Les Jokers empochent la deuxième manche Les Jokers de Cergy-Pontoise ont rempli leur première partie de contrat : faire le plein de victoires à domicile face aux Gothiques d'Amiens. Vainqueurs 3 buts à 2 au terme d'un match intense, serré et tendu, ils peuvent se préparer pour leur très difficile déplacement au Coliseum. Les amiénois, rompus à l'exercice des play-offs, savent parfaitement que les deux voire trois prochains matchs sur leur glaçon sont autant d'opportunités pour renverser la tendance.A la base, sur le papier, ce quart de finale de ligue Magnus paraissait le plus équilibré et le plus indécis des quatre. Cela se confirme sur la glace tant les équipes sont de niveaux proches. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 14/03/2022 à 08:13 FICHE TECHNIQUE



1972 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Peyre assistés de MM. Laboulais et Goncalves Buts :

Cergy-Pontoise : 03.36 Thomas Suire (ass Pierre-Charles Hordelalay) ; 25.11 Aku Kestila (ass Denny Kearney et Tuukka Rajamaki) ; 41.24 Tuukka Rajamaki (ass Denny Kearney et Aurélien Dorey)

Amiens : ; 29.44 Jesper Ohrvall (ass Stanislav Lopachuk et Skylar Pacheco) ; 32.40 Elgin Pearce (ass Taavi Tiala et Dan Gibb) Pénalités 51 minutes dont 20 à Hordelalay et 5+20 à Kauppila contre Cergy-Pontoise 35 minutes 5+20 à Ohrvall contre Amiens Acte 1 : Jokers virent en tête



Les Gothiques sont les premiers à se mettre en situation de shoot à l’ouverture du tiers mais ne cadrent pas avant que Dan Gibb ne règle la mire et n’oblige Sebastian Ylönen à effectuer son premier arrêt. Le ton est donné. Les visiteurs continuent sur les même bases et Yohan Coulaud contraint le portier vert à jouer de la botte. Les franciliens sont décidément très cliniques en ce début de rencontre car dans le prolongement de l’action, ils ressortent rapidement de zone. Pierre-Charles Hordelalay, parti sur la droite, prend à revers la défensive adverse d’une passe diagonale et sert Thomas Suire lequel trompe Henri Corentin Buysse son ex-coéquipier (1-0, 3.36). Les locaux ouvrent la marque sur quasiment leur première occasion.



Photographe : Olivier Benard Surfant sur cette dynamique, ils sont un moins dominés que la veille et, peu de temps après, manquent de peu de doubler la mise sur une énorme occasion,le tir de Aurélien Dorey décalé sur la gauche flirtant avec l’extérieur du montant de la cage ouverte. Le bras de fer entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup commence. Les cergypontains sont les premiers à bénéficier d’un avantage numérique suite à une faute de Taavi Tiala. Les unités spéciales franciliennes s’installent mais, hormis un numéro de funambule de Hordelalay qui vient se conclure par l’intervention de Buysse, sont plutôt bien contenues par la boite amiénoise qui tue la pénalité.

Les amiénois tentent toujours d’égaliser et Nicolas Leclerc sur une interception à la bleue se procure une belle occasion sur laquelle Ylönen est impeccable. Son homologue n’est pas en reste puisqu’il s’impose avec autorité sur les tentatives de Paul Schmitt ou de Brayden Sherbinin. Buysse réalise également un arrêt décisif quand, sur un raid de la fusée verte, Ryan Tait, et sa remise en retrait pour Kevin Da Costa, il annihile la tentative du capitaine cergypontain qui pensait bien la mettre au fond.

La toute fin du tiers sera Gothique suite à la faute de Sherbinin à 30 secondes de la sirène et Florian Sabatier manque de scorer sur le gong, sa tentative passant jusque au-dessus de la barre de Ylönen.



Le premier vingt fut riche en occasions. Après un démarrage volontariste des Gothiques, les Jokers ouvrirent le score et surent prendre le jeu à leur compte. Sans dominer outrageusement ils tinrent tête aux amiénois et rendirent coup pour coup. Les 2 portiers livrèrent également de grosses prestations empêchant le score d’évoluer. Les franciliens rentrèrent donc au vestiaire avec la plus petite des avances sans que cela soit immérité même si, avec plus de justesse dans le dernier geste, les Gothiquesauraient pu revenir à hauteur.



Acte 2 : Les Gothiques appuient sur le champignon et reviennent à hauteur



En supériorité pour quasiment près d’une minuteet 30 secondes à l’ouverture du tiers, les Gothiques s’installent et par 3 fois mettent Stanislav Lopachuk en position de conclure. Hélas, pour eux le biélorusse ne cadre pas. Les amiénois ne baissent pas pavillon et continuent à confisquer le puck une fois la pénalité tuée. Ylönen, toujours aussi concentré, réalise un triple arrêt sur une grosse séquence picarde. Les visiteurs ont vraiment haussé le curseur et mettent la solidité défensive francilienne à rude épreuve. Pourtant, en plein cœur de l’orage, les Jokers frappent à nouveau. Sur un palet récupéré en zone neutre par Tuukka Rajamäki, Dennis Kearney décalé sur la gauche se met, du patin, le palet dans le sens de la marche et déborde avant de délivrer, avec sa science du jeu, un caviar à Aku Kestilä esseulé devant Buysse (2-0, 25.11). Les cergypontains font le break.



