Ce mardi se déroulait le 4e match des séries entre Chamonix et Angers, à Richard Bozon. Les Ducs d'Angers sont en position favorable dans ce duel, en menant la série 3-0, ces derniers pourraient donc se qualifier en ½ finale, s'ils venaient à s'imposer durant cette rencontre. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 16/03/2022 à 20:35



1138 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Peyre assistés de MM. Thorrignac et Pointel Buts :

Chamonix : ; 45:52 Samuel Salonen

Angers : 31:38 Maurin Bouvet (ass Neil Manning) ; 37:30 Philippe Halley (ass Robin Gaborit et Jerret Smith) ; 59:29 Robin Gaborit (ass Tommy Giroux et Connor Hardowa) Pénalités 2 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Angers Score nul et vierge



Les Pionniers prennent la main sur le palet en ce début de partie, mais restent encore en retrait de la cage gardée par Cowley.

Ce dernier est gentiment titillé durant les premières minutes, puis les frappes s’intensifient, à l’image d’un tir astucieux de Silfver.

Les incursions offensives angevines se font très rares dans les premières dizaines de minutes. Pourtant une simple occasion peut être la bonne, dès que les Pionniers perdent le palet, la vitesse des Ducs fait la différence et devient un vrai poison pour la défense chamoniarde.

Ce tiers est équilibré, avec des gardiens qui sont parfaitement dans le rythme pour contrer les offensives, laissant un score nul et vierge à la fin du premier acte.





Que d’occasions manquées



Les Pionniers sont en supériorité à la reprise du second tiers, mais tardent à s’installer en zone offensive et parviennent à se créer qu’une seule bonne occasion.

Au retour à 5, Angers monte en puissance et crée à plusieurs reprises la panique dans la défense chamoniarde.

La partie est accrochée et ne ressemble en rien à celle de la veille, aucune des deux équipes n’a la réussite escomptée, à contrario les gardiens réalisent une partie solide !



Torquato touche la lucarne avant que son coéquipier, Bouvet ne fasse sauter le verrou lors de leur première supériorité numérique, 0-1 à 31’38 [5-4].



Cowley est une muraille infranchissable, en jeu de puissance, pas loin de 5 Chamoniards tentent leur chance, mais il ne laisse rien passer !

Les occasions et désillusions chamoniardes s’accumulent. Halley s’échappe en contre et vise la lucarne pour breaker en toute finesse, 0-2 à 37’30.





Tiers toujours frustrant



Masson donne du fil à retordre à Cowley pour la reprise de l’ultime tiers, et le portier reste irrésistible !

Malgré l’avantage au score pour Angers, les locaux persévèrent et finissent par être récompensés ! Salonen relance les siens par un tir sous la barre plein d’envie, 1-2 à 45’52.

Le jeu se muscle, les contacts sont plus rugueux, Bouvet se trompe de cible en s’en prenant à Sabol, les esprits s’échauffent.

Cette fin de rencontre devient palpitante à suivre avec un rythme effréné formé par ces deux équipes qui ne veulent rien lâcher !

Angers ne voit que peu le palet en cette fin de période, les Pionniers veulent l’égalisation à tout prix, et finissent par jouer leur vatout en faisant revenir Sabol sur le banc !

Tous les risques ont été pris, mais cela ne paye pas, Gaborit expédie le palet dans le filet désert, et propulse Angers en ½ finale, 1-3 à 59’29.





Les Pionniers n’ont rien lâché malgré la lourde défaite de la veille, et auraient mérité un 5e combat, mais Angers a su être davantage réaliste et l’emporte 3 buts à 1.

Les Ducs avaient un niveau plus important sur cette série et remportent logiquement leur place en demi-finale des playoffs de Synerglace Ligue Magnus, contre un adversaire qui reste encore à définir. L'aventure chamoniarde se termine sur une note d'amertume mais ces derniers peuvent être fiers d'avoir retourné la situation catastrophique du début de saison, en allant chercher cette qualification en playoffs.







