Saison 2020/2021 : classement 7e

Bordeaux entame sa 7e saison en Ligue Magnus



"Nous repartons en gardant bien les deux pieds au sol." (Thierry Parienty, président).

L’entraîneur Olivier Dimet (France)

Après avoir pris la succession de Philippe Bozon à la tête de l'équipe des Boxers de Bordeaux en 2019, et décroché la montée en Ligue Magnus l'année précédente (avec l'Hormadi d'Anglet) confirmant un excellent travail durant sept saisons au Pays Basque, Olivier Dimet sera présent sur le banc bordelais pour une troisième saison consécutive. Ancien défenseur des Boxers, et ami de longue date du manager Stéphan Tartari, ce dernier, en annonçant son départ d'Anglet, souhaitait poursuivre en Aquitaine et retrouver un club qu'il connaît fort bien.

Pour cette saison 2021-2022, Olivier Dimet sera toujours assisté par Julien Desrosiers sur le banc.

La défense

Devant la cage, le club pourra compter sur Clément Fouquerel qui effectuera sa 5ème saison à Bordeaux. Auteur de sa meilleure saison statistique lors de l'exercice 2019-2020 (93 % d'arrêts), Clément reste toujours un élément important de l'effectif, mais aussi une valeur sûre devant les filets. De par son expérience et son vécu, il devrait être l'un des mentors de nos jeunes dès la saison prochaine.

Suite à une très bonne fin de saison, Gaétan Richard a décidé de rester à Bordeaux pour continuer sa progression et obtenir davantage de temps de jeu. Y aura-t-il un vrai challenge entre les deux gardiens bordelais en 2021-2022 ? Affaire à suivre.

Pur produit de la formation bordelaise, Bastien Lemaitre intégrera le groupe des six défenseurs la saison prochaine. Capitaine des U20 depuis maintenant 3 saisons, Bastien compte à présent 10 apparitions en Synerglace Ligue Magnus et aura l'occasion de poursuivre sa progression en devenant l'un des défenseurs titulaires qui composeront l'avant-dernier rempart de l'équipe bordelaise.

Détenteur du titre de meilleur espoir du championnat la saison passée, Jules Boscq rentre au bercail après une première saison complète en Synerglace Ligue Magnus avec l'Hormadi d'Anglet ou il a fait sa place dans la deuxième paire défensive.

Kévin Spinozzi, fils du coach Frank, a choisi Bordeaux pour son retour en France, 11 ans après avoir disputé le championnat U18 Elite avec les Gothiques d'Amiens. Ce laps de temps lui a permis de disputer près de 300 rencontres d'OHL, 4 saisons d'ECHL et environ 20 matchs d'AHL. Défenseur polyvalent, fort défensivement et aimant monter le palet, son puissant lancer fera à coup sûr trembler les filets. Sa bonne vision du jeu lui permet également d'être une menace supplémentaire lors des supériorités numériques.

Louis Bélisle poursuit l'aventure pour une 2ème saison consécutive. Après avoir posé ses valises en Gironde en ayant auparavant remporté une Coupe de France avec les Gothiques d'Amiens, il a la réputation d'être l'un des meilleurs défenseurs offensifs du championnat. Véritable menace en supériorité numérique, exercice dans lequel il excelle, Louis est capable à la fois de distribuer le jeu et de déclencher un lancer bien placé.

Arrivé sur Bordeaux en tout début de saison 2019-2020, Marc-André Lévesque n'a depuis plus quitté le club, suite au dépôt de bilan des Lions de Lyon avec qui il s'était initialement engagé. C'est avec la ferme intention de confirmer sa belle saison 2019-2020 (24 points dont 8 buts) qu'il espère jouer à nouveau un rôle prépondérant dans le vestiaire.

L'ancien capitaine Maxime Moisand rempile pour une 6ème saison sur les bords de Garonne. À bientôt 31 ans, l'expérimenté défenseur offensif, encore appelé il y a quelques semaines en Equipe de France, sera un réel atout pour aider le groupe rajeuni.

Crédit Photo: Guillaume François Aina Rambello

L'attaque

Bordelais pure souche, Aina Rambelo poursuit dans sa ville d'origine pour une 8ème saison consécutive. Champion de France de D1 avec les Boxers en 2015, l'attaquant bordelais n'a depuis jamais plus quitté l'équipe. Joueur polyvalent et valeur sûre du club, Aina joue la continuité dans le groupe bordelais où il a d'ailleurs été nommé assistant-capitaine la saison dernière.

De retour à Bordeaux pour une 12ème saison, François Paquin pourrait marquer l'histoire du club en devenant la saison prochaine, le recordman du nombre de matchs de championnat joués avec le maillot rouge et noir. Nommé capitaine de l'équipe dans les années de Division 1, champion de France de D1 en 2015, le joueur canadien poursuivra donc sur la glace de Mériadeck pour le plus grand des partisans, qui l'ont adopté il y a déjà bien longtemps.

