Hockey sur glace - Ligue Magnus - Quart de finale match 6 : Rouen vs Gap 6 - 0 (1-0 3-0 2-0) Le 19/03/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Gap ] LM : Rouen-Gap, reportage photos Des clichés de la rencontre de 1/4 de final match 6 entre Rouen et Gap Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Marine Romain le 20/03/2022 à 18:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3149 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Debuche et Yssembourg Buts :

Rouen : 10.20 Rolands Vigners ; 20.36 Loïc Lamperier (ass Rolands Vigners et Florian Chakiachvili) ; 26.09 Andrew Johnston (ass Joran Reynaud et Marc-André Dorion) ; 28.23 Marc-André Dorion (ass Joël Caron et Rolands Vigners) ; 43.26 Quentin Tomasino (ass Florian Chakiachvili et Mark Flood) ; 47.34 Loïc Lamperier (ass David Gilbert et Florian Chakiachvili)

Gap : Pénalités 39 minutes dont 5+20 à Dorion contre Rouen 39 minutes dont 5+20 à Colotti contre Gap



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur