltant Wronka, par ses dribles, décale Boutet mais son tir est bien capté par Pintaric (15.52).

Le gardien rouennais sera encore présent sur le slap de Thillet suite à une perte de puck rouennaise dans la zone neutre (16.20). Rouen va finir le tiers par un jeu de puissance mais ni Barker (58.57), ni Lehtonen suite à un gros cafouillage ne peuvent faire gonfler le score.



Rouen rentre au vestiaire avec le strict minimum au tableau d’affichage, si la domination des dragons fut manifeste la conclusion est encore perfectible. Les deux équipes ont encore un peu de mal à se lâcher, c’est souvent le cas lors d’un premier match de play-off. Il reste deux tiers pour rectifier le tir.



F.O. : Rouen 10 / Gap 7

Gap recolle.



Avec une unité de retard Gap entame ce deuxième tiers en pressant dans leur zone défensive les dragons, mais cela reste brouillon et Pintaric n’est que très peu réellement sollicité. C’est au contraire Guttig en contre et d’une belle percée côté gauche offre une passe dans le slot à Bouvet qui voit sa déviation sortie miraculeusement par Darier tout heureux d’être sur la trajectoire (22.32).

Photographe : Marine Romain Rouen est pris par la patrouille et offre une supériorité à Gap. Petite cause, gros effet.

Il ne faut que 16 secondes de jeu de puissance pour faire mouche, Gertin lance sur la gauche Boutet qui d’un tir surpuissant loge le palet sous la barre de Pintaric (23.04 / 1-1 / Boutet ass Guertin et Gagnon).

But accordé après visionnage de la vidéo.

Avec cette égalisation, tout s’équilibre. Le score bien sûr mais aussi les actions sur les gardiens qui sont mis fortement à contribution. Caron (23.53), Thillet (25.01), Chakiachvili (25.51), Golicic (26.07) se cassent les crosses. On passe la mi-tiers, moment choisi par Rouen pour reprendre la main mise sur le puck. Langlais voit encore Darier repousser sa tentative (31.01).

Subissant le pressing Gap est puni, les artilleurs rouennais en profitent, Thinel de près (32.58), Barker à la bleue (33.17) ou Lehtonen (34.00) et sur le rebond Deschamps (34.02) ne peuvent tromper un Darier bien dans son match.

Gap en fin de tiers et dans le même exercice par Gagnon (36.25), Golicic (36.40) et Mickevics (36.55) ne trompent la vigilance de Pintaric. Darier d’une superbe mitaine stoppera le tir de Lamperier (38.52) pour l’ultime action du tiers.



Gap aura bien cru en ses chances dans ce second tiers et aurai pu même prendre l’avantage au score. Rouen de son côté est quelque peu retombé dans ses travers, pas assez tueur devant la cage, à croire que la peur de perdre gagne les rangs du second de la saison régulière. Il reste 20 minutes pour montrer un visage plus conquérant.



F.O. : Rouen 12 / Gap 4

Tirs : Rouen 10 / Gap 7



Dos à Dos.



Rouen attaque ce troisième tiers en avantage numérique et Lehtonen dévie un shoot de Langlais que dévie Darier toujours concentré (40.06). Puis c’est Lamperier qui butte sur l’épaule de Darier (41.45). Rouen est fébrile, en témoigne cette erreur de passe en zone défensive que Thillet fasse à Pintaric ne peut convertir favorablement (42.25).

Photographe : Marine Romain Cette grosse erreur à dut réveiller les dragons qui imprime de nouveau un gros pressing. Roy de loin (43.20), puis une mobilisation en règle du puck devant la cage de Darier qui s’en sort bien devant des cafouillages mais cela reste stérile. Plus on avance dans la rencontre et plus on sent la tension de la défaite pointer. On joue à qui perd gagne. Rouen a le plus grand nombres d’occasions de but mais Gap n’est pas maladroit de la crosse.

Les deux cerbères nous montrent l’étendue de leur talent. Si on le savait pour Pintaric, Darier nous montre qu’il est bien mieux qu’une doublure. Ritz (49.57) et Koivisto (52.06) butte sur le rapace. Tandis que Mickevics (54.12) et Gagnon (54.20) ne sont pas plus heureux. On entre dans les cinq dernières minutes et Rouen met un ultime coup de collier. C’est d’abord le duo Bouvet - Maïa qui donne des sueurs à Darier qui doit s’y prendre à deux fois pour y mettre fin (55.10) puis Roy à la bleue (55.17) et Bedin de près (55.30).

Gap évolue en contre par le tendem Golicic - Miskevics qui oblige Pintaric à un arrêt propre (55.41). Caron pour Rouen pense donner la victoire mais l’attaquant voit Darier dire non au tout dernier moment (57.56). La dernière tentative du tiers est à l’actif de Chakiachvili par un tir en pivot que Darier ne peut que repousser et tel un chat se jette sur la rondelle pour la geler avant que Caron ne s’en empare (59.48).



On en reste là pour le temps réglementaire, la faute aux deux gardien auteurs de belles prestations mais aussi et surtout par un manque flagrant de tueur, par un festival de passe raté, de passes en retard, de passes dans le mauvais tempo pour des dragons pas coutumiers du fait. Dame pression serait-elle déjà là chez les jaunes et noires ? Gap aura crânement joué sa chance offrant une prestation que l’on connait c’est-à-dire un pressing de tout instant. La prolongation va donc se dérouler.



F.O. : Rouen 11 / Gap 6

Tirs : Rouen 12 / Gap 8



Rouen en fin de prolongation.



Photographe : Marine Romain Le premier en action c’est Caron qui grâce à sa vitesse part en break mais Darier répond (60.29). Gap récupère un palet et file en 3 contre 1 mais Golicic ne cadre pas (60.52). A trois contre trois ces prolongations nous offrent un jeu rapide et les actions se suivent.

Les erreurs peuvent se payer comptant. Guttig se heurte à Darier (64.03) tout comme Mickevics sur Pintaric (65.11). Caron encore et en solo n’est pas en réussite (65.43).

La fin de la prolongation de 10 minutes arrive à sa fin quand Barker décide d’envoyer un tir surpuissant que Darier a beaucoup de peine à repousser (57.11).

C’est chaud sur la cage de Darier.

Langlais insiste et lui aussi sur tir vif et rapide est repoussé par le casque de Darier qui ne peut se relever à temps et Caron opportuniste convertie l’action pour donner la victoire à Rouen non sans mal (57.31 / 2-1 / Caron)



F.O. : Rouen 4 / Gap 2

Tirs : Rouen 6 / Gap 3



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







