Saison 2020/2021: 4e

Les Rapaces de Gap démarrent cette nouvelle saison dans la continuité en assurant la stabilité de l’effectif, Le staff et les joueurs n’ont qu’une envie de reprendre de la meilleure des manières, après avoir quitté l’exercice 2020/2021 avec une honorable 4e position au classement général.

L’entraîneur: Eric Blais (France)

Eric Blais, entame sa 3e saison consécutive à la tête des Rapaces de Gap. Pour cette nouvelle saison il conserve la majorité de son effectif avec lequel il est parvenu à obtenir une belle 4e place au classement final d’un championnat raccourci suite à l’épidémie Covid19. Une performance qu’il souhaite ré-éditer avec la qualité de son groupe où il n’y n’aura pas besoin d’adaptation pour ses Rapaces.

Eric aura comme adjoint Sébastien Rohat non conservé par Grenoble l’attaquant aura un rôle de joueur et coach assistant, un nouveau challenge et une précieuse aide pour Eric Blais.

Crédit Photo Patrick Giaume Julian Junca

La défense

Julian Junca est reconduit pour une 2e année consécutive dans la cage Gapençaise. Après une belle saison avec les Rapaces et grand artisan de la quatrième place acquise en fin de championnat, Julian reste donc un gage de sureté pour Gap. Sa doublure Jimmy Darier enchaine lui pour une 4e saison consécutive avec les Rapaces, la continuité et le bon fonctionnement de ce duo devrait être un atout de l’effectif haut-alpin.



En défense on retrouve un effectif quasi inchangé avec les départs de Evan Mosey qui a rejoint l’Allemagne en début d’année 2021, Brayden Sherbinin a rejoint les Etats-Unis pour évoluer dans le championnat ECHL dans lequel il évoluait déjà avant son arrivée à Gap. Seule recrue à rejoindre l’effectif défensif Mathieu Mony qui arrive de Rouen où il a pu faire quelques apparitions en Ligue Magnus ainsi que deux saisons pleines avec l’effectif des Drakkars de Caen (D1), sa montée progressive en puissance aux côtés des expérimentés Gapençais sera suivie de très près par le staff. L’Américain Chad Langlais poids lourd de la stratégie défensive des Rapaces sera à nouveau présent pour une 8e saison en Ligue Magnus. Raphael Faure Gapençais pour une 6e saison consécutive donnera lui aussi du fil à retordre aux attaquants adverses. Fabien Bourgeois re-signe à Gap pour sa 3e saison avec l’objectif de briller pour espérer retrouver l’équipe de France. Arnaud Faure, Axel Prissaint et Louis Cirgues complètent la brigade défensive. La solidité de l’arrière garde Gapençaise réputée comme redoutable devrait à nouveau faire preuve d’efficacité tout au long de la saison sous réserve des absences et blessures.

Les attaquants

La stabilité est de mise en attaque, car seule trois recrues viennent compléter l’effectif avec l’arrivée du Canadien Benjamin Lagarde 2e meilleur buteur la saison dernière avec Chamonix son efficacité face à la cage est un renfort de taille pour les Rapaces qui disposent ainsi d’un sniper supplémentaire. « Speedy » Sébastien Rohat quitte les Bruleurs de Loup de Grenoble et fait son retour à Gap où il a évolué pendant deux saisons (2014 à 2016) et a remporté le titre avec Gap en 2015, sa vitesse d’exécution et son efficacité face au but seront un plus pour les Rapaces, d’autant que Sébastien aura une double casquette celle d’adjoint d’Eric Blais de part son expérience avec ses 18 années en Ligue Magnus dont 3 titres à son actif. Arturs Mickevics Ex International Letton revient lui aussi à Gap où il évoluait en 2019/2020, sa performance de l’époque n’est pas passé inaperçue son expérience et son efficacité (168 points en 179 matchs de Ligue Magnus) font de lui un attaquant redoutable.



Le coach Eric Blais pourra compter sur la continuité de son offensive dont celle du redoutable attaquant et International Slovène Bostjan Golicic comptabilise 20 points en 19 matchs son efficacité face au but devrait à nouveau faire trembler les filets adverse. Les Internationaux Français et joueurs cadres de l’équipe re-signent, arrivée de Strasbourg en 2019, Romain Chapuis enchaine une 3e saison consécutive et sa 9e en Ligue Magnus. Fabien Colotti autre prolonge lui aussi pour une 3e saison avec Gap, Julien Correia arrivée il y a 3 ans en provenance de Lyon prolonge, le Capitaine et incontournable Romain Gutierrez poursuit sur une 5e année en tant que Rapaces il devrait en toute logique porter le « C » sur son maillot. Pour conclure dans la continuité Dimitri Thillet est lui aussi reconduit pour une 4e saison consécutive. L'ex International U20 Pierre Robert âgé de 23 ans blessé une partie de la saison précédente sera présent pour sa 2e année consécutive. Paul Joubert 20 ans pur produit de la formation Gapençaise International Junior est revenu au club en Avril 2020 après un passage de 3 mois en Ligue Junior Elite Finlandaise avec l’équipe de Tappara, la saison dernière en tant que licence bleue Paul a pu prendre part au titre de Champion de D1 avec les Spartiates de Marseille où il s’est particulièrement illustré.

Les ambitions

Ce sera avec les quelques recrues et les jeunes issus de la formation, que l’équipe de Gap débutera le Championnat de Ligue Magnus. Les joueurs se connaissent parfaitement les automatismes sont présents , c’est ainsi que Eric Blais mise sur la stabilité de son groupe. La préparation a été particulièrement fructueuse pour l’équipe qui a su s’imposer lors de la ‘Riviera Cup’ en battant Nice et Briançon ainsi que Marseille (D1) Cette préparation reste de bon augure et permettra de rentrer sereinement dans le vif du sujet lors de la 1ere journée de Championnat, avec un premier déplacement choc à Chamonix. Au regard de la qualité du groupe, l’objectif du TOP 4 reste une possibilité largement atteignable pour Gap.

Le joueur à suivre

Bostjan Golicic, véritable chef d’orchestre de l’artillerie Gapençaise, devrait être le Sniper des Rapaces, auteur de 20 buts en 19 matchs sur l’exercice précédent, il sera l’homme à surveiller de très près par les défenses adverses. Déjà auréolé de Trois titres en Ligue Magnus 2014 (Briançon) 2015 (Gap) 2019 (Grenoble) l’International Slovène possède une certaine expérience du haut niveau, ce qui lui permettra aussi d’orienter ses jeunes coéquipiers pour aller droit au but.