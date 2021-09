AMIENS LES GOTHIQUES

Saison 2020/2021 : classement 6e

Amiens à l'Est et d'attaque

Les Gothiques ont effectué un recrutement destiné à améliorer leur rendement offensif et ont activé la filière d'Europe de l'Est en signant un Bélarusse et un Slovène.

L'entraîneur : Anthony Mortas (France)

En poste comme head coach depuis la saison dernière après avoir été l'assistant de Mario Richer, Anthony Mortas va connaître sa première « vraie » saison à la direction des Gothiques, tant l'édition précédente a été tronquée : pas de play-off, pas de descente et plusieurs joueurs qui ont quitté le navire en cours de saison, pandémie oblige.

L'homme connaît bien la maison amiénoise puisqu'il y est arrivé en 2002 - après avoir fait toute sa carrière à Reims - pour y jouer jusqu'en 2012. L'autre grande nouveauté pour lui cette saison sera de disposer d'un véritable adjoint en la personne d'Eric Medeiros, coach de Briançon ces deux dernières années. La saison dernière, c'est le manager du club, Elie Marcos, qui assurait cette fonction, en cumulant les deux postes. Une situation transitoire là encore dictée par le contexte sanitaire.

La défense :

Crédit photo: Yoann Coppel Lucas Savoye Gardien n°2

C'est le secteur du jeu qui connaît le moins de changements au sein de l'équipe amiénoise. « On est très content du travail de notre défense l'an dernier, explique Anthony Mortas, on a fini avec une des meilleures du championnat. »

Les Gothiques aligneront donc le même duo de gardiens avec Henri-Corentin Buysse, incontestable numéro 1 et un des atouts majeurs de l'équipe picarde. Lucas Savoye sera encore son backup. Il a prouvé l'an dernier en gardant le filet lors de la première partie de saison que l'on pouvait compter sur lui.

Dans les lignes arrières uniquement des joueurs qui évoluaient déjà à Amiens à l'exception d'une recrue d'expérience : l'international slovène Klémen Pretnar, 34 ans, qui arrive d'Oswiecim en Pologne après être passé par la Slovaquie, le Belarus et l'Autriche. International A depuis 12 ans, il est amené à remplacer numériquement le Canadien Jérémy Beaudry parti en cours de saison l'an dernier.

Romain Bault arrivera avec le plein de confiance, lui qui vient à 30 ans de décrocher ses galons d'international A. La défense compte aussi sur la solidité du Canadien Dan Gibb, qui va entamer sa troisième saison en Picardie et de son compatriote Skylar Pacheco, arrivé l'an dernier et qui a donné satisfaction au staff amiénois. Solide aussi l'offensif Aziz Baazi tout comme Nicolas Leclerc, reconduits tous les deux. Yohan Coulaud, enfin, continue, du haut de ses 21 ans, à s'imposer dans l'effectif et entend bien poursuivre sa progression.

Les attaquants :

L'offensive amiénoise a connu l'an dernier quelques problèmes d'efficacité et le recrutement a été conçu pour améliorer ce secteur. Le club a choisi de ne pas conserver Thomas Suire, qui a rebondi à Cergy, ni le Letton Arturs Sevcenko alors que le Canadien Brendan Jacome a souhaité mettre un terme à sa carrière. Comme le Danois Christopher Frederiksen avait quitté les Gothiques en cours de saison l'an dernier, il y avait donc quatre postes à pourvoir.

Et le club amiénois a innové en allant chercher Stanislav Lopachuk, international belarusse (et premier Belarusse à évoluer à Amiens) sur lequel les entraîneurs fondent de gros espoirs.

Ils avaient également réactivé la piste russe – que le club d'Amiens avait été le premier en France à exploiter à la fin des années 80 – en recrutant Semyon Babintsev, attaquant de 27 ans qui a déjà posé ses valises partout et même joué en KHL mais ce dernier leur a finalement fait faux bond. Il sera finalement remplacé par le Finlandais Taavi Tiala, 28 ans, qui jouait l’an dernier à Cracovie en Pologne après avoir fait toute sa carrière en Mestis, le deuxième niveau finlandais.

Les Gothiques ont aussi puisé dans leur filière, plus classique, nord américaine avec l'Américain Spencer Naas, passé par l'AHL et l'ECHL, et qui évoluait l'an dernier en Suède en HockeyEttan (troisième échelon suédois). De même, ils accueillent le Canadien Elgin Pearce, déjà vu à son avantage en pré-saison l'an dernier avant qu'il ne reparte au Canada à cause de la pandémie.

Le reste de l'offensive est un savant mélange d'expérience, de joueurs français « arrivant à maturité », selon les mots d'Anthony Mortas ,et de jeunes talents du cru.

Côté expérience donc, le capitaine Jérémie Romand qui attaque sa cinquième saison au Coliseum, les deux Canadiens Joey West (pour une sixième saison à Amiens, son seul club en France) et Alex Boivin ou encore Florian Sabatier qui a rempilé pour une troisième saison en Picardie. Au rang des Français arrivant à maturité, incontestablement le talentueux Rudy Matima qui aura 25 ans cette saison et qui doit encore gagner en constance au plus haut niveau. Plus jeunes, Antonin Plagnat et Baptiste Bruche (un pur produit amiénois) ont de quoi répondre aux grandes attentes que l'on place en eux. Enfin, au rayon des jeunes, les Gothiques ont intégré dans le groupe pro le très prometteur Tomas Simonsen qui a cartonné l'an dernier en U20 (17 buts en 7 matches) et qui doit maintenant montrer ce qu'il peut amener au plus haut niveau.

Les ambitions de l'équipe :

Anthony Mortas n'affiche pas d'objectif précis : « Avec ce qui s'est passé l'an dernier, on ne sait pas trop où en sont les autres équipes, alors difficile de faire des pronostics. De notre côté, nous avons la coupe d'Europe en octobre à Amiens, (NDLR : la Continental Cup) ce qui constitue déjà un bel objectif ».

Toutefois, si aucun objectif chiffré n'est avancé, on voit mal un club du standing d'Amiens ne pas figurer dans la première partie du tableau.

Le joueur à suivre :

Stanislav Lopachuk. C'est avec une certaine curiosité que l'on attend cet attaquant belarusse qui, à part un passage en VHL avec les équipes russes d'Almetievsk et Penza lors de la saison 2017-2018, n'a jamais joué qu'au Belarus. International, il a disputé les derniers championnats du monde groupe A et c'est à cette occasion qu'il a tapé dans l'oeil des entraîneurs amiénois, séduits par « son gros volume de jeu, c'est un joueur qui travaille énormément ». Le talent est là, l'inconnu sera sa capacité d'adaptation à la France et au hockey français. Il s’est en tout cas montré à son avantage lors des matches de préparation.

Le mot du coach :

« On a une bonne base de joueurs depuis quelques années, on était très contents de la défense l'an dernier et cette saison on a surtout cherché à amener des joueurs plus offensifs. On veut une équipe qui va travailler très fort – on a la chance cette saison de pouvoir compter sur un préparateur physique à temps plein - en s'appuyant sur une bonne défense. »