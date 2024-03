Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus -1/4 de Finale - Match 1 : Grenoble vs Amiens 5 - 3 (3-1 2-1 0-1) Le 08/03/2024 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble s’impose face à des Amiénois poussifs Les cartes sont rebattues ce soir pour ce premier acte de quart de finale des Play-Off. Grenoble et Amiens se sont neutralisés sur leurs 4 confrontations en ligue Magnus avec 2 victoires (dont 1 à l’extérieur) et 13 buts pour chacune des 2 équipes. Onno ne revient toujours pas après sa blessure, Koudri blessé suite à la vilaine charge subie vendredi dernier et Munoz sont absents coté grenoblois. De son coté Amiens n’est pas épargnés par les blessures avec West, Tessier, Maia, Lavigne et Boucher en attaque ainsi que Bault en défense. On notera la présence de Gilbert devant leur cage. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damiens Magnat le 09/03/2024 à 00:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Frossard assistés de MM. Briolat et Zede Buts :

Grenoble : 01.21 Jere Rouhiainen (ass Sacha Treille et Loïc Farnier) ; 04.53 Matias Bachelet (ass Brent Aubin et Nikita Pivtsakin) ; 07.33 Jere Rouhiainen (ass Matias Bachelet) ; 24.52 Nikita Pivtsakin (ass Sacha Treille et Alexandre Lavoie) ; 28.07 Nicolas Deschamps (ass Roman Lyubimov et Damien Fleury)

Amiens : ; 18.35 Antonin Plagnat (ass Janis Svanenbergs et Justin Bergeron) ; 34.55 Tomas Simonsen (ass Ilies Djemel et Jaakko Niskala) ; 45.25 Janis Svanenbergs (ass Antonin Plagnat et Danick Bouchard) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Amiens



photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble se projette vite à l’avant mais Amiens, en contre, sollicite Stepanek qui s’impose et renouvelle face à Simonsen. Grenoble ouvre cependant le score sur son premier tir par Rouhiainen qui ne laisse aucune chance à Gilbert de la bleue [1-0].



Plagnat, sur un nouveau contre amiénois, est stoppé par Stepanek. La défense des Gothiques est perméable et Bachelet double la mise dès la 5e minute [2-0].



Grenoble impose un rythme élevé ne laissant que quelques incursions offensives aux Picards qui se terminent par un tir cadré comme le lancer de Svanenbergs une fois de plus stoppé par le cerbère local. A nouveau en zone offensive, Rouhiainen attend tranquillement à la bleue, décide de lancer et trompe une fois de plus Gilbert [3-0].



photo: Laurent Lardière

Les grenoblois sont les premiers à essuyer le banc des pénalités, sur ce jeu de puissance Svanenbergs puis Bouchard échouent sur un Stepanek solide alors que les lancers lointains de Feadrich et Lehtonen ne donnent rien. Lyubimov pense marquer, mais le gardien avait déplacer sa cage (volontairement?) bien avant. L’analyse vidéo par les zébrés le confirme mais ces derniers ne pénalisent pas le gardien. Suite à un échange de gentillesses entre Lehtonen et A. Dair ce dernier laisse les sien en infériorité mais les amiénois, très brouillons, n’en profitent pas. Un nouveau jeu de puissance en fin de tiers leur permet cette fois de réduire le score par Plagnat [3-1].



Amiens est passé à coté de ce premier tiers en encaissant 3 buts en 8’ à cause d’une défense poreuse, avec également une attaque mal organisée. Sans l’arbitrage laxiste envers leurs fautes, le score aurait put être plus sévère.



Engagements : 16/12 Amiens

Tirs : 12/9 Amiens



photo: Laurent Lardière

Les amiénois reviennent de la pause avec de meilleures intentions, Belharfi force Stepanek à l’exploit alors que les zébrés sont toujours aussi tolérants envers eux. Une fois encore leur défense gruyère permet à Pivtsakin d’ajuster tranquillement Gilbert d’un bon slap de la bleue [4-1]. La défense coule à nouveau laissant Deschamps et Lyubimov seuls devant leur gardien qui ne peut rien sur le tir du premier cité [5-1].



Malgré la déroute, pas de temps mort ni de changement de gardien, à croire qu’ils laissent filer le premier match. Bouchard s’offre cependant l’occasion la plus dangereuse à mi match mais le portier isérois veille. Bergeron, bien servi par Bouchard, n’a pas plus de réussite un peu plus tard tout comme Suire sur son échappée. La chance est cependant avec Simonsen qui fait le tour de la cage, lance derrière Stepanek qui n’a pas le temps de fermer son poteau et le palet rebondit dans la cage [5-2].



Pivtsakin fait une jolie cravate à Bergeron qui se fait justice lui même, les arbitres ne bronchent pas et le jeu reprend pour finir le tiers sur un but de Treille refusé pour hors jeu. Un second tiers joué sur un faux rythme lors duquel Amiens n’a jamais été en mesure de construire son jeu et d’inquiéter Grenoble qui s’échappe au score.



Engagements : 14/9 Grenoble

Tirs : 9/6 Grenoble



photo: Laurent Lardière

Quelques occasions de part et d’autre ponctuent le début du 3e tiers et mettent les gardiens à l’œuvre. Stepanek notamment enchaîne les arrêts mais fini par céder sur le tir de Svanenbergs [5-3].



Après s’être bien fait endormir les grenoblois se projettent à nouveau vers l’avant. Le jeu s’accélère enfin et commence seulement à devenir intéressant. Gilbert réalise quelques arrêts décisifs et maintien les siens dans la course. Les Gothiques essayent de s’organiser offensivement mais ne sont pas encore au niveau. Du coup Gilbert sort à 3 minutes de la fin pour faire évoluer son équipe à 6 joueurs de champs. Cela ne suffit pas et Grenoble empoche la première victoire à domicile.



Engagements : 9/7 Amiens

Tirs: 12/7 Grenoble



Grenoble s’impose ce soir grâce à son efficacité redoutable des 8 premières minutes. Amiens n’a jamais été en mesure d’installer son jeu. Sa défense, très poreuse, a bien aidé l’offensive grenobloise. Grenoble n’a bénéficié d’aucune supériorité numérique sur cette rencontre, pas que les amiénois étaient plus disciplinés, mais plutôt que l’arbitrage était plus tolérant envers eux. Il faudra demain soir qu’Amiens montre un tout autre visage pour donner du piment à ce quart qui risque sinon de tourner très vite à l’avantage des Brûleurs De Loups.

