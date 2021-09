Hockey sur glace - Ligue Magnus LM - Présentation Grenoble Ligue Magnus Présentation des équipes: Grenoble les Brûleurs de Loups Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Damien Magnat le 18/09/2021 à 11:00 Tweeter



GRENOBLE LES BRÛLEURS DE LOUPS





Saison 2020/2021 : 3e



Grenoble : L’objectif est simple pour les Brûleurs de Loups, devenir champion de France

L’entraîneur : Jyrki Aho (Finlande)





Grenoble termine un cycle de six années avec son entraineur Slovène, Edo Terglav (qui devient l’entraineur des U20 et de la D2 de Vaujany), qui aura toujours obtenu de bons résultats et notamment une coupe de France en 2017 et le titre de champion en 2019.

Une nouvelle ère commence avec une paire finlandaise très expérimentée : Jyrki Aho (10 ans assistant et 8 ans entraineur avec deux titres de champion de SM Liiga et un de Mestis) assisté d’Ari-Pekka Siekkinen (7 saisons en tant qu’entraineur des gardiens, mais également quatre ans entraineur principal au Japon). Ils ont même déjà travaillé ensemble ce qui est un avantage non négligeable. Un entraineur dédié aux gardiens est toujours un plus dans une équipe, Grenoble avait déjà pu en bénéficier 4 saisons avec Patrick Rolland. Grenoble poursuit sa route sous un système européen avec plus d’expérience également dans le recrutement des joueurs.



La défense:



Là aussi fini la jeunesse fait place à l’expérience avec Jakub Stepanek (35 ans). Ce grand gardien Tchèque (1.88m) affiche 308 matches de KHL au compteur avec une réussite moyenne éloquente de 91,85% sur ses huit saisons avec à son actif 19 blanchissages. Titré aux championnats du monde 2010 avec son équipe nationale il décroche le bronze les deux suivantes, il ajoute un titre de champion de LNA en 2016 puis celui de champion d’Extraliga Tchèque la saison passée. Sa place de gardien numéro un est incontestable.

Pour le seconder, le staff a engagé Raphaël Garnier (de 11 ans plus jeune) en provenance d’Angers où il a très peu joué. Formé en suisse il a joué sous le maillot de l’équipe de France en U18 puis U20 avant d’arriver à Rouen en 2017 où il jouera cinq matches de LM avant de passer deux saisons en tant que gardien n°1 à Tours en D2. Il sera surement difficile pour lui d’obtenir du temps de glace cette saison. Il faudra répondre présent sur le peu de matchs à jouer.



La solide paire Canadienne est reconduite pour le plus grand plaisir des supporteurs. Ainsi Sébastien Bisaillon enchaine sa 7e saison et Kyle Hardy sa 6e. Même si ce dernier a fait une escapade à Zagreb en 2018/19 où il s’est blessé, il est revenu sur Grenoble au moment des play-offs et aura largement contribué au titre de champion. Cette base arrière se connait bien et fait non seulement souffrir les attaques adverses mais ils peuvent tous deux également marquer et font partie des meilleurs pointeurs de la ligue.

Les joueurs du pays Lucien Onno et Christophe Tartari sont également reconduits. Christophe Tartari, qui est passé de l’attaque à la défense il y a quelques années, entame sa 20e saison au club qu’il n’a jamais quitté. Ce sont deux personnes essentielles sur glace et dans le vestiaire, représentent l’esprit du club.



Le staff a recruté deux Finlandais qui devraient parfaitement s’adapter à la méthode et au style de jeu souhaité par les entraineurs. De l’expérience avec Janne Jalasvaara qui a débuté en Finlande avant de s’expatrier jouant entre autres 362 matches en 7 saisons de KHL en comptant 96 points. Un atout de poids dans la défense qui semble taillé pour récupérer le palet dans sa zone.

Jere Rouhiainen quant à lui n’a que 25 ans et quitte son pays natal pour la première fois. Il cumule cependant 136 matches de Mestis et 150 de Liiga ainsi que 15 en CHL. Il semble spécialiste du jeu en infériorité numérique alors qu’il est lui-même très peu pénalisé.

Avec une moyenne d’âge de 32 ans (1 an de plus que l’an passé), les Brûleurs de Loups entament la saison avec une défense expérimentée. Les gabarits sont plutôt corrects avec une moyenne d’1m82 pour 86kg mais avec un manque d’équilibre puisqu’il y a 4 tireurs de la gauche pour 2 de la droite.

Les jeunes du centre de formation qui seront intégrés au cours de la saison sauront profiter de cette expérience pour parfaire leur développement.



Crédit Photo: Laurent Lardière





Les Attaquants :



La continuité est de mise en attaque aussi. Grenoble a piqué à Rouen le meilleur pointeur de la Ligue Magnus la saison dernière, Nicolas Deschamps. Le canadien connait très bien le championnat français puisqu’il effectuera sa cinquième saison. Grenoble voulait l’associer à Alex Aleardi mais ce dernier ne sera finalement pas de retour pour une troisième saison. Il a décliné pour raisons personnelles fin Juillet. Grenoble lui a trouvé son remplaçant en la personne de Markus Poukkula Finlandais de 32 ans qui connait bien Damien Fleury pour l’avoir côtoyé en Elite allemande.

Pour le reste, que des têtes connues avec les internationaux Fleury, Treille et Valier qui continueront à être les leaders de cette attaque et qui devront digérer la non-participation de l’équipe de France aux prochains JO d’Hiver en Février 2022.

L’expérimenté et Capitaine Joel Champagne sera chargé de suivre les jeunes Munoz, Fabre, Koudri et Dair qui devront prendre plus de poids dans l’attaque et confirmer leurs bonnes prestations.





Les ambitions:



L’objectif est simple pour les Brûleurs de Loups : devenir champion de France. On peut penser que la lutte pour le championnat se jouera encore une fois face à Rouen. Angers peut aussi à terme jouer les troubles fêtes. Tout autre résultat que champion sera vu comme un semi échec. La coupe de France peut aussi être un objectif mais le couperet du match à élimination directe n’est pas forcément représentatif d’une saison réussie. Le nouvel entraineur devra donc vite mettre en place son système, se faire à ce nouveau championnat qu’il ne connait pas et gagner des matchs. Seule la victoire est belle.





Le joueur à suivre:



Le plus gros CV de l’intersaison est bien sur le gardien Tchèque Jakub Stepanek avec une expérience bien supérieure à ce que la Magnus propose en temps normal. Il sera intéressant de voir les performances de Jakub, en comparaison avec l’ancien portier Lukas Horak qui avait su se mettre les supporters dans la poche et aller chercher un titre de champion. EFFECTIF 2021/2022

