Amiens égalise face à Cergy Les Amiénois sont revenus à 2-2 dans leur série face à Cergy ce mardi au Coliseum grâce à leur victoire 6-2. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 16/03/2022 à 08:37



2485 spectateurs Arbitres : Y. Furet et A. Bourreau asiistés de C. Debuche et J. Collin Buts :

Amiens : 00:14 Antonin Plagnat ; 05:45 Florian Sabatier (ass Aziz Baazzi et Jérémie Romand) ; 23:21 Spencer Naas (ass Aziz Baazzi et Nicolas Leclerc) ; 34:49 Aziz Baazzi ; 51:13 Elgin Pearce (ass Spencer Naas et Klemen Pretnar) ; 53:33 Antonin Plagnat (ass Florian Sabatier et Aziz Baazzi)

Cergy-Pontoise : ; 31:14 Steven Owre (ass Brien Diffley et Pierre-Charles Hordelalay) ; 34:39 Steven Owre (ass Denny Kearney et Pierre-Charles Hordelalay) Pénalités 16 minutes (8x2mn) contre Amiens 14 minutes ( 7x2mn) contre Cergy-Pontoise Après quatre matches, Amiens et Cergy sont donc à égalité deux victoires partout. La deuxième victoire amiénoise s'est construite dans un match qui n'a pas du tout ressemblé au précédent et au cours duquel Cergy a loupé son début et sa fin de match.

Pour cette quatrième rencontre, Jonathan Paredes, le coach de Cergy, avait choisi d'aligner Patrick Munson dans les buts à la place de Sébastian Ylonen. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le gardien américain pouvait rêver meilleure entame. Après 13 secondes de jeu seulement, à la suite d'une incompréhension avec son défenseur, il laissait filer le palet que Antonin Plagnat n'avait plus qu'à pousser au fond du but (1-0, 0m13s).



Photographe : Nicolas Leleu Toujours très entreprenants les Gothiques allaient même porter leur avantage à deux buts en profitant d'une double punition pour les Jokers. A 5 contre 3, Aziz Baazi servait Florian Sabatier dont le tir de la bleu traversait une forêt de joueurs pour terminer dans les cages de Patrick Munson (2-0, 5mn45).

A partir de ce moment là, le scénario des débats s'inversa et ce fut au tour des Cergynois de se ruer à l'attaque et aux Amiénois de jouer les contres. Après 16 minutes de jeu, les Jokers pensèrent enfin avoir trouvé l'ouverture mais après un (long) recours à la vidéo, les arbitres décidèrent de ne pas valider leur but. Ce qui fait qu'à l'appel de la deuxième période, ils comptaient toujours deux buts de retard.

Deux qui devinrent trois assez rapidement lorsque sur une passe d'Aziz Baazi, Spencer Nass, dans le slot, décochait un tir puissant qui surprenait Patrick Munson (3-0, 23mn21).



Photographe : Nicolas Leleu Pour autant, connaissant la puissance de feu de Cergy, on savait que le match était loin d'être plié. D'autant que, contrairement à la veille, Amiens était souvent pénalisé. Et c'est d'ailleurs à 5 contre 4 que les Jokers réduisirent une première fois le score. Steven Owre reprenait au deuxième poteau une excellente transversale de Pierre-Charles Hordelalay pour enfin tromper Henri-Corentin Buysse (3-1, 31mn14).

Cergy fit alors le siège dans la zone amiénoise et sur une passe subtile de Denny Kearney - qui pourrait être encore plus utile à son équipe s'il passait moins de temps en prison - Steven Owre doublait la mise pour revenir à une longueur des Amiénois (3-2, 34mn39s).

De quoi faire douter ces derniers mais ce doute dura...neuf secondes. En effet sur l'engagement qui suivit le deuxième but, Aziz Baazi héritait du palet et seul face à Patrick Munson, il ne se fit pas prier pour fusiller ce dernier et redonner un peu d'air à son équipe (4-2, 34mn48). Résultat des courses, à la fin de ce deuxième tiers temps, l'écart était toujours de deux buts en faveur des Picards.



Photographe : Nicolas Leleu Les Jokers allaient faire durer le suspens pendant dix minutes de jeu encore mais sans réussir à réduire une nouvelle fois le score. Et ensuite les pénalités changèrent de camp et à ce jeu là Amiens se montra plus efficace que son adversaire. A 5 contre 4 donc, Elgin Pearce déviait un lancer de Spencer Nass pour redonner trois buts d'avance à son équipe (5-2, 51mn12).

Dans la même situation, deux minutes de plus tard, c'est Antonin Plagnat qui, sur un service de Florian Sabatier, décochait un tir qui trompait une nouvelle fois Patrick Munson qui est apparu moins à l'aise que Sébastian Ylonen, la veille. (6-2, 53mn33).



Cette fois l'affaire était pliée et les deux équipes se retrouveront ce mercredi soir pour un match 5 qui ne sera donc pas encore décisif.

