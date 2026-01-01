Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Ligue Magnus: Point sur les playoffs et playdowns A trois journées de la fin de la saison régulière, où en sont les quatre équipes qui ne sont pas qualifiées en playoffs ? Ligue Magnus, Hockey Hebdo JC Salomé le 28/02/2026 à 13:00 Tweeter Après la 41e journée de Ligue Magnus, les qualifiés pour les playoffs sont maintenant connus bien que certaines positions soient encore incertaines.

photo: Jean-Christophe Salomé

Ce qui est sûr : Rouen s'adjuge le trophée Lacarrière avec la première place de la saison régulière,

Amiens prend le dernier ticket pour les playoffs,

Grenoble et Angers vont se disputer les deuxième et troisième places,

Chamonix, Cergy-Pontoise, Anglet et Gap s'affronteront pour éviter la relégation en division 1​ Ce qui est "presque" sûr : Amiens devrait affronter Rouen en quart de finale, sauf si Briançon ne prend plus de points et qu'Amiens remporte ses trois derniers matchs dans le temps réglementaire. Dans ce cas, Amiens prendrait la 7e place. Ce scénario semble peu probable. Au niveau des trophées : Rouen devrait obtenir le trophée Marcel Claret de l'équipe la plus fair-play (pénalités)

Christophe Boivin (Grenoble) a 5 points d'avance sur Anthony Rech pour le trophée Charles Ramsay du meilleur compteur

Avec 50 points, Anthony Rech est en bonne voie pour le trophée Albert Hassler du meilleur français, tallonné par son coéquipier Tomas Simonsen (47 points) photo: Jean-Christophe Salomé A. Rech va t'il dépasser C.Boivin pour le meilleur compteur de la saison ?

Pour les 4e et 8e places, tout reste à faire : 4e, 69 pts : Bordeaux est en position favorable mais reste sur une série de quatre défaites d'affilée et avec trois matchs compliqués à venir avec les réceptions de Rouen et Marseille et un déplacement à Briançon.

est en position favorable mais reste sur une série de quatre défaites d'affilée et avec trois matchs compliqués à venir avec les réceptions de Rouen et Marseille et un déplacement à Briançon. 5e et 6e, 64 pts: Marseille est a égalité de points avec Nice . Gap et Amiens vont arbitrer ce duel : Nice doit se déplacer à Grenoble et Gap et recevoir Amiens Marseille ira à Amiens et Bordeaux et recevoir Gap

est a égalité de points avec . Gap et Amiens vont arbitrer ce duel : 7e, 60 points : Briançon qui doit prendre encore un point pour éviter Rouen en quart, et qui peut encore viser la 5e place. Pour cela, il faudra au moins deux victoires contre Gap, Bordeaux ou Angers.

qui doit prendre encore un point pour éviter Rouen en quart, et qui peut encore viser la 5e place. Pour cela, il faudra au moins deux victoires contre Gap, Bordeaux ou Angers. 8e, 51 points : Amiens , qui s'est qualifié en playoffs à la faveur du point obtenu lors de sa défaite à Briançon. Le plus dur a été fait, mais la suite du programme n'est pas de tout repos avec deux longs déplacements à Nice et Marseille et la réception de Cergy-Pontoise Notre pronostic pour les playoffs :

1. Rouen contre 8. Amiens

2. Grenoble contre 7. Briançon

3. Angers contre 6. Nice

4. Marseille contre 5. Bordeaux

photo: Jean-Christophe Salomé

Poule de relégation



Les quatre équipes se tiennent en quatre points. Il reste encore deux matchs entre concurrents, tous les deux avec Chamonix : Chamonix - Cergy-Pontoise et Anglet - Chamonix.

Si les Pionniers remportent ces deux matchs, un petit pas sera fait pour le maintien.

Anglet a retrouvé des couleurs depuis la mise à l'écart de leur entraineur principal. Les angloys sont sur une série de 3 victoires de rang.

Cergy-Pontoise semble mieux armé pour se sortir des playdowns avec le meilleur bilan contre ses adversaire directs.

Gap doit absolument prendre des points pour ne pas perdre de vue ses adversaires. Le derby contre Briançon sera décisif pour reprendre confiance et recoller au classement.

Les quatre équipes sont très proches. Le sort du relégué pourrait bien se décider lors de la dernière journée de la relégation.

Anglet Cergy-Pontoise Chamonix Gap POINTS

DOMICILE Points / match domicile Anglet

41 pts - 4-7

1-2 7-0 5-3

5-3 9 / 15 1,8 Cergy-Pontoise

40 pts 2-3 (T)

8-0 - 1-4

8-2 4-6

5-4 (P) 8 / 18 1,3 Chamonix

41 pts 1-0

7-2 3-5 - 1-0

6-3 12 / 15 2,4 Gap

37 pts 4-5 (P)

2-3 (T) 0-3

2-1 5-2

2-3 (T) - 9 / 18 1,5 POINTS EXTERIEUR 6 / 18 12 / 15 5 / 15 5 / 18 Points / match extérieur 1,0 2,4 1,0 0,8

Points obtenus dans les matchs entre les équipes en saison régulière et projection Points Pts par Match Points contre

le Top 8 Matchs restants Projection playdowns Anglet

41 pts 15 / 33 1,4 26 1 +8 Cergy-Pontoise

40 pts 21 / 33 1,9 19 1 +12 Chamonix

41 pts 17 / 30 1,7 24 2 +10 Gap

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