Photographe : Olivier Benard Les affaires se compliquent pour les Gothiques qui repartent pied au plancher mais les Jokers sont capables de poser quelques banderilles. Ainsi Baptiste Bruche se crée une occasion que stoppe Ylönen et dans la foulée Hordelalay bute sur Buysse. Les Picards impriment un énorme rythme mais les Jokers tiennent et lancent leurs contres. Le puck va d’un camp à l’autre. Elgin Pearce oblige Ylönen à un arrêt de l’épaule et sur la mêlée qui s’en suit à sa retombée, les amiénois sont tout près de pousser la rondelle au fond. Ils ne tardent pas à être récompensés de leur efforts quand Skylar Pacheco met en fond de territoire après une mise en jeu offensive, Lopachuk travaille bien derrière la cage et sert Jesper Ôhrvall dans le slot qui loge le palet en lucarne (2-1, 29.44). Les Gothiques recollent au score.



L’intense pression amiénoise est payante 3 minutes plus tard. Gibb et Tiala pressent la défense verte contre la bande sur la droite et extraient le puck pour Elgin Pearce lequel dans l’axe se joue de Ylönen(2-2, 32.40). Le canadien remet les siens à hauteur, tout est à refaire pour les Jokers.



Amiens pousse très fort mais Cergy répond présent. La dernière tentative du tiers est à l’actif des franciliens quand Kestilä trouve Sherbinin démarqué qui de loin lance à la cage d’un puissant one timer. Il en faut plus pour tromper un Buysse non masqué.



Ce tiers médian fut carrément à la main des Gothiques même si les Jokers y creusèrent tout d’abord l’écart. La haute intensité imposée par les visiteurs permit aux picards de remonter au score. Les cergypontains ne restèrent toutefois pas arcboutés en défense et proposèrent de belles séquences de jeu mais durent faire face à des amiénois complètement survoltés.



Acte 3 : De solides Jokers s’adjugent la gagne



Les dieux du Hockey sont avec les Jokers en ce début de tiers. Sur leur première véritable attaque menée côté droit par Doreyet Kearney, Rajamäkiex centré lance à la cage. Alors de tout le monde pense le puck contrôlé par Buysse, il réapparait derrière lui et les 2 défenseurs qui se jettent pour le dégager ne peuvent que le pousser au fond (3-2, 41.24). Les Jokers, pas malheureux sur ce coup, repassent devant.



Ils profitent de cette dynamique pour pousser et Vincent Melin puis Kestilä tentent, en vain, de tromper Buysse. La tension monte sur la glace et alors que cela brasse devant la cage de Ylönen après une occasion de Ôhrvall, Antti Kauppila et Lopachuk sont priés d’aller se calmer sur le banc des pénalités.

Les 2 minutes de 4 contre 4 qui s’en suivent sont dominées par les Gothiques, Ylönen devant faire étalage de tout son talent pour sortir vainqueur de 2 face-à-face, contre Spencer Naas d’abord puis Aziz Baazzi peu après. Une fois au complet les amiénois ne relâchent pas la pression et Rudy Matima comme Ôhrvall sollicitent à leur tour le portier vert.



Photographe : Olivier Benard Le ciel s’éclaircit pour les Jokers et leur permet de reprendre leur souffle suite à une obstruction de Tiala sur Kearney en zone neutre. Il va totalement se dégager après un cinglage de Buysse sur Kestilä, Baptiste Bruche assurant la substitution. En double supériorité numérique, les franciliens posent leur jeu et tentent 3 combinaisons conclues par des missiles de Kauppila sur lesquels le portier amiénois reste intraitable. Une fois en simple supériorité, c’est au tour de Kestilä d’échouer sur Buysse. S’ils ne marquent pas les Jokers gagnent un temps précieux où ils conservent la maitrise de la rondelle. Ils sont néanmoins près de passer en correctionnelle quand Bruche part en break away sur sa sortie de prison. Les Gothiques ne marquent pas mais héritent d’un powerplay, Dorey ayant fait trébucher le jeune amiénois sur l’action.

La boite verte tient bien le choc ne laissant qu’une opportunité à Naas bien stoppée par Ylönen. Une fois la pénalité tuée la pression reste énorme sur la cage francilienne notamment par l’intermédiaire de Ôhrvall. Les Gothiques finissent cage vide et entreprennent un pilonnage en règle du but cergypontain sans parvenir à faire sauter le verrou. La tension qui était palpable pendant le jeu se révèle à l’issue du match, des échauffourées éclatant en divers points dont la bagarre nordique entre le finlandais Kauppila et le suédois Ôhrvall. Dommage que ces dernières images viennent ternir un si beau duel de hockey.



Le 3èmevingt fut intense et tendu sur la fin. Les deux équipes livrèrent une farouche bataille et les Gothiques sortirent frustrés d’avoir perdu sur un fait de jeu, un but un peu casquette. Ils mitraillèrent en vain la cage cergypontaine mais se cassèrent les dents sur de très solidaires Jokers.



Avec ce deuxième point en poche, les Jokers peuvent aborder plus sereinement leur très difficile et chaud déplacement à Amiens. Deux mais vraisemblablement trois matchs compliqués les y attendent. Y arriver en menant 2 manches à 0 ne sera pas de trop. Les Gothiques de leur côté peuvent espérer être plus en réussite sur leur glaçon. La série qui est loin d’être terminée promet encore de beaux moments.



Les meilleurs joueurs du match :



Elgin Pearce pour les Gothiques d’Amiens

Dennis Kearney pour les Jokers de Cergy-Pontoise



Galerie Photos complète d'Olivier

