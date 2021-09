Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Présentation Chamonix Ligue Magnus Présentation des équipes: Chamonix les Pionniers Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 13/09/2021 à 11:00 Tweeter



CHAMONIX LES PIONNIERS



Saison 2020/2021: 11e





"Un club comme Chamonix se doit de tout faire pour entrer dans le Top 8 chaque année, pour accrocher les séries."

L'entraîneur :



Marc Lefebvre et Scott Jacklin (Canada)

Duo canadien pour les Pionniers cette saison.



Marc Lefevre est un jeune et talentueux coach de 39 ans, passé notamment par Epinal lors de sa carrière de joueur. Au cours de sa jeune expérience d’entraineur, il a déjà eu l’occasion de coacher deux formations EIHL et d’obtenir une belle expérience du côté du Danemark, après avoir débuté sur le banc du côté de l’ECHL, en tant qu’assistant-coach. Lefebvre est un entraineur qui aime produire du jeu à l’offensive.

Scott Jacklin est un ancien joueur du club qui souhaitait, depuis plusieurs années, mettre le pied à l’étriller en devenant à son tour entraineur. A l’image de son très bon parcours de joueur, Scott a de l’ambition pour mettre à profit ces belles qualités humaines sur le banc des Pionniers de Chamonix.



La défense :



Richard Sabol et Clément Ginier : Duo de gardiens reconduit

Richard Sabol entame sa 5ème saison au club. Chouchou du public et élu par 3 fois MVP par les supporters depuis son arrivée en 2017, il sera le gardien numéro 1 cette saison, assisté par un excellent jeune gardien français de 22 ans, Clément Ginier. Débarqué de Roanne en Division 2 la saison passée, Clément s’est rapidement acclimaté au rythme du championnat professionnel, participant à 8 des 22 rencontres disputées dans cette Ligue Magnus à la formule raccourcie.

Valentin Coffy, Camil Durand : Deux jeunes issus de la formation

Si le secteur défensif a longtemps été pointé du doigt côté chamoniard la saison passée, deux joueurs ont conservé la confiance de leurs dirigeants. En effet, Valentin Coffy et Camil Durand, deux joueurs issus de la formation haut-savoyard HC 74 seront de l’aventure 2021-2022. L’un a débuté du côté de Morzine, l’autre de Chamonix. Ses deux défenseurs sont des joueurs d’avenir que le club souhaitait conserver sous le toit de Richard Bozon.

Arrivées massives dans le secteur défensif chamoniard. Véritable chantier de cette intersaison, de nombreux changements, ont été observés dans ce secteur de jeu. Véritable talon d’Achille de la formation la saison passée, ce sont 4 nouveaux défenseurs étrangers qui débarquent à Chamonix avec pour ambition de solidifier les bases arrière.

Tomas Kudelka est un défenseur tchèque de 34 ans, extrêmement expérimenté, passé notamment par l’AHL, l’Élite tchèque ou l’EBEL. Il apportera son poids et son expérience à la formation du duo Lefebvre – Jacklin. Tout comme Joakim Lilliehöök, solide gabarit suédois d’1,85m pour 88 kgs et âgé de 27 ans. Il dispose d’une solide expérience de la ligue Allsvenskan, deuxième échelon suédois, et également de quelques matchs en SHL, élite du pays de la Couronne. Défenseur au profil défensif, il apportera plus de sérénité et de poids dans l’enclave. Du poids, l’arrière-garde en bénéficiera également grâce à l’arrivée du finlandais Konsta Mesikämmen, 25 ans, issu de la Mestis, passé par l’élite slovaque et polonaise, c’est un défenseur solide et rugueux, et il sera à n’en pas douter un poison pour les attaquants adverses. Enfin, Christian Silfver clôt le recrutement défensif. Doté d’un plus petit gabarit que ses collègues défenseurs, son profil offensif et son excellent lancer de la bleue devraient faire des émules au cœur des unités spéciales !



Crédit photo: Yoann Coppel Clément Masson

Les attaquants :

La stabilité a été un petit peu plus importante en attaque chez les Pionniers. Les joueurs cadres Clément Masson, Matthias Terrier, Vincent Kara, Loïc Coulaud et le meilleur buteur chamoniard de la saison passée Fabien Kazarine ont conservé leur place au sein de l’effectif et auront un vrai rôle à jouer cette saison, dans une formation qui semble bien armée offensivement.

