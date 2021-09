Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Présentation Angers Ligue Magnus Présentation des équipes: Angers Les Ducs Média Sports Loisirs , Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 09/09/2021 à 11:00 Tweeter ANGERS LES DUCS



Saison 2020/2021 : 2e



Angers repart à l’assaut de la Ligue Magnus



Les Ducs repartent pour un tour avec l'objectif, faire encore et toujours mieux saison après saison, cette fois c'est la Stabilité qui est de mise en avant avec un effectif légèrement moidifé et l'arrivée d'un nouveau coach Américain.



L'entraîneur : Ethan GOLDBERG (USA)



Brennan SONNE devait démarrer sa 5e saison à la tête des Ducs d'Angers avant qu’une opportunité de carrière non négligeable se présente à lui durant l’été. La direction angevine a donc laissé son chef d’orchestre partir prendre les rênes des Saskatoon Blades, équipe de WHL.

C’est Ethan GOLDBERG qui viendra poser ses valises en Anjou pour démarrer sa 1ère expérience en tant qu’entraîneur principal d’une équipe professionnelle. En provenance de Tri-City Storm en United States Hockey League où il évoluait depuis 4 saisons (les 3 dernières saisons en qualité de coach associé), Ethan GOLDBERG prolonge l’histoire des Ducs d’Angers avec la filière de recrutement américaine. Avec Ethan qui a appris aux côtés de Jay VARADY, les dirigeants angevins font le choix de la stabilité dans le profil de leur entraineur chef pour pérenniser l’excellent travail de ces dernières années. Il sera assisté d’Alexis BILLARD qui accompagnait déjà le travail de Brennan SONNE.







La défense :



La 1ère annonce de l’inter-saison des Ducs d’Angers a créé une véritable surprise chez les partisans. En effet, la collaboration entre l’équipe de Maine-et-Loire et Florian HARDY prenait fin. Après 274 matchs officiels sous le maillot des Ducs, le gardien international français ne faisait plus partie de la feuille de route du club et de ses ambitions élevées. C’est donc au pays Basque, avec l’Hormadi Anglet que la saison 2021-22 va s'amorcer pour Florian HARDY.

Même annonce concernant le back-up de la dernière saison, Raphaël GARNIER, qui n'a pas été conservé par le staff angevin. Difficile de faire ses preuves durant cette saison au calendrier aménagé en raison de la COVID pour Raphaël qui évoluera en 2021-22 sous les couleurs des Brûleurs de Loups.



Le staff des Ducs est reparti d’une copie blanche pour trouver les 2 futurs gardiens de l’ICEPARC.



La 1ère recrue Juliàn BARRIER, back-up des Aigles de Nice ces 2 dernières années. Il revient en Anjou où il a évolué pendant ses années “jeunes”. Bien qu’il n’ait connu que le Haras (ancienne patinoire des Ducs), nul doute que l’ICEPARC sera un terrain de jeu sur lequel Juliàn voudra exprimer tout son potentiel.

La tâche complexe qu'il restait à réaliser par l'encadrement d'Angers était de signer un gardien numéro 1 à la hauteur des ambitions du club et des attentes des partisans. Le choix s’est tourné vers Evan COWLEY, jeune américano-canadien de 26 ans en provenance du HK Nitra (Slovaquie). Drafté en 2013 par les Florida Panthers de NHL, Evan est un gardien au grand gabarit avec ses 1,93m. Après avoir performé durant ses années universitaires, Evan a pu goûter à quelque 14 parties en AHL (antichambre de la NHL) et à l’ECHL avant de partir tenter sa chance en Europe. Après la Pologne, le Danemark puis la Slovaquie c’est maintenant la France et la ligue Magnus qui sera le nouveau challenge du portier nord-américain. Et les attentes sont grandes.



Riley GUENTHER Crédit Photo: Laurent Lardière



Pour ce qui est de la question des défenseurs qui composeront l’avant-garde de ces 2 nouveaux gardiens, les Ducs d’Angers ont fait dans le copier/coller. L’ensemble des 7 défenseurs présents dans l’effectif 2020-21 ont été reconduits pour la nouvelle saison.

Emmenée par l’incontournable Patrick COULOMBE qui entamera sa 8eme saison de Magnus (5e avec les Ducs), la défense angevine pourra compter à nouveau sur l’impact physique de Kévin DUSSEAU et de Jerret SMITH qui démarreront leur 2nde saisons avec les Ducs. Pour rester dans la constance et l’équilibre trouvé avec les duos de défenseurs angevins, les Ducs d’Angers renouvellent leur confiance à l’international français Vincent LLORCA qui continuera d’accumuler les points tout comme Neil MANNING (19 points en 22 matchs à eux 2). Confiance renouvelée également aux 2 joueurs originaires de l’Alberta (Canada), Riley GUENTHER et sa capacité à porter le danger vers l’avant ainsi que Connor HARDOWA avec son style de jeu posé et efficace en zone défensive (ratio +/- à +9 points la saison dernière). Avec une 3e saison sous le chandail angevin qui s’amorce pour ces 4 joueurs, l’alchimie dans la défense des Ducs devrait être un atout considérable sur une saison pleine.



