Saison 2020/2021: 10e





Anglet se renforce



Pour sa Quatrième saison dans l’élite du Championnat de France L’Hormadi Anglet souhaite monter d’un cran en ne jouant plus seulement le maintien mais le haut de tableau. Les ambitions du club restent bien la pérennisation de l’équipe première en Ligue Magnus avec une présence régulière dans le Top8.



L’entraîneur David Dostal (Franco-Tchèque)

David Dostal, poursuit pour sa 2e saison à Anglet en tant que Head Coach, sa parfaite connaissance du club Basque lui a permis de composé une équipe compétitive. Il sera à nouveau assisté de Matthieu Cyr ancien joueur de l’Hormadi présent au club depuis 2010. L’identité Basque sera fièrement défendu dans ce championnat d’Elite par un duo qui souhaite placer son équipe dans le Top 8 de la Ligue Magnus.

La défense

En recrutant le gardien de l’équipe de France Anglet réalise un gros coup. Après Quatre saisons sous les couleurs des Ducs d’Angers et pas moins de 100 sélections en équipe de France, Florian Hardy gardera la cage de l’Hormadi en remplaçant Antoine Bonvalot parti à Nice. Il partagera le but avec Léo Bertein qui lui prolonge pour une cinquième saison sous les couleurs d'Anglet. Le trio sera compléter par Tonin Caubet jeune joueur de 19 ans formé au club ayant réalisé 2 matchs la saison dernière avec l’équipe Pro où il a fait forte impression. Il évoluera également avec l’équipe U20 et sera à disposition du groupe Elite si nécessaire.

Crédit Photo: Jean Marc Lestage Florian HARDY Gardien n°1

Après la vague des départs, dont celle de l’emblématique Yanick Riendeau qui raccroche ses patins, ce sont 4 nouveaux défenseurs qui viennent grossir les rangs, avec l’arrivée des Canadiens Kevin Massy et Jacob Sweeney Kevin évoluait avec l’équipe de Strasbourg en Division 1 où il s’est particulièrement illustré pour sa première saison en France en contribuant à qualifier son équipe en finale du Final Four (il termine vice-champion de D1). Jacob arrive tout droit du canada et de l’université d’Ottawa son impressionnant gabarit 1m93 pour 97Kg et son jeu musclé permettront de contenir les adversaires à distance. Patrik Luza international Slovaque passé par le championnat KHL avec le HC Slovan Bratislava arrive tout droit du championnat de Pologne où il évoluait depuis 2 saisons, son expérience et son niveau de jeu feront de lui un pilier de la défense Angloye. Michal Gutwald gros gabarit d’1m91 pour 100 Kg le défenseur Tchèque complète l’effectif suite au désistement de Colton Waltz. Michal est passé par le championnat EIHL avec 3 clubs écossais différents il arrive lui aussi de Pologne où il jouait avec Cracovia Krakow.

En tant que cadre de l’arrière garde, Mathieu Pons poursuit pour sa 8e saison consécutive le Grenoblois sera un atout d’expérience pour encadrer les jeunes qui intègrent l’équipe dont Andrea Palat formé au club,qui du haut de ses 21 ans comptabilise déjà une vingtaine de matchs en Magnus à son compteur. Arthur Laroque âgé de 18 ans pourra compléter l’effectif de l’équipe première tout en jouant avec les U20.

Les attaquants

L’Hormadi renforce son effectif en attaque tout en conservant ses joueurs cadres, Thomas Decock 35 ans et capitaine re-signe pour une 6e saison consécutive. Nicolas Arrossamena fer de lance de l’attaque Basque à 31 ans re-signe pour sa 4e saison. Lionel Tarantino lui aussi cadre indiscutable sera présent pour une 4e saison consécutive. Florent Neyens 30 ans présent pour une 11e saison, Victor Ranger âgé de 22ans poursuit également pour une saison supplémentaire. Hugo Baron 19 ans formé au club évolue avec l’équipe U20 et pourra poursuivre sa progression avec le groupe en disposant de temps de jeu en Ligue Magnus. Le Letton Oskars Batna poursuit à Anglet à la plus grande satisfaction du staff Angloy qui pourra compter sur son attaquant de taille Internationale. Les 6 recrues qui viennent compléter le groupe, Jules Gallet vient grossir les rangs en provenance de Bordeaux, il possède déjà 68 matchs de Ligue Magnus à seulement 21 ans. Emils Gegeris rejoint son compatriote Batna, il découvrira la France mais l'intégration devrait se faire rapidement, formé à Riga,Emils à 22 ans et possède déjà une expérience des championnats relevés pour avoir évolué avec l’équipe du Dinamo de Riga (KHL) et le HK Riga (MHL). Peter Hrehorcak l’ancien capitaine des Aigles de Nice rejoint l’Hormadi, en France depuis 6 saisons déjà, il est passé par Chamonix puis Nice et est habitué à la Ligue Magnus. Tadeas Jaros attaquant Tchèque de 27 ans arrive pour sa toute première en France dans un championnat d’Elite, formé à Opava sa ville Natale il est passé très brièvement par le championnat Polonais lors de la saison 2018/2019 avant un rapide retour dans le championnat Tchèque (Czech3). Elias Karvonen quitte la Finlande où il évoluait en Mestis et Liiga il sera rejoint par son co-équipier avec l’équipe de TUTO Hockey Juho Mäkelä .Le duo Finnois découvrira un tout nouveau championnat où ils seront surveiller de près par les défenseurs adverses.

Les ambitions

Le recrutement réalisé cette saison est basé sur le renfort de l’effectif avec des joueurs d'expériences du haut niveau dont des joueurs internationaux. Pour certains joueurs ce sera la découverte de la Ligue Magnus et du Championnat de France, l’adaptation devra se faire rapidement car avec un tel effectif l’Hormadi vise le Top 8 et une qualification en Playoffs à minima.

Le joueur à suivre



Oskars Batna International Letton au CV bien fourni re signe une saison supplémentaire avec Anglet. À n’en pas douter, il sera l’un des attaquants phare du championnat de Ligue Magnus. Il vient de participer aux championnats du monde avec la Lettonie. Attaquant centre puissant d’1m95 pour 100Kg il a été très productif la saison précédente malgré un championnat raccourci en raison de la pandémie, en 22 matchs Oskars termine meilleur pointeur d’Anglet avec 18 Pts (9 buts et 9 assistances) une très grande satisfaction pour le staff de l’Hormadi qui compte sur cet atout capable de renverser une situation sur un match à lui seul.

EFFECTIF 2021/2022





COACH

CYR Mathieu

DOSTAL David



GARDIENS

#38 BERTEIN Léo

#39 CAUBET Tonin

#49 HARDY Florian



DÉFENSEURS

#0 GUTWALD Michal

#55 LARROQUE Arthur

#27 LUZA Patrik

#72 MASSY Kevin

#19 PALAT Andréa

#5 PONS Mathieu

#4 SWEENEY Jacob



ATTAQUANTS

#10 ARROSSAMENA Nicolas

#14 BARON Hugo

#95 BATNA Oskars

#11 DECOCK Thomas

#24 GALLET Jules

#20 GEGERIS Emils

#71 HREHORCAK JR Peter

#47 JAROS Tadeas

#91 KARVONEN Elias

#2 MAKELA Juho

#16 NEYENS Florent

#18 RANGER Victor