Eléments importants du dispositif pour leur première saison Lauric Convert et l’ex-capitaine de la formation junior du HC 74 Samuel Guer ont été conservés au sein de l’effectif.

Pourtant, l’attaque a subi quelques modifications. Chez les français, notons l’arrivée de l’expérimenté Sébastien Delemps, en provenance de Briançon. Joueur de devoir et très précieux joueur d’impact, le natif de Valence offrira sa grinta à la formation chamoniarde cette saison. Côté joueurs imports, quatre nationalités viennent renforcer l’effectif. Le suédois Emil Bejmo, après un excellent parcours professionnel et quelques piges en SHL suédoise, ce joueur technique pose ses crosses et lames au pied du Mont-Blanc. Il sera accompagné du non-moins talentueux joueur de centre canadien Phil Marinaccio, et du géant finlandais Jarkko Harjula, particulièrement précieux lors de ses premières sorties, depuis son arrivée à l’intersaison. Cette saison est également l’occasion du retour d’un joueur bien connu de notre championnat, le hongrois Janos Vas, 37 ans, qui disputait il y a quelques jours le Tournoi de Qualification Olympique à Riga en Lettonie, face à l’Equipe de France. Enfin, notons le retour du sniper finlandais Samuel Salonen, auteur d’une saison stratosphérique lors de son passage il y a 2 saisons à Chamonix !

Les Ambitions de l'équipe :

Après une saison 2020/2021 manquée et rendue difficile par l’épidémie de COVID-19, le board chamoniard a fixé les objectifs à la nouvelle équipe lors de la présentation officielle du groupe aux partenaires du club, qui s’est tenue le jeudi 9 septembre dernier à la Bergerie de Planpraz, à Chamonix.

Cette saison, l’ambition chamoniarde est tout d’abord de jouer chaque match pour le gagner, sans un réel regard sur le classement final de l’épreuve.

Bien sûr, rallier les play-offs et de tenter de se frayer une place dans le Top 6 du championnat sera un objectif non-avoué, mais l’essentiel est d’abord de parvenir à imposer une attitude conquérante à chacune des sorties.



Le joueur à suivre : Samuel Salonen

Pour son retour chez les Pionniers après un premier passage plus que remarqué dans le championnat de France de SYNERGLACE Ligue Magnus, Samuel Salonen sera à n’en pas douter une des attractions de ce nouveau opus 2021/2022. Le sniper finlandais a faim et compte le prouver dès le retour officiel à la compétition le 21 septembre prochain face à Gap !

Le mot des Coachs :

« C’est une vraie fierté de devenir le nouvel entraineur des Pionniers de Chamonix ! C’est un club historique, qui a tout gagné dans ce championnat, et qui s’est imposé comme un club historique en France. C’est une tradition et je pense que beaucoup de gens ont hâte de retrouver la patinoire ! J’espère que les saisons qui viennent nous permettront de ramener le club en play-off ! C’est très important pour tout le monde, et on doit ça à notre public, nos partenaires et aux amoureux du club. Un club comme Chamonix se doit de tout faire pour entrer dans le Top 8 chaque année, pour accrocher les séries. Nous souhaitons construire une équipe avec une réelle culture de la gagne, à l’image du palmarès de notre équipe ! J’ai hâte de commencer le travail avec les gars ! Go Pionniers ! »

EFFECTIF 2021/2022



COACHS

JACKLIN Scott

LEFEBVRE Marc



GARDIENS

#1 GINIER Clément

#36 SABOL Richard



DÉFENSEURS

#54 COFFY Valentin

#46 DURAND Camil

#88 KUDELKA Tomas

#33 LILLIEHööK Joakim

#6 MESIKäMMEN Konsta

#77 SILFVER Christian



ATTAQUANTS

#12 BEJMO Emil

#15 CONVERT Lauric

#72 COULAUD Loïc

#10 DELEMPS Sébastien

#16 GUER Samuel

#13 HARJULA Jarkko

#17 KARA Vincent

#19 KAZARINE Fabien

#9 MARINACCIO Phil

#3 MASSON Clément

#22 SALONEN Samuel

#91 TERRIER Matthias

