FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Cregut assistés de MM. Fauvel et Constantineau Buts :

Bordeaux : ; 08.33 Rudolfs Polcs (ass Baptiste Bruche et Matteo Mahieu) ; 12.04 Loïk Poudrier (ass Samuel Salonen et Enzo Carry) ; 15.00 Nikita Jevpalovs (ass Enzo Carry et Axel Prissaint) ; 15.11 Rudy Matima (ass Nikita Jevpalovs et Julius Valtonen) ; 51.48 Kevin Spinozzi (ass Enzo Carry et Samuel Salonen)

Marseille : 04.14 Maxence Leroux (ass Bryan Ten Braak et Teddy Da Costa) ; 26.49 Louis Cirgues (ass Paul Siraudin et Filip Dvorak) Pénalités 0 minute contre Bordeaux 4 minutes contre Marseille