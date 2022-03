Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 3 : Chamonix vs Angers 0 - 6 (0-1 0-2 0-3) Le 14/03/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Angers ] 6 difficile pour les Pionniers Après deux défaites à Angers, les Pionniers accueillaient les Ducs pour le 3e match des ¼ de finale de la Synerglace Ligue Magnus. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 15/03/2022 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1056 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Scolari assistés de MM. Pointel et Zede Buts :

Chamonix :

Angers : 12.58 Vincent Llorca (ass Antonin Manavian et Tommy Giroux) ; 23.54 Robin Gaborit (ass Tommy Giroux et Philippe Halley) ; 38.29 Vincent Llorca (ass Neil Manning et Zack Torquato) ; 45.11 Kévin Dusseau (ass Jerret Smith et Zack Torquato) ; 47.11 Antonin Manavian (ass Philippe Halley et Vincent Llorca) ; 58.52 Connor Hardowa (ass Téo Sarliève et Zack Torquato) Pénalités 4 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Angers Courte avance angevine



Cowley est le 1er à se mettre en jambe, en retour Sabol lui, encaisse un but qui sera finalement refusé par le quatuor arbitral.

Angers prend vite la tendance et se rapproche de plus en plus de la cage chamoniarde, où Sabol doit s’employer à plusieurs reprises pour parer au but. Les Pionniers ne peuvent évoluer qu’en contre.

Les Angevins assoient leur supériorité, Llorca tire de loin et ouvre le score logiquement, 0-1 à 12’58.

Maxime Richier



Le jeu est rapide, les locaux ont de grandes difficultés à mettre en place leur stratégie, pour autant malgré plusieurs avertissements, les visiteurs mènent seulement d’une courte tête à la pause.





L’écart se creuse déjà



Alors que les Pionniers semblent montrer de l’envie afin de revenir au score, les visiteurs coupent court à leur tentative. Giroux sur le côté gauche transmet le puck à Gaborit seul dans le slot, oublié par la défense, et inscrit un second but dans la cage grande ouverte, 0-2 à 23’54.

Maxime Richier



Les locaux conservent davantage le palet que dans le 1er tiers mais ne parviennent pas à aller au bout de leurs actions.

Angers laisse le jeu aux chamoniards, et inverse les rôles pour partir en contre. Les powerplay ne favorisent pas davantage les locaux, qui ne parviennent toujours pas à conclure.

Dans le camp adverse, Angers ne fait pas dans la demi-mesure et profite de leur premier jeu de puissance de la rencontre, Llorca tire entre les bottes de Sabol, 0-3 à 38’29 [5-4].





Rencontre à sens unique



Les Pionniers ne lâchent pas l’affaire, et poursuivent leurs efforts afin de réduire le score rapidement dans cet ultime tiers.

Sabol réalise un double arrêt avant que Marinaccio ne s’échappe en contre, mais là encore les locaux ne concrétisent pas. La punition est sans appel quelques instants plus tard, lorsque Kévin DUSSEAU envoie une frappe fatale dans les filets du portier chamoniard, 0-4 à 45’11.



Angers insiste encore et Manavian ne tarde pas à inscrire un 5e but, 0-5 à 47’11.



Les Pionniers changent alors de gardien. Ils tentent par tous les moyens de sauver l’honneur, mais rien y fait ! Une triple parade de Cowley écœure les locaux.

Maxime Richier



Un but supplémentaire sera finalement ajouté, mais toujours par la même équipe, Hardowa tire de loin et assoie un peu plus la supériorité angevine dans cette soirée à sens unique, 0-6 à 58’42.



Maxime Richier

Les Ducs d’Angers enchainent un 3e succès d’affilé dans ce ¼ de finale de playoff qui les opposent aux Pionniers de Chamonix. Cette victoire est sans appel, 6 buts à 0. Les Chamoniards n’ont jamais trouvé la solution, laissant le champ libre aux visiteurs. Le 4e match est à suivre ce soir, 20h à Chamonix.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







