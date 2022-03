Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 1 : Rouen vs Gap 2 - 1 (0-0 2-1 0-0) Le 11/03/2022 Rouen, Patinoire Nathalie Péchalat [ Rouen ] [ Gap ] Les Dragons prennent la main Opposés aux Rapaces de Gap pour les quarts de finale des play-offs, les Dragons de Rouen ont l’avantage de la glace pour les deux premières rencontres. Un avantage à bonifier surtout avec le nouveau format de ces play-offs qui verra ensuite les Rouennais se déplacer en terre alpine pour peut-être trois matchs de suite. Rouen, Patinoire Nathalie Péchalat, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 12/03/2022 à 15:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3001 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Debuche et Thiebault Buts :

Rouen : 24.49 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Marc-André Dorion) ; 38.17 Marc-André Dorion (ass Joris Bedin et David Gilbert)

Gap : ; 28.03 Arturs Mickevics (ass Benjamin Lagarde et Fabien Bourgeois) Pénalités 6 minutes contre Rouen 2 minutes contre Gap



Marine Romain Les Dragons prenent les commandes du match venant souvent dans la zone des Gapençais en ce début de rencontre. Mais les Rapaces vont vites eux aussi prendre la mesure de leurs adversaires. Thillet d’abord en solo trouve la mitaine de PIntaric (2’02), puis Lorraine à son tour tente de surprendre le portier slovène (5’39). Une pénalité contre les visiteurs va permettre aux rouennais de se créer leurs premières réelles occasions. Gilbert et Chakiachvili allument à tour de rôle Junca qui repousse non sans difficulté (7’00) avant que Guimond décale au second poteau Johnston pour un tir repoussé une nouvelle fois par le cerbère alpin (8’00).

De Retour à égalité numérique, le match s’équilibre, les deux équipes ne se dévoilant pas encore. Mickevics en contre vient frapper à la porte de Pintaric (13’23) et Tessier lui répond dans la foulée pour une parade décisive de Junca (14’07). Les deux camps se rendent coup pour coup. Correia (15’30) d’un côté et proche de scorer et Bedin à le palet d’ouverture de score pour Rouen mais Junca dit non (16’59).

Ça va d’un camp à l’autre et Thillet part en break seulement Yeo à bien anticipé et revient gêner le tir du revers de l’attaquant (18’14). Une dernière supériorité contre Rouen une chance à Gap de prendre l’avantage dans ce match serré et Langlais est proche de tromper son ancien portier juste avant la fin di tier (19’10).

Marine Romain Revenue avec des intentions plus offensives, les joueurs de Fabrice Lhenry se mettent en action rapidement. Un trois contre deux est conclu par un tir plein masque de Junca qui ne bronche pas (21’16). Mais les Dragons, comme tout au long de la saison, ne sont pas à l’abris de saute de concentration et Guimond, après un mauvais contrôle, voit Chapuis lui piquer le palet et défier Pintaric qui reste de marbre (22’34).

Cette alerte va conforter les Dragons dans leurs intentions et sur un palet récupéré par Tessier en zone offensive le palet termine dans la palette de Vigners dans le slot qui déjoue Junca d’un beau dribble (1-0/24’48/ Vigners Ass. Lampérier et Dorion).

Comme libéré par ce but les Rouennais appuient sur le champignon pour faire le break. Leborgne est trouvé en haut du slot mais son tir échoue sur Junca (27’05). Seulement après une nouvelle offensive normande, les Gapençais profitent des espaces laissés et se font contrer par Lagarde qui bute sur Pintaric mais Mickevics est le plus prompt pour prendre le rebond et égaliser (1-1/28’03/ Mickevics ss. Lagarde et Bourgeois).

Le match est de plus en plus débridé et les Dragons campent en attaque. Yeo (28’55), Vigners (33’26) ou encore Gilbert (35’21) sont proches de marquer le troisième but mais manque de réussite face à Junca. Le gardien ne pourra pourtant rien après une très longue présence des Rouennais en zone offensive qui débouche sur un joli but de Dorion parfaitement servi par Caron devant la cage (2-1/38’17/ Dorion ass. Caron et Gilbert). La patinoire peut exulter, leurs protégés rentrent logiquement avec un but d’avance au vestiaire.

Marine Romain Il reste de vingt minutes de hockey et tout est encore à faire dans ce match. Moins débridés ce tiers, sera beaucoup plus avare en occasion. Lampérier a pourtant une bonne chance, mais son tir est repoussé par la botte de Junca (44’27). Une nouvelle action des locaux aboutie par un tir de Tessier qui amène à un cafouillage devant la cage gapençaise. Le palet libre disparait subitement et M. l’arbitre indique un penalty pour dissimulation de c lui-ci. Gilbert en spécialiste s’avance pour exécuter le tir mais se voit refuser par Junca qui bloque du bouclier (48’37).

Les Rapaces de leur coté se montrent que très rarement dangereux dans ce tiers et sont souvent bien bloqués par la défensive des Dragons. Pourtant les Rouennais ne réussissent pas à faire le break malgré quelques bonnes tentatives notamment par Gilbert (53’18) ou Bedin (53’27). Toujours à porté de fusil, les Gapençais tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien dans les derniers instants. Les Rouennais se font une dernière frayeur sur un tir de Correia qui voit Pintaric perdre le palet de vue et se coucher devant sont but pour recouvrir la rondelle (59’44).

Il reste de vingt minutes de hockey et tout est encore à faire dans ce match. Moins débridés ce tiers, sera beaucoup plus avare en occasion. Lampérier a pourtant une bonne chance, mais son tir est repoussé par la botte de Junca (44'27). Une nouvelle action des locaux aboutie par un tir de Tessier qui amène à un cafouillage devant la cage gapençaise. Le palet libre disparait subitement et M. l'arbitre indique un penalty pour dissimulation de c lui-ci. Gilbert en spécialiste s'avance pour exécuter le tir mais se voit refuser par Junca qui bloque du bouclier (48'37).

Les Rapaces de leur coté se montrent que très rarement dangereux dans ce tiers et sont souvent bien bloqués par la défensive des Dragons. Pourtant les Rouennais ne réussissent pas à faire le break malgré quelques bonnes tentatives notamment par Gilbert (53'18) ou Bedin (53'27). Toujours à porté de fusil, les Gapençais tentent le tout pour le tout en sortant leur gardien dans les derniers instants. Les Rouennais se font une dernière frayeur sur un tir de Correia qui voit Pintaric perdre le palet de vue et se coucher devant sont but pour recouvrir la rondelle (59'44).

Les Dragons remportent donc la première manche de la série dans un match qui aura été serré jusqu'au bout, même si les locaux ont montré de meilleurs choses dans la seconde moitié du match notamment offensivement, les Rouennais ne paraissent pas avoir une grande marge sur cette équipe de Gap qui sait se montrer dangereuse en contre et en supériorité numérique.







