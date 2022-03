Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 2 : Rouen vs Gap 4 - 1 (0-1 1-0 3-0) Le 12/03/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Gap ] LM : Rouen double son capital Pour le compte de la deuxième rencontre dans la série qui les oppose au rapace de Gap, les dragons de Rouen vont tenter de prendre un deuxième point qui avait de se rendre par deux fois dans les hautes alpes avec un avantage confortable. Le premier match a démontré que le rapace n’est pas un oiseau facile à dompter et que donc ce second opus risque d’être encore serré. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 13/03/2022 à 20:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bourreau et Furet assistés de MM. Douchy et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 25.35 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Kelsey Tessier) ; 40.28 Joël Caron (ass Sacha Guimond et David Gilbert) ; 41.30 Vincent Nesa (ass Jordan Herve et Andrew Johnston) ; 53.54 Rolands Vigners (ass Dylan Yeo)

Gap : 00.52 Fabien Colotti (ass Julien Correia) Pénalités 0 minute contre Rouen 10 minutes contre Gap Le rapace pique d’entrée.



Tant pis pour les retardataires, il ne fallait être à l’heure puisqu’il n’a fallu à peine un tour d’horloge au visiteur pour faire trembler les filets de Pintaric.

Le puck est perdu dans la zone offensive de Rouen et Correia remonte côté gauche toute voile dehors et sert à l’oppose Colotti qui de volée trompe Pintaric qui n’a pas eu le temps de revenir (00.52 / 0-1 / Colotti ass. Correia).

Photographe : Stéphane Heude Les affaires normandes ne pouvaient pas plus mal commencer. Fort de cet avantage, Gap laissait venir les rouennais pour mieux les contrer. Il abandonnait le contrôle du puck au normand qui normalement habile dans ce domaine balbutiait son hockey.

Rouen dominait territorialement mais les occasions trouvaient sur sa route un Junca impérial et les artificiers normands se cassaient les crosses. Quelques soient les tentatives et de quelques côtés que se soient, Junca répondait présent.

Dans l’autre cage, Pintaric bien moins sollicité, devait rester néanmoins vigilant devant les contres rapides et incisif des gapençais. Rouen ne trouve pas la faille dans l’armure Junca même lors de deux avantages numériques dans ce tiers. Le nid des rapaces était toujours intact.



Un premier tiers à l’avantage des montagnards qui par un jeu rapide et direct inquiéta fortement des dragons encore un peu sous le coup de ce but d’entrée.



Rouen revient à hauteur.



Avec une unité de retard, il n’y a pas le choix pour Rouen d’attaquer fort et de mettre la pression. Les dragons s’y emploient en investissant de façon durable la zone défensive de Gap mais soit une crosse, soit un patin ou tout simplement Junca font obstacle à l’intensité rouennaise.

Photographe : Stéphane Heude Gap plie mais ne rompt pas mais adresse des contres qui donnent des frayeurs aux joueurs ainsi qu’aux supporters des dragons. A force de pousser, Rouen va enfin être récompenser de ses efforts.

Au départ Tessier sur la droite en zone neutre trouve à l’opposé Lamperier qui file puis repique dans l’axe bute une première fois sur Junca puis une seconde sur le rebond mais le second rebond est profitable à Vigners qui à genou pour égalise (25.35 / 1-1 / Vigners ass. Lamperier et Tessier).

La patinoire exulte. Par la suite, Rouen ne relâche pas la pression et est toujours aussi dangereux sur la cage de Junca qui en voit de toutes les couleurs mais qui tient bon bien aidé par ses coéquipiers.

Les contres gapençais restent extrêmement incisifs et Pintaric ne doit pas s’endormir pour faire front au coup de bec des rapaces.

Les dernières minutes ne changent pas de physionomie, domination Rouennaise et un Junca impérial.



Un tiers outrageusement dominé par les dragons qui ont été récompensé de leur débauche d’énergie avec cette égalisation des plus mérité. Les dragons se sont heurtés durant cette période à un mur nommé Junca qui doit encore tenir un tiers, face au déferlement d’attaques des normands.



Rouen force le verrou Junca.



Ce que Gap à fait aux dragons dans le premier tiers, les rouennais vont rendre l’appareil au rapace, marquer rapidement. Il ne faut que 28 secondes pour que le score passe chez les noirs et jaunes.

Sur une attaque rapide, Guimond déborde sur la gauche et trouve dans le slot Caron pour une déviation imparable qui finit au fond de la cage de Junca impuissant sur le coup (40.28 / 2-1 / Caron ass. Guimond et Gilbert).

Photographe : Stéphane Heude Gap va même subir un deuxième affront puisqu’une minute plus tard, Rouen va corser l’addition.

Le palet est mal dégagé pour la défensive des rapaces, Hervé récupère la rondelle sur la droite de la cage de Junca et trouve poteau opposé Nesa qui exploite parfaitement l’offrande (41.30 / 3-1 / Nesa ass. Herve et Johnston).

Deux buts en une minute c’est dur pour Junca. Rouen ne dessert pas l’étreinte, sentant que son adversaire accuse le coup, seulement Junca est toujours bien présent dans son match. Gap subit et est souvent pris par la patrouille. Sur un jeu de puissance, Junca est cette fois suppléer par la barre transversale sur un tir puissant de Guimond (51.04).

En face Pintaric est que très peu sollicité mais le peu de fois c’est de façon très délicate et des arrêtes difficiles à faire. L’intensité rouennaise est trop forte pour les gapençais qui vont une nouvelle fois céder. En amont du but, c’est Golicic et Colotti qui inquiète Pintaric.

Photographe : Stéphane Heude Sur la relance la rondelle est dans la crosse de Vigners qui seul comme un grand, file et va loger la rondelle sous la barre de Junca (53.54 / 4-1 / Vigners).

Cette fois la messe est dite. Gap tentera bien un va tout, en jetant toute leur force dans les dernières minutes mais devant le filet normand Pintaric se montre à son avantage en repoussant toutes les velléités des rapaces.



Rouen remporte un second succès dans la série et peut voyager dès ce lundi à Gap l'esprit un peu plus serein. Que dire de cette confrontation. Que Rouen a eu beaucoup de mal offensivement durant un tiers et demi. Mais l'intensité mise, la volonté de ne rien lâché a été récompensé. Certes on est encore loin des prestations vues lors des rencontres de CHL. Le collectif a été quelque peu retrouvé mais demande encore à être peaufiner. Coté Gap, comment ne pas ressortir le gardien Junca qui malgré les quatre buts concédés à réaliser une nouvelle grande prestation. Dès lundi pour le match 3 et mardi pour le match 4 va donner encore un combat intense mais la qualification est à ce prix.







