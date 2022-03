Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 5 : Amiens vs Cergy-Pontoise 3 - 4 (3-4 (1-1 1-1 1-1 0)-1)) Après prolongation Le 16/03/2022 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Cergy-Pontoise ] Cergy prend l'avantage à Amiens C'est en prolongation que les Jokers de Cergy ont empoché le gain du cinquième match, indécis jusqu'au bout (3-4). Ils sont en ballotage favorable pour la qualification avec match à suivre chez eux. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 17/03/2022 à 09:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1946 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Bourreau assistés de MM. Laboulais et Debuche Buts :

Amiens : 09:57 Elgin Pearce (ass Rudy Matima et Spencer Naas) ; 30:40 Rudy Matima (ass Stanislav Lopachuk et Spencer Naas) ; 46:14 Donat Szita (ass Klemen Pretnar)

Cergy-Pontoise : ; 13:57 Pierre-Charles Hordelalay (ass Steven Owre et Denny Kearney) ; 27:11 Brien Diffley (ass Denny Kearney et Pierre-Charles Hordelalay) ; 54:56 Steven Owre (ass Pierre-Charles Hordelalay et Charles Levesque) ; 63:28 Aku Kestila (ass Tuukka Rajamaki et Antti Kauppila) Pénalités 20 minutes dont 10 à Bault contre Amiens 30 minutes dont 10 à Diffley et Dorey contre Cergy-Pontoise Lorsque l'on en arrive au cinquième match, la tension monte encore d'un cran dans une série qui pourtant n'en manque pas depuis le début. Chaque palet dans la balustrade est disputé âprement et les équipes se rendent évidemment coup pour coup.



Photographe : Nicolas Leleu Dans ce contexte ce sont les Gothiques qui devaient les premiers trouver l'ouverture à la faveur de leur première supériorité numérique. Spencer Nass centrait fort devant la cage de Sébastian Ylonen, logiquement préféré à Patrick Munson, et trouvait la palette de Elgin Pearce pour un palet qui finissait au fond des buts(1-0, 9mn57s).



Légèrement dominateurs, les Amiénois allaient pourtant perdre cet avantage lorsqu'en milieu de zone offensive, Steven Owre voyait son lancer détourné par Pierre-Charles Hordelalay, ce qui eut pour effet de tromper Henri-Corentin Buysse (1-1, 13mn54).



Ce devait être tout, en matière de buts, pour ce tiers temps, ce qui ouvrait la porte à une suite de match particulièrement tendue.



Photographe : Nicolas Leleu Ce fut évidemment le cas avec quelques mauvais coups par-ci, par-là; il est vrai que de se croiser sur la glace tous les soirs, ça créé des liens. Pas nécessairement amicaux.

Conséquences de ces amabilités, elles firent pleuvoir les pénalités. Et c'est en supériorité numérique que Cergy allait prendre l'avantage. Denny Kearney adressant une passe en retrait à Brien Diffley dont le tir puissant fit mouche (1-2, 27mn19).

Et c'est également en supériorité, mais à 5 contre 3, qu'Amiens devait égaliser. Rudy Matima, déviant dans le but de Sébastian Ylonen, un lancer de Stanislav Lopachuk (2-2, 30mn40).



Photographe : Nicolas Leleu Après tout cela et 40 minutes de jeu, les deux équipes étaient donc toujours à égalité parfaite dans ce match et dans cette série. Et elles le furent encore après 60 minutes puisque dans le troisième tiers, les deux équipes marquèrent chacune une fois. C'est Amiens qui ouvrit le bal, lorsque Donat Szita prit le rebond d'un lancer de Klemen Pretnar (3-2, 46mn14). Mais les Jokers trouvèrent les ressources pour égaliser en mettant à profit une nouvelle supériorité numérique, le lancer, pleine lucarne, de Steven Owre, ne laissant aucune chance à Henri-Corentin Buysse. (3-3, 54mn56).



Photographe : Nicolas Leleu Il restait donc à disputer une prolongation, la deuxième de la série on ne peut plus disputée. Une prolongation qui allait sourire à Cergy. Sur un lancer de Tuuka Rajamaki, le palet repoussé par Henri-Corentin Buysse revenait à Aku Kestila qui le catapultait dans le but amiénois (3-4, 63mn28).



Un but qui risque de peser très lourd dans ce quart de finale puisqu'il ne manque plus qu'une victoire à Cergy, qui va désormais évoluer dans sa patinoire, pour conclure victorieusement.

