Saison 2020/2021 : 12e

Les Diables Rouges à l’accent Slave

L’équipe de Briançon a revue une grande partie de son effectif à commencer la tête. Daniel Sedlak prend les rênes et s’entoure d’un adjoint en la personne de Ramon Sopko ancien gardien des Diables Rouges de 2009 à 2011. Un recrutement de choix dont neuf joueurs Slovaques seront présents dans un groupe qui souhaite réalisé un coup lors de chaque rencontre, avec comme objectif de ne plus jouer la lutte pour le maintien à chaque journée.

L’entraîneur

Daniel Sedlak (Slovaquie)

L’ancien adjoint d’Eric Medeiros prend la place à la tête des Diables Rouges. Etant à Briançon depuis 2018 il connait parfaitement le club, en ayant pris les rênes de l’équipe U17 puis l’équipe première en 2019 en tant qu’assistant coach et en charge de la supervision des équipes jeunes. Pour la toute première fois de sa carrière il devient Head coach d’une équipe de Ligue Magnus.

Daniel Sedlak sera assisté de son compatriote Ramon Sopko qui quitte le banc et son poste de Head-Coach des Sangliers de Clermont (D1) pour devenir Coach adjoint. L’ex-gardien de but à 40 ans, rejoint la Ligue Magnus où désormais les diables rouges seront dirigés par le duo Slovaque.

Crédit Photo: Jean Marc Lestage Kevin Igier

La défense

Jan Broz agé de 24 ans jeune gardien Tchèque arrive tout droit de Dukla Jihlava (République tchèque Czech2) où il découvrira le championnat d’ élite Français. Pour sa toute première hors de son pays, il sera bien entouré car il aura comme co-équipier dans les buts le jeune Français Olivier Richard qui re-signe pour sa deuxième saison avec les Diables Rouges. Titouan Davout à 19 ans sera lui aussi de l’aventure pour une troisième saison en tant que gardien n°3 il évoluera également avec l’équipe 2 de Briançon en Division 3

L’arrière garde est composé de 4 joueurs Slovaques et 4 Joueurs Français, Slavomir Tomko fait office de vétéran du haut de ses 37 ans, assistant la saison dernière il rempile pour une 2e année sous les couleurs de Briançon son expérience sera précieuse pour le groupe. Martin Lendak passé par le championnat Erste Liga et la Slovaquie découvrira la France, Christian Michalcin fera lui aussi sa première en Ligue Magnus en provenance de l’équipe Slovaque du HC Kosice.

A 34 ans Kevin Igier plus de 400 matchs de Ligue Magnus à son actif, poursuit l’aventure avec les Diables Rouges et c’est une bonne nouvelle pour l’équipe qui pourra compter pour la 3 année consécutive sur son défenseur expériemnté. Thomas Carminati passé par Caen (D1) et Rouen sur les 3 dernière saisons tentera de monter en puissance et de s’imposer en Ligue Magnus comme un redoutable défenseur. La Défense est complété de Charles Schmitt 20 ans, joueur prometteur formé à Gap, Charles entamera sa 2e saison. Timothé Blanchard intègre l'équipe à 16 ans pur produit Haut-Alpin issu de la Formation U17 il évoluera aussi avec l’équipe 2 de Briançon en D3.

Les attaquants

Capitaine des Diables Rouges depuis deux saisons Félix Plouffe rempile, son professionnalisme et son dévouement pour l’équipe font du Canadien un joueur indiscutable pour le groupe. Robin et Bastien Colomban formés au club seront à nouveau Briançonnais, ainsi que l’expérimenté attaquant centre Quentin Berthon qui rempile pour une deuxième saison. Quentin Fauchon et Nicolas Ruel prolongent eux aussi avec le club.

Les recrues Antoine Torrès qui après 3 saisons en D1 avec l’équipe de Tours rejoint la Ligue Magnus qu’il a connu par le passé avec Grenoble, une montée en puissance d'Antoine attaquant prometteur est attendue. Alexandre Sode fait lui son retour, formé au club après avoir poursuivi ses études au Canada où il également a pu prendre part au championnat Universitaire Américain, Alexandre évoluera avec le groupe et jouera avec l’équipe de Briançon 2 (en D3). Formé à Grenoble Benjamin Bérard signe avec Briançon en provenance d’Anglet où il évoluait depuis deux saisons l'ex International Français U18 et U20 connait parfaitement le championnat Magnus pour l’avoir découvert avec Rouen en 2017/2018 lors de sa formation avec les Dragons. Anciens joueurs de Clermont (D1) les Slovaques Radovan Cutt auteur de 16 points en 10 matchs et Filip Hudak 10 points en 5 matchs débarquent dans les Hautes-Alpes avec pour mission de mettre Briançon à l’honneur, l’efficacité offensive de ces deux joueurs devrait être un atout de taille pour Briançon. Rudolf Huna ex international Slovaque de 41ans vétéran de groupe Rudolf apportera toute son expérience au service de son équipe, il évoluait la saison dernière avec le HK 32 Liptovsky Mikulas en tant que capitaine, son parcours lui permettra d’être un potentiel candidat à porter le « C » sur le chandail des Diables Rouges. Lukas Hvila s’engage lui aussi à Briançon pour une première en France. Du haut de ses 39ans Likas a toujours connu le championnat Slovaque hormis un passage au Kazakstan avec l’équipe de Beibarys Atyrau. Filip Vasko arrive également de Slovaquie où il possède une expérience au Canada en WHL (Western Hockey League) ainsi que dans le championnat Kazakh, l’élite du championnat de France sera aussi une découverte pour Filip mais il pourra largement compté sur ses compatriotes pour se hisser au haut niveau de la Ligue Magnus.

Les ambitions

En composant une équipe à l’accent Slave, Daniel Sedlak et Ramon Sopko misent sur l’expérience et l’efficacité avérés des recrues Slovaques, combinés aux jeunes et exprimentés joueurs Français, les ingrédients sont réunis pour mettre le club de Briançon sur rails et retrouver ainsi les hauteurs du classement.

Le joueur à suivre

Félix Plouffe 28 ans entamera sa 3e saison chez les Diables Rouges, Félix donne entière satisfaction à ses dirigeants par sa combativité et sa performance ainsi que son engagement au sein du groupe en tant que Capitaine. Cette saison Il devrait pouvoir se concentrer sur un rôle plus défensif que l’année précédente, vraisemblablement placé sur un troisième bloc ce qui permettrait au canadien d’être un joueur clé dans la brigade Briançonnaise. Il sera désormais le seul joueur Nord-Américain de l’effectif composé de 10 joueurs de l’Europe de l'Est et 14 joueurs Français, où il devra à nouveau s’imposer en chef de file.