Nouvelle recrue offensive, Alex Wideman sera le premier Américain à jouer aux Boxers de Bordeaux en 2021-2022. Auteur de 44 points (dont 14 buts) la saison passée avec le club de Rungsted Seier Capital, il décroche le titre de champion du Danemark. Doté d'un petit gabarit (1m71 68kg), Alex possède un style de jeu intense et aime être agressif sur le porteur du palet. Sa rapidité, ses talents de finisseur et son sens pour distribuer seront sans aucun doute des atouts précieux pour l'équipe.

Bien installé en famille à Bordeaux et avec la confiance de son coach, Alexandre Mulle est pleinement épanoui avec les Boxers et son niveau de jeu le confirme saison après saison. Elément très important de l'attaque, il devrait pouvoir également prêter main forte et encadrer les jeunes pousses, lui qui vient de fêter ses 32 ans.

Jeune trentenaire, doté d'un solide gabarit (1m85 86kg), Austin Fyten arrive à Bordeaux avec près de 300 matchs d'AHL dans les jambes, environ 150 points en un peu moins de 200 rencontres d'ECHL. Ce joueur canadien sera un véritable renfort de poids pour l'attaque des Boxers. Austin s'annonce comme un joueur complet et a encore beaucoup à prouver.

Après avoir effectué ses débuts en Synerglace Ligue Magnus à tout juste 17 ans avec l'Hormadi d'Anglet la saison dernière (3 points dont 1 but en 13 matchs), Enzo Carry arrive à Bordeaux avec l'intention de disputer sa première saison complète au plus haut niveau.

Débarqué dans la capitale Girondine durant l'été 2016 en provenance de Grenoble, Julien Guillaume est parvenu à faire sa place au fil des saisons dans l'effectif, progressant sur le plan des statistiques. La saison dernière, la réussite était un peu moins présente de son côté (3 points dont 2 buts inscrits lors de l'avant-dernière journée de championnat, en 22 rencontres), mais il faut noter que son rôle défensif fut valorisé davantage.

Meilleur buteur des Boxers la saison passée, Loik Poudrier reste à Mériadeck pour une 3ème saison consécutive. Espérant bien capitaliser sur sa belle saison et poursuivre de la même manière, Loik devrait faire lever les partisans de la patinoire à de nombreuses reprises en 2021-2022.

Louis Vitou, co-meilleur buteur et 2ème meilleur pointeur de l'Hormadi la saison passée, à bientôt 21 ans, est un joueur en pleine progression avec déjà 3 saisons professionnelles de Synerglace Ligue Magnus dans les patins. Celui-ci devrait être à coup sûr l'un des joueurs à surveiller la saison prochaine.

Maxime Legault arrive en provenance de Grenoble avec son expérience, son physique imposant et un vrai sens du but. En effet, le nouveau numéro 54 totalise 87 points en 155 matchs de Synerglace Ligue Magnus (45 buts et 42 assistances).

Robin Lamboley, arrivé l'an passé de l'Hormadi d'Anglet, disputera sa 2ème saison en terre bordelaise. Très discipliné défensivement la saison passée, il inscrit 4 points (1 but et 3 assistances) en 21 matchs et aura à nouveau l'occasion de jouer son autre rôle crucial : museler les meilleurs attaquants adverses notamment en infériorité numérique. Cette deuxième saison sera pour lui celle de la confirmation.

Vince Tartari fera partie intégrante de l'effectif la saison prochaine avec une place parmi les douze attaquants. Joueur régulier de l'équipe Magnus en 2020-2021 (15 matchs disputés), il en a profité pour inscrire son premier point (1 but) contre les Brûleurs de Loups de Grenoble où évolue toujours Christophe, son oncle.

Les ambitions

Pour cette nouvelle saison en Synerglace Ligue Magnus (la 7ème), les ambitions affichées seront principalement liées aux jeunes : leur donner leur chance avec un maximum de soutien et la mise en place de moyens de développement plus adaptés. Le club semble vouloir faire preuve de davantage d'humilité en souhaitant laisser du temps afin que le travail finisse par payer tout en désirant être respecté sportivement (par des séries de victoires). Les jeunes devront être guidés à aimer le maillot qu'ils défendent et encadrés par des joueurs plus expérimentés.

"Nous repartons en gardant bien les deux pieds au sol." (Thierry Parienty, président).

Le joueur à suivre

Cette saison 2021-2022 annonce une première historique pour le club des Boxers. En effet, un premier joueur américain a rejoint les rangs bordelais durant l'intersaison. Avec son petit gabarit, sa rapidité et son talent de finisseur évoqués dans les lignes qui le concernent, Alex Wideman pourrait bien être le joueur à suivre à Mériadeck. Il ne fait déjà aucun doute que de très nombreux supporters attendent de le voir évoluer sous ses nouvelles couleurs.