Les attaquants :



Même son de cloche du côté de l'armada offensive des Ducs d'Angers : stabilité !

Outre la complexité de préparer une saison avec cette épée de Damoclès dû à la situation COVID au-dessus de la tête, c’est également le choix de conserver ce qui a été développé et qui fonctionne dans le vestiaire et sur le glaçon angevin.

Seulement 2 départs sont enregistrés dans l’offensive des Ducs. Celui de Zach HAMILL d’abord, qui malgré un talent indéniable n’aura pas réussi à s’acclimater au championnat français et à produire autant que l’on pouvait l’espérer. Et Sébastien SYLVESTRE qui aurait facilement mis le public angevin de son côté tellement ses présences sur la glace apportaient d’actions toutes plus audacieuses les unes que les autres et aidaient l’équipe (20 points en 22 rencontres).

Deux départs compensés par une seule arrivée pour le moment, celle de Zack TORQUATO. Joueur de centre canadien, Zack arrive tout droit de Swiss League (2e échelon Suisse) où il a pu engranger 82 points en 86 matchs ces 2 dernières saisons. Drafté en 2007 par les Détroit Red Wings, son expérience nord-américaine : 76 matchs AHL (13 points), 285 en ECHL (239 points) devrait pesée sur les défenses adverses. Attention toutefois au regard de ses statistiques dans le ratio +/-, il semblerait que le travail défensif ne soit pas toujours simple à appliquer pour Zack, à suivre.

Une offensive de choix sera présente sur le banc des Ducs cette saison. À commencer par le duo canadien qui a fait des étincelles dès son arrivée l’année dernière, Philippe HALLEY et Tommy GIROUX, binôme de toujours, qui terminait 1er et 2e meilleur pointeur du club saison 2020-21 avec respectivement 25 points et 22 points en 22 parties. Autre canadien qui complétait ce podium et enfilera le chandail angevin pour une 5e saison consécutive, Danick BOUCHARD. Ce serial-buteur est avant tout un travailleur acharné qui apporte toute son intensité dans les 2 sens de la patinoire. Attaquant fort des Ducs et véritable pierre angulaire du vestiaire, Robin GABORIT sera lui présent pour une 10e campagne dans les rangs angevins. Gros travailleur et vraie bonne pioche de la saison 2018-19 pendant laquelle il découvrira l’équipe de France, Loïc FARNIER est également un joueur offensif sur lequel Ethan GOLDBERG pourra compter cette saison. Apportant sa vitesse à l’attaque des Ducs depuis 2 saisons, Cédric DI DIO BALSAMO devrait cette saison encore gratifier le public angevin de contre-attaques éclair. Maurin BOUVET arrivait d’une saison mitigée en provenance de Rouen et était à la recherche de confiance. Chose que les Ducs ont semble-t-il réussi à lui apporter et qu’il faudra continuer de travailler pour cette nouvelle campagne. Présent depuis 3 saisons dans le vestiaire, Marius SERER a été renouvelé dans l’effectif et continuera à réaliser de belles prestations, notamment lors des unités spéciales sur lesquelles il est très utilisé. De nouveau attendu sur les bords de Maine, Téo SARLIÈVE a vu sa progression ralentie par la saison COVID mais devra continuer à donner le meilleur à chaque présence et engranger de l’expérience. Dernier attaquant connu de l’effectif, Nicolas RITZ complète cette offensive angevine. Tenu éloigné de la glace en début de saison dernière suite à un problème de santé, Nicolas a pu revenir et mettre tout son talent au service de l’équipe des Ducs, nul doute que la perspective d’une saison pleine attisera son envie de bien faire.



Les Ambitions de l'équipe :



Le Top 3 et la conquête du Titre de la Magnus





Le joueur à suivre :



EFFECTIF 2021/2022



COACH

BILLARD Alexis

GOLDBERG Etha n



GARDIENS

#30 BARRIER HEYLIGEN Julian

#31 COWLEY Evan



DÉFENSEURS

#5 COULOMBE Patrick

#20 DUSSEAU Kévin

#53 GUENTHER Riley

#24 HARDOWA Connor

#17 LLORCA Vincent

#8 MANNING Neil

#2 SMITH Jerret



ATTAQUANTS

#83 BOUCHARD Danick

#15 BOUVET Maurin

#16 DI DIO BALSAMO Cédric

#96 FARNIER Loïc

#11 GABORIT Robin

#13 GIROUX Tommy

#71 HALLEY Philippe

#10 RITZ Nicolas

#76 SARLIèVE Téo

#14 SERER Marius

