Amiens se relance, aux forceps Les Amiénois ont remporté le match 3 de leur série contre Cergy lundi soir au Coliseum (2-1). Une victoire à l'arrachée au terme d'un match extrêmement indécis. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 15/03/2022 à 08:29 FICHE TECHNIQUE



1900 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Gremion assistés de MM. Laboulais et Thiebault Buts :

Amiens : 10.01 Jérémie Romand (ass Antonin Plagnat et Florian Sabatier) ; 50.25 Stanislav Lopachuk (ass Nicolas Leclerc et Jesper Ohrvall)

Cergy-Pontoise : ; 31.50 Ryan Tait (ass Tuukka Rajamaki et Antti Kauppila) Pénalités 2 minutes contre Amiens 14 minutes dont 10 à Rajamaki contre Cergy-Pontoise Menés 2-0 dans la série, les Amiénois étaient déjà un peu dos au mur ce lundi en accueillant Cergy. Et ce ne fut donc pas une surprise de les voir partir d'entrée de jeu à l'abordage des buts de Sébastian Ylonen. Lequel eut quelques situations chaudes à gérer, dont une reprise à bout portant de Baptiste Bruche après cinq minutes de jeu.



Photographe : Nicolas Leleu En face, Henri-Corentin Buysse, dut, lui aussi, s'employer sur un break de Pierre-Charles Hordelalay. Mais, comme on était dans un vrai match de play-off, c'est une supériorité numérique qui permit de débloquer la situation. Denny Kearney en prison, les Gothiques ne laissèrent pas passer l'occasion : bien servi par Antonin Plagnat, Jérémie Roman, planté devant la cage, plaçait un petit dribble pour pousser le palet au fond des filets (1-0, 10mn01).

Ce devait être le seul but de la période et les Amiénois savaient bien que s'ils voulaient remporter ce troisième match, ce petit avantage ne saurait suffire.



Photographe : Nicolas Leleu Ils débutèrent donc le deuxième tiers comme le premier en se ruant sur le but de Cergy. Mais malgré plusieurs énormes occasions, ils ne réussirent pas à prendre en défaut Sébastian Ylonen. L'orage passé, les Jokers allaient, comme leurs adversaires, profiter de leur première supériorité numérique pour marquer. Un but imparable de Ryan Tait qui reprenait d'un très beau tir croisé une passe millimétrée de Tuuka Rajamaki (1-1, 31mn50).

Rien à dire du bel ouvrage. Et là encore, ce devait être le seul but du tiers, autant dire que le troisième s'annonçait tendu.



Photographe : Nicolas Leleu Il le fût. Âpre, engagé et indécis jusqu'au bout. Un vrai match de play-off et un match de gardiens aussi tant Henri-Corentin Buysse et Sébastian Ylonen se montrèrent intraitables. Mais il fallait bien qu'il y en ait un qui cède et ce fut le second nommé. Nicolas Leclerc réussissait à éviter une sortie de zone pour adresser une belle passe à Stanislav Lopachuk qui seul devant le portier de Cergy catapultait le palet dans le but. (2-1, 50mn25).



Une réalisation somme toute méritée dans la mesure où les Gothiques s'étaient procurés une foule de grosses occasions depuis le début de la période. Mais il leur restait encore à tenir dix minutes et sans Taavi Tiala, l'attaquant finlandais d'Amiens, sorti quelques minutes plus tôt sur une civière, souffrant visiblement du genou.

Mais, héroïques en défense, jouant notamment les 47 dernières secondes à 4 contre 6, les Amiénois ne lâchèrent pas leur précieux succès qui les assure déjà de jouer une troisième fois au Coliseum, mercredi. Après le quatrième match qui, lui, a lieu ce mardi 15 mars.